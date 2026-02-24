El impacto económico de las bajas por salud mental entre los jóvenes

El aumento de las bajas laborales por motivos de salud mental entre los jóvenes se ha convertido en uno de los principales retos silenciosos del mercado de trabajo en España. Más allá de su dimensión sanitaria, este fenómeno tiene un impacto directo sobre la productividad, las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de protección pública.

Ansiedad, depresión y estrés crónico afectan cada vez más a trabajadores menores de 35 años, en un contexto marcado por la precariedad, la inestabilidad laboral y el encarecimiento del coste de vida. El resultado es una combinación de menor actividad económica y mayor presión sobre el gasto público.

Un fenómeno en crecimiento constante

En la última década, las incapacidades temporales relacionadas con trastornos mentales han aumentado de forma sostenida. Este crecimiento es especialmente visible entre los jóvenes, un colectivo más expuesto a contratos temporales, salarios reducidos y entornos laborales exigentes.

A diferencia de las bajas por causas físicas, las vinculadas a la salud mental suelen tener una duración media más larga y una reincorporación más compleja. Esto incrementa el coste para la Seguridad Social y para las empresas, además de dificultar la planificación de recursos humanos.

Incentivos del sistema y efectos no deseados

El diseño actual del sistema de bajas influye en el comportamiento de trabajadores y empleadores. Tras un determinado periodo, la mayor parte del coste recae sobre la Seguridad Social, lo que reduce el impacto directo para la empresa.

Este modelo puede generar varios efectos:

Menor inversión en prevención psicológica.

Escaso seguimiento de los procesos de reincorporación.

Riesgo de prolongación innecesaria de las bajas.

Para muchos jóvenes con trayectorias laborales inestables, la baja se convierte en una forma de protección frente a un mercado percibido como inseguro. Aunque en la mayoría de los casos responde a una necesidad real, el sistema también puede favorecer situaciones de dependencia prolongada.

Consecuencias sobre productividad y recaudación

Cada proceso de baja implica una reducción directa de horas trabajadas y de producción. Cuando este fenómeno se extiende entre una parte relevante de la población activa, sus efectos se multiplican. Entre las principales consecuencias destacan: descenso de las cotizaciones sociales, menor recaudación por IRPF, aumento del gasto en prestaciones o las dificultades para consolidar equipos estables.

Demografía, pensiones y presión financiera

España afronta un proceso acelerado de envejecimiento poblacional y una baja natalidad persistente. En este contexto, la sostenibilidad del sistema de pensiones depende cada vez más de una base sólida de cotizantes jóvenes.

Cuando una parte significativa de este colectivo permanece fuera del mercado laboral por motivos de salud mental, se produce un doble impacto: disminuyen los ingresos y aumentan los gastos.

Las dificultades económicas, el acceso limitado a la vivienda y la incertidumbre laboral influyen directamente en el bienestar psicológico, generando un círculo vicioso difícil de romper.

Carencias en las políticas públicas

A pesar del aumento del gasto en salud mental, las políticas actuales siguen presentando importantes limitaciones estructurales.

La actuación institucional se centra mayoritariamente en el tratamiento, pero dedica pocos recursos a la prevención. Programas de detección temprana, apoyo psicológico en empresas y formación en gestión emocional podrían reducir significativamente la incidencia de estos problemas. Sin datos transparentes y sistemáticos, resulta difícil diseñar reformas eficaces.

Reformas paramétricas y ajustes necesarios

En el debate sobre sostenibilidad, el concepto de reforma paramétrica ocupa un lugar central. Este término hace referencia a modificaciones técnicas dentro del sistema sin alterar su estructura básica.

Aplicado a las bajas por salud mental, puede incluir:

Revisión de los porcentajes de prestación.

Cambios en los plazos de cobertura.

Actualización de los criterios médicos.

Incentivos a la reincorporación progresiva.

El objetivo es preservar la protección social sin generar desincentivos a la vuelta al trabajo. Sin embargo, estas medidas solo resultan eficaces si van acompañadas de una mejora real de las condiciones laborales. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en ajustes puramente contables.

El papel del entorno empresarial

Las empresas desempeñan un papel decisivo en la prevención del deterioro psicológico. Jornadas excesivas, presión constante y falta de reconocimiento aumentan el riesgo de bajas prolongadas.

Cada vez más estudios muestran que invertir en bienestar laboral reduce el absentismo y mejora la productividad. Iniciativas como el acompañamiento psicológico, la flexibilidad horaria o el liderazgo responsable tienen un impacto directo en los resultados. No obstante, muchas pymes carecen de recursos para aplicar estas medidas sin apoyo público.

Un reto económico y social de primer orden

El aumento de las bajas por salud mental entre los jóvenes no puede entenderse como un problema individual aislado. Se trata de un fenómeno con implicaciones profundas para el crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la cohesión social.

Abordarlo exige combinar reformas técnicas, mejoras en las condiciones laborales y una estrategia preventiva sólida. Solo así será posible evitar que una generación entera quede atrapada entre la precariedad, el deterioro emocional y la dependencia prolongada del sistema.