La evidencia científica frente al caos de la suplementación: claves para mejorar la microbiota y la salud mental

La saturación de productos en el mercado de la parafarmacia y la nutrición ha generado un escenario de desinformación que puede resultar perjudicial para el consumidor. Ante esta realidad, la Dra. Odile Fernández presenta su obra El poder de la suplementación, una guía que huye del marketing para centrarse en la evidencia científica.

La tesis es clara: cuando el organismo presenta carencias de vitaminas o minerales, "la alimentación por sí sola no basta", y es necesario recurrir a complementos de alta calidad, tal y como ha contado en el programa de esRadio Km0.

Salud mental y microbiota: el eje del bienestar

Uno de los pilares de la suplementación moderna es su impacto directo en la salud mental y el sistema digestivo. La Dra. Fernández subraya que el uso estratégico de ciertos compuestos naturales no solo aporta vitalidad, sino que es determinante para mantener una microbiota equilibrada.

Esto repercute en la prevención de estados de ánimo decaídos y fatiga crónica. La clave reside en identificar el producto adecuado para cada perfil, evitando aquellos que son "ineficaces o incluso perjudiciales" por su baja biodisponibilidad.

Suplementos en etapas críticas: de la menopausia al cáncer

La suplementación adquiere un papel protagonista en procesos biológicos complejos como el envejecimiento o la menopausia. En estos casos, el apoyo nutricional permite paliar síntomas y mejorar la calidad de vida de forma significativa.

No obstante, la doctora va más allá al abordar enfermedades como el cáncer desde una "mirada integrativa", donde los suplementos actúan como coadyuvantes para fortalecer el organismo, siempre bajo la premisa de no descuidar los hábitos de vida saludables.

La importancia de la calidad frente al marketing

Cabe destacar que no todo lo que se vende como natural es beneficioso. La Dra. Odile Fernández insiste en la necesidad de distinguir entre los productos de excelente pureza y aquellos que inundan las estanterías sin respaldo científico.

La integración de estos aliados en la rutina diaria debe hacerse de forma personalizada, entendiendo el suplemento como una herramienta para potenciar la salud y no como un sustituto de la dieta, sino como el refuerzo necesario cuando el cuerpo no alcanza sus niveles óptimos de nutrientes.