Hito en Barcelona: primer trasplante de cara del mundo procedente de una donante de eutanasia

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha vuelto a situar a la sanidad española en la vanguardia médica internacional. El centro ha anunciado este lunes la realización del primer trasplante de cara del mundo gracias a la donación de una persona acogida a la Prestación de Ayuda para Morir (PRAM). Se trata de una intervención sin precedentes que ha permitido una precisión quirúrgica jamás realizada hasta la fecha.

La receptora, Carme, se encontraba de vacaciones en Canarias en julio de 2024 cuando la picadura de un insecto le provocó una infección, tras la que desarrolló una sepsis que hizo que tuviera que "luchar por su vida" durante dos meses y que, a su vez, terminó en necrosis en varios tejidos del cuerpo, entre los cuales la cara, la boca, la lengua y varios músculos faciales.

En diciembre de 2024, la paciente acudió al Hospital Vall d'Hebron, donde el jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Joan-Pere Barret, le propuso someterse a esta operación, entre otras opciones.

El coordinador de programas de Donación y Trasplantes del Vall d'Hebron, Alberto Sandiumenge, ha precisado que se trata de un procedimiento "muy difícil y muy complejo" y que, en este caso, se ha requerido la participación de más de 100 personas y muchos meses de reuniones.

Se trata del sexto trasplante facial realizado en España (tres de los cuales en el Vall d'Hebron) y el número 54 en todo el mundo. Sin embargo, es el primero que se realiza con el rostro de una donante, una paciente con problemas genéticos irreversibles que decidió ceder sus órganos y a la que la receptora se refiere como su "ángel de la guarda".

Planificación 3D

Barret, ha explicado que se trata del primer trasplante de cara con planificación 3D con guías de corte de la receptora y la donante simultáneamente, lo que ha sido posible gracias a que esta última iba a recibir la eutanasia, lo que permitió planificar con antelación y detalle el trasplante y crear los modelos tridimensionales.

También ha sido el primer trasplante de cara del mundo con control continuo neurofisiológico con el Servicio de Neurofisiología Clínica; el primero con control de perfusión intraoperatorio con fluorescencia NIR (Near-Infrared) con el sistema SPY-PHI, y el primero de cara en el mundo con control posoperatorio de oximetría somática regional con infrarrojos.

Antes y después

Carme ha explicado que, antes del trasplante, pasó por tres UCIs; cuando salió, la necrosis se le había "comido media cara", no podía comer, no respiraba bien y no podía hacer vida normal, ni salir a tomar un café.

Cuatro meses y medio después del trasplante, y habiendo pasado un mes entre UCI y Planta de la Unidad de Quemados, Carme ya tiene sensibilidad en toda la zona trasplantada y explica que lo nota todo, y que ya puede comer y beber: "Es perfecto".

El procedimiento

El procedimiento, que solo se realiza en unos 20 centros en todo el mundo, requiere la participación de profesionales de la Cirugía Plástica y Microcirugía reparadora, Trasplante, Inmunología, Laboratorios, Psiquiatría y Psicología Clínica, Rehabilitación, Unidad de Cuidados Intensivos y Anatomía Patológica, entre otros.

Donante y receptor deben compartir sexo y grupo sanguíneo y presentar unas medidas antropomórficas de la cabeza similares, y el trasplante se realiza solo tras una valoración del receptor que incluye una entrevista con una persona referente "de su máxima confianza".

La operación, que puede durar entre 15 y 24 horas, incluye trasplantes de piel, tejido adiposo, nervios periféricos, musculatura facial y huesos de la cara, entre otros, e incluye apoyo emocional y psicológico en el postrasplante.