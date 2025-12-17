¿Prohibir a los jefes de servicio trabajar en la privada?: "Al parecer solo Mónica García puede tener dos trabajos"

En el desayuno informativo ‘Mónica García, el modelo socialista de Sanidad’, organizado por Libertad Digital, Miguel Lázaro, médico y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Ana Hernández, doctora en química orgánica, especializada en química médica y biología, Ignacio Balboa, cirujano cardiaco y divulgador médico, han analizado las principales cuestiones que preocupan al sector sanitario y que ponen en la diana a Mónica García, la ministra de Sanidad.

¿Se debe prohibir a los jefes de servicio trabajar en la Sanidad privada? Esta es una de las cuestiones que más enfadan al sector sanitario y por la cual la ministra de Sanidad, Mónica García, está siendo criticada.

Ana Hernández ha denunciado que "los médicos no pueden compatibilizar dos trabajos pero la ministra sí puede compatibilizar su cargo en la OMS -Organización Mundial de la Salud- con su ministerio de Sanidad". Y ha criticado que el ministerio no tenga ninguna intención por ayudar a los médicos.

Por su parte, Ignacio Balboa ha dicho que "no se debe prohibir que los médicos en su tiempo libre hagan lo que les dé la gana, la izquierda cree que los ciudadanos son culpables y legislan contra los españoles. Y ha puesto un ejemplo: "Un amigo me contó que le habían llamado para ser jefe de servicio y le dijeron que se tenía que ir de la privada si aceptaba el cargo".

"Resulta que yo termino mi jornada laboral, cumplo, hago las cosas bien y puedo ser luego en casa promotor inmobiliario, pero me impiden ser mejor en otros aspectos de sanidad, me impiden investigar o ayudar en la universidad, cumpliendo siempre con la ley", ha denunciado Balboa.

Ana Hernández ha dicho irónicamente que la ministra de Sanidad ha conseguido unir a todos los médicos: "Mónica García ha provocado que vayan todos hacia el mismo lado, es la única parte positiva de su legado".