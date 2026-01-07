La tecnología se consolida como una herramienta esencial para cuidar de las personas mayores y ofrecer tranquilidad

Cada año, miles de personas mayores en España sufren emergencias: caídas, desvanecimientos, crisis cardíacas o simples olvidos que pueden convertirse en situaciones de riesgo. Para los profesionales de la salud, la clave no está solo en atender rápido, sino en detectar el problema a tiempo.

"Cuando una persona mayor sufre una caída o una emergencia de salud y nadie lo ve, el tiempo que pasa hasta recibir ayuda puede marcar la diferencia entre una recuperación sencilla o una complicación grave", explica el geriatra Dr. Juan Hechavarría, experto en telemedicina. "Por eso recomendamos incorporar herramientas de teleasistencia que reaccionen automáticamente ante una emergencia."

Una herramienta que protege y acompaña

La teleasistencia avanzada ha evolucionado hasta convertirse en una extensión del cuidado sanitario. A través de dispositivos como relojes inteligentes, las personas mayores pueden estar conectadas las 24 horas con una central de emergencias, sin depender del teléfono ni de la memoria para pedir ayuda.

Estos sistemas de protección permiten detectar caídas de forma automática, medir constantes vitales, geolocalizar al usuario y establecer comunicación inmediata con un operador que coordina la asistencia médica. En cuestión de segundos, el aviso llega y el protocolo se activa.

Los especialistas coinciden en que este tipo de soluciones de teleasistencia no solo mejora la seguridad, sino también la autonomía emocional y la calidad de vida. "Les permite seguir viviendo en su entorno habitual, sin miedo. Y eso, psicológicamente, tiene un valor enorme", añade el Dr. Hechavarría.

Prevención y tranquilidad para las familias

En España, más de dos millones de mayores viven solos, y sus familias, muchas veces, se enfrentan al dilema de cómo protegerlos sin invadir su independencia.

Los expertos en salud señalan que la teleasistencia es una respuesta moderna y humana a esa preocupación: combina prevención, atención inmediata y acompañamiento constante.

Además, gracias a la geolocalización en tiempo real y al seguimiento de constantes vitales, los familiares pueden estar informados de manera continua, lo que reduce la ansiedad y mejora la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

Un mensaje claro: proteger la vida

La tecnología no sustituye la atención humana, pero sí la complementa: hace posible que la ayuda llegue cuando más se necesita. Soluciones como el Reloj de teleasistencia Durcal reflejan ese avance: dispositivos diseñados para vigilar la salud, detectar emergencias y conectar con ayuda profesional en cuestión de segundos.

Porque cuidar de los mayores no solo significa estar cerca, sino asegurarse de que, ante cualquier emergencia, nunca estén desprotegidos. La Teleasistencia Durcal salva vidas.