Adiós a los propósitos imposibles este 2026: los médicos recomiendan a los españoles "pequeños movimientos"

Subir escaleras en lugar de usar el ascensor, levantarse con más frecuencia de la silla o caminar distancias cortas a lo largo del día son algunas de las metas realistas y eficaces que proponen los médicos para comenzar el año, frente a los habituales propósitos de ejercicio intenso que suelen abandonarse en pocas semanas.

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física ha planteado a la ciudadanía iniciar el próximo año con un cambio de enfoque en relación con la salud y la actividad física. Los especialistas aconsejan dejar a un lado los objetivos excesivamente ambiciosos y apostar por una estrategia basada en pequeños movimientos diarios, más sencilla de mantener en el tiempo y con beneficios claros para la salud.

Cambiar la mirada sobre el ejercicio

Los médicos rehabilitadores defienden que moverse más no implica necesariamente acudir al gimnasio o seguir rutinas exigentes. Su propuesta pasa por incorporar micro-movimientos a la vida cotidiana para reducir el sedentarismo, preservar la independencia funcional y evitar limitaciones físicas que, con el tiempo, pueden derivar en discapacidad.

Gestos como levantarse periódicamente, aumentar el ritmo al realizar tareas domésticas o caminar en trayectos cortos forman parte de este planteamiento. Según los profesionales, la repetición constante de estos movimientos es el mecanismo más realista para adoptar hábitos sostenibles, especialmente en personas con rutinas muy sedentarias.

Una realidad preocupante en España

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física considera que este enfoque es especialmente necesario en España, donde el 80 % de la población no cumple las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud. Esta falta de movimiento se ve favorecida por largas jornadas frente a pantallas y periodos prolongados de inactividad, como pasar muchas horas sentado o en el sofá.

Bajo el lema "Cada movimiento cuenta", la sociedad científica busca impulsar una estrategia accesible que permita elevar el nivel de actividad física de forma progresiva, sin exigir cambios bruscos que resulten difíciles de mantener.

Riesgos del sedentarismo

Los especialistas advierten de que el sedentarismo está directamente relacionado con el aumento de enfermedades crónicas y con la aparición de limitaciones físicas. Estas limitaciones, si se mantienen en el tiempo, pueden afectar a la movilidad y reducir la autonomía personal.

Según los médicos rehabilitadores, aunque los cambios sean modestos, su repetición frecuente contribuye a mejorar la movilidad, reforzar la musculatura y favorecer la salud cardiovascular. Además, estos hábitos ayudan a mantener la capacidad funcional necesaria para desenvolverse con independencia en la vida diaria.

Actividad física y ejercicio no son lo mismo

Desde la sociedad científica recuerdan que, una vez asumido el objetivo de moverse más, conviene diferenciar entre actividad física y ejercicio físico, dos conceptos que suelen confundirse. La actividad física incluye cualquier movimiento que implique gasto de energía, como caminar, subir escaleras o realizar tareas del hogar.

El ejercicio físico, en cambio, se define como una actividad planificada y estructurada con un objetivo concreto, como mejorar la resistencia o fortalecer los músculos. Los profesionales subrayan que ambos cumplen funciones complementarias y que una combinación equilibrada es la opción más eficaz para proteger la salud.

La constancia como clave

Para consolidar estos hábitos, los médicos rehabilitadores proponen una pauta sencilla que resume el proceso de cambio. Según explican, "tres días son una motivación, tres semanas son un hábito y a los tres meses se obtienen resultados".

Esta progresión refleja que el verdadero impacto no depende de la intensidad del esfuerzo, sino de la regularidad. Incluso quienes parten de niveles muy bajos de actividad pueden obtener beneficios claros si mantienen estos pequeños cambios de forma continuada.