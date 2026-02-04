Hito histórico en el Hospital La Fe: diez trasplantes en 24 horas

Los equipos de trasplante del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia han llevado a cabo en un plazo de 24 horas un total de diez trasplantes de órganos: dos cardiacos, uno pulmonar, uno hepático, dos renales, un trasplante combinado cardiaco-renal y otro combinado hepatorrenal.

Esta "intensa actividad asistencial" ha requerido la participación y coordinación de más de un centenar de profesionales de distintas especialidades y se concentró entre la tarde-noche del lunes y la madrugada siguiente, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta planificación ha permitido reducir "al máximo" los tiempos de isquemia fría, es decir, el periodo durante el cual los órganos permanecen preservados fuera del cuerpo para garantizar su "óptima funcionalidad" tras el implante.

Según ha explicado la coordinadora de trasplantes del Hospital La Fe, Ana Tur, "la generosidad de las familias donantes y la respuesta inmediata de los equipos sanitarios han hecho posible que diez pacientes en lista de espera hayan recibido una nueva oportunidad de vida en una jornada de enorme complejidad organizativa".

La coordinadora ha destacado, además, "el alto nivel de compromiso y preparación de los profesionales implicados, capaces de responder de forma simultánea a múltiples procedimientos de máxima exigencia".

Por su parte, el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha calificado este hecho de "hito histórico no solamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional" y ha felicitado a los equipos de trasplantes y a la coordinación "por su entrega y profesionalidad".

Al mismo tiempo, ha dado "las gracias a los familiares de los fallecidos y a todas las personas ajenas a la sanidad que favorecen el altruismo y la colaboración para poder dar vida".

Proceso en cadena

La donación de un único donante procedente de otro hospital de la Comunidad Valenciana permitió realizar la tarde del lunes en el Hospital La Fe tres trasplantes a tres receptores distintos: un trasplante cardiaco pasadas las 18.00 horas; hepático alrededor de las 19.00 horas y uno pulmonar a las 19.45 horas, "gracias a la coordinación entre los distintos equipos implantadores".

De manera paralela, un equipo de cirugía cardiaca se desplazó a otra comunidad autónoma para la obtención de un órgano destinado a un paciente de La Fe que se encontraba en situación de código cero. Esta condición se asigna a pacientes cuya vida corre un "riesgo inminente" y que, ante la primera donación compatible, tienen "prioridad absoluta" en la asignación del órgano.

Asimismo, a partir de un donante se realizaron dos trasplantes combinados. Un primer paciente que fue sometido a un trasplante cardiaco por la mañana y, tras estabilizar su situación clínica en Reanimación, recibió con éxito un trasplante renal la misma tarde. Y un segundo paciente fue intervenido también doblemente, un trasplante hepático seguido de uno renal.

Una vez finalizadas las intervenciones, los pacientes trasplantados quedaron ingresados en la Unidad de Anestesia y Reanimación, para continuar con su vigilancia clínica y cuidados quirúrgicos postoperatorios.