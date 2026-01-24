Gilead y la Fundación EIT Health Spain anuncian los ganadores de la II edición de Visionarium Innovation by Gilead

HIVision España, ALERTA-VIH e IA-PROM-VIH son los tres proyectos seleccionados en la II edición de Visionarium Innovation by Gilead, el primer Hub de aceleración de proyectos que nace con la ambición de transformar el abordaje del VIH a través de la innovación, en colaboración con la Fundación EIT Health Spain, Hub regional de EIT Health.

Cada uno de estos proyectos recibirá una dotación de 55.000 euros, además de un programa de mentoría personalizada impartida por expertos de EIT Health y de los miembros del Comité de Expertos en VIH, con el fin de apoyar su desarrollo e implementación en el sistema nacional de salud en un plazo de 18 meses, en un ejemplo del compromiso de Gilead por transformar ideas innovadoras en soluciones reales con impacto asistencial.

Con la elección de estos proyectos, se cierra esta segunda edición que, desde su lanzamiento en abril del año pasado, ha recibido un total de 26 proyectos, orientados a dar respuesta a los retos planteados en las tres categorías de esta edición: (1) prevención, (2) diagnóstico y (3) futuro saludable, respectivamente, confirmando a Visionarium como una iniciativa pionera que, en solo dos ediciones, se ha consolidado como un modelo de referencia para la innovación en VIH en España, reforzando el rigor y la ambición de este programa.

Acabar con una pandemia que ha marcado a varias generaciones

El director de la Unidad de VIH de Gilead España y Portugal, Luis Armenteros, ha aprovechado la ocasión para expresar su agradecimiento a la comunidad emprendedora, a los profesionales sanitarios y a la comunidad VIH por su implicación y compromiso con el proyecto.

"Las iniciativas ‘Visionarium’ nos recuerdan que la colaboración es esencial para acercarnos al objetivo común: acabar con una pandemia que ha marcado a varias generaciones y que sigue llevándose vidas cada día en el mundo. Desde Gilead llevamos años liderando la innovación en VIH, y Visionarium es una muestra de nuestro compromiso pionero por impulsar soluciones transformadoras desde una visión integral, y solo trabajando junto a todos los actores implicados —clínicos, especialistas en salud pública, asociaciones de pacientes, investigadores y academia y emprendedores— podremos avanzar no solo en nuevos tratamientos, sino también en soluciones que respondan a los retos cotidianos de quienes viven con VIH".

La selección de estos proyectos ha sido realizada por el Comité de Expertos independiente compuesto por profesionales de referencia en salud, ciencia e innovación. Dicho comité está formado por seis miembros, de los cuales tres son expertos reconocidos en el área de innovación en el VIH y otros tres en el área de emprendimiento, innovación en salud y ciencia en España.

Por su parte, Izabel Alfany, directora general de EIT Health Spain, ha apuntado que "nos enorgullece acompañar proyectos como Visionarium, facilitando que los profesionales sanitarios, tecnólogos y emprendedores de nuestra red sumen esfuerzos para transformar ideas prometedoras en soluciones reales, colaborando de cerca con la comunidad VIH. Creemos firmemente en la colaboración para encontrar nuevas ideas y crear soluciones a necesidades reales tanto propias como ajenas, contribuyendo a la transformación de los sistemas sanitarios y hospitales y, sobre todo, que impacten y mejoren la vida de las personas con VIH o en riesgo de contraerlo".

El proyecto Visionarium cuenta con el patrocinio científico de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), por el Grupo de estudio del Sida (GESIDA); la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA), la Red Española de Investigación en Sida (RIS), y la Coordinadora estatal de VIH y Sida (CESIDA).

Categorías

La propuesta elegida en esta categoría ha sido HIVision España, una plataforma de inteligencia espacial que convierte datos clínicos, conductuales y territoriales en decisiones de política sanitaria para acelerar el diagnóstico precoz del VIH y optimizar la prevención combinada. La solución se basa en un simulador poblacional multiescala —un "gemelo digital" de la epidemia— que permite ensayar escenarios hipotéticos y generar microplanes por territorio y nivel asistencial. El sistema incorpora restricciones reales y proporciona métricas accionables para la toma de decisiones.

Este proyecto ha sido presentado por profesionales e investigadores de INCLIVA, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya y el Comité Antisida de Valencia.

El proyecto seleccionado en esta categoría ha sido ALERTA-VIH, una iniciativa de salud digital basada en un motor de procesamiento del lenguaje natural (PLN) que analiza notas clínicas en tiempo real para detectar patrones de riesgo y activar alertas de serología VIH cuando está indicada. La herramienta ha demostrado tener un excelente rendimiento asistencial y un claro potencial para incrementar las serologías indicadas, aumentar la positividad, reducir el tiempo entre la sospecha clínica y la realización de la prueba y disminuir el diagnóstico tardío. La implementación se realizará mediante una API interoperable. Esta iniciativa, ha contado con la participación de un equipo de profesionales del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Apoyo +.

IA-PROM-VIH ha sido el proyecto ganador en esta categoría. Se trata de un sistema basado en inteligencia artificial que analiza PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) y PREMs (Patient-Reported Experience Measures) para identificar necesidades clínicas, barreras emocionales y riesgos ocultos en personas con VIH. Las recomendaciones personalizadas que ofrece están alineadas con guías clínicas como GESIDA, EACS o IAS, e incluyen alertas de seguimiento analítico, sugerencias de hábitos saludables, soporte nutricional, prescripción de ejercicio o ajustes terapéuticos según tolerancia. El sistema permite, además, anticipar eventos evitables, como hospitalizaciones, y optimizar el uso de los recursos sanitarios.

Este proyecto ha sido liderado por un equipo multidisciplinar de profesionales de SeaRebbel, Mongo BD, el Hospital General Mateu Orfila, el Hospital de Manacor, la Universidad Internacional de Valencia, FARUPEIB- Farmacéuticos Hospital Unidades Pacientes Externos Illes Balears y ALAS Salut i Sexualitats.