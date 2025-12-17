Ampliar los cupos de MIR, ¿sí o no?

En el desayuno informativo ‘Mónica García, el modelo socialista de Sanidad’, organizado por Libertad Digital, Miguel Lázaro, médico y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Ana Hernández, doctora en química orgánica, especializada en química médica y biología, Ignacio Balboa, cirujano cardiaco y divulgador médico, han analizado las principales cuestiones que preocupan al sector sanitario y que ponen en la diana a Mónica García, la ministra de Sanidad.

¿Hay que ampliar los cupos de MIR? Una pregunta que se ha debatido en este desayuno informativo y que ha dado mucho de qué hablar, ya que es un asunto clave para los próximos años en el sector sanitario.

Ignacio Balboa ha señalado todo el tiempo que lleva el proceso de formación de los médicos: "Hay que sumar los cuatro años de carrera y los de MIR y luego necesitas médicos para que formen a los MIR y eso supone un problema por el tiempo que lleva". En paralelo, "se ha dicho de forma peyorativa que los MIR son un chollo para el Estado y merecen la pena porque hacen de becarios". Y ha puesto un ejemplo donde se necesita mucha formación: "Los médicos de familia tienen que saber de todo, hay que dejarles que se formen debido a la gran dificultad que conlleva."

En relación con los MIR y con la formación que reciben estos profesionales, Balboa ha querido destacar cómo la tecnología está revolucionando el sector. "Estas herramientas tecnológicas serán muy importantes. Sin embargo, no se está dando la formación en las universidades para utilizarlas, me refiero a la Inteligencia Artificial". Una carencia formativa que, a su juicio, "hará más listos a los listos y más tontos a los tontos si no lo aprovechamos; en ese caso nos hacemos un flaco favor". En un ámbito como la medicina, "donde vamos por detrás de la investigación", ha subrayado que la actualización tecnológica y formativa de los futuros especialistas, incluidos los MIR, es ya una urgencia inaplazable para no seguir agravando las desigualdades del sistema.

Ana Hernández ha dicho que "no deberían aumentarse los cupos teniendo en cuenta la cantidad de médicos que hay," y ha señalado que el cupo no debe ser fijo. "Ahora se han aumentado las plazas, están saliendo muchos médicos y no podemos tener un número fijo". También ha recordado que "hubo una época en que muchos médicos se quedaron sin especialización. Vamos a provocar un desajuste, hay que ser dinámicos", ha insistido.