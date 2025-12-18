El Hospital Universitario de Coruña obtiene la certificación en humanización en infecciones bacterianas graves

El Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) ha recibido la certificación en humanización de la atención a pacientes con infección bacteriana grave, un reconocimiento otorgado por la Fundación Humans en el marco del proyecto HUMANIZAcción, con el apoyo de Angelini Pharma. El distintivo reconoce la implantación de un modelo asistencial integral, personalizado y centrado en las personas.

La iniciativa HUMANIZAcción promueve la participación activa de los pacientes y sus familias, mejora la comunicación entre profesionales y pacientes y atiende los aspectos emocionales y sociales que acompañan a la enfermedad. El proyecto cuenta con el aval de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), y con el patrocinio científico de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Según el doctor Enrique Míguez, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) y coordinador del grupo de Virología clínica del INIBIC, "la atención médica debe ser siempre integral y, por tanto, más humano para intentar aliviar el sufrimiento personal o familiar que se produce en situaciones de gravedad e incertidumbre como es la enfermedad infecciosa. Este es sin duda el gran reto".

Por su parte, el presidente de la Fundación Humans, Julio Zarco, subrayó que "humanizar es transformar procesos, relaciones y entornos para que la atención sanitaria responda a las necesidades reales de las personas", destacando el esfuerzo del equipo del CHUAC por integrar una comunicación más cercana y una visión global del paciente.

El proyecto HUMANIZAcción tiene el objetivo de promover un enfoque más humano e integral en la atención a las personas con infección bacteriana grave. La iniciativa pretende facilitar la transformación cultural en los servicios hospitalarios, situando las necesidades, valores y expectativas del paciente en el centro de la atención sanitaria.

En este contexto, Daniel Pérez, director del departamento Médico en Angelini Pharma España, ha señalado que "En Angelini Pharma creemos que la humanización no es un añadido, sino un componente esencial del cuidado, especialmente en patologías complejas como las infecciones bacterianas graves. Iniciativas como HUMANIZAcción ayudan a que los equipos sanitarios dispongan de herramientas para crear entornos más comprensibles, más accesibles y orientados al bienestar de las personas".