Dos millones de españoles podrían sufrir apnea del sueño sin saberlo

La apnea del sueño sigue siendo una asignatura pendiente en la salud respiratoria en España. Según advierte la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), más de dos millones de personas podrían padecer esta enfermedad sin saberlo, mientras que solo unas 600.000 están actualmente diagnosticadas y en tratamiento.

La apnea del sueño, o síndrome de apneas e hipopneas del sueño (AOS), se caracteriza por interrupciones repetidas de la respiración durante el descanso nocturno. Estas pausas afectan a la calidad del sueño y reducen la oxigenación, lo que a largo plazo puede derivar en problemas graves de salud. Desde SEPAR señalan que su prevalencia aumenta cada año entre un 8 y un 10 por ciento y que está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ictus y deterioro cognitivo, además de incrementar la probabilidad de sufrir accidentes laborales y de tráfico.

Dentro de esta campaña de sensibilización, la sociedad científica ha puesto en marcha un nuevo pódcast divulgativo en el que especialistas dialogan con personas conocidas sobre distintas enfermedades respiratorias. El objetivo es acercar estas patologías a la población general de una forma comprensible y cercana.

El primer episodio cuenta con la participación del cantante Francisco González, quien relata su experiencia personal con la apnea del sueño y una enfermedad pulmonar intersticial difusa. En la charla, el artista explica cómo la somnolencia derivada de la apnea llegó a poner en peligro su vida, al quedarse dormido al volante en varias ocasiones, una de ellas con la implicación de un camión.

SEPAR destaca que testimonios como este, ayudan a visibilizar una enfermedad que durante años se ha normalizado, a pesar de sus consecuencias. La entidad insiste en la importancia de identificar señales de alerta como el cansancio constante, los ronquidos intensos o la somnolencia diurna, y en facilitar el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

"La apnea del sueño es frecuente y tiene tratamiento. Detectarla a tiempo permite evitar complicaciones graves y mejorar notablemente la calidad de vida", subrayan, y, además recuerdan que un diagnóstico precoz puede prevenir riesgos evitables como los accidentes asociados a la falta de descanso.