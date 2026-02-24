La nueva Clínica de Psicología UAX acerca al estudiante a la realidad clínica

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha ampliado su Ciudad Sanitaria con la inauguración de la Clínica de Psicología UAX, un nuevo espacio situado en el distrito de San Blas-Canillejas de Madrid (calle de Miguel Fleta, 12) que combina actividad formativa universitaria, atención psicológica especializada y servicio a la comunidad, con un claro enfoque de impacto social en el entorno donde se ubica.

La Clínica de Psicología UAX nace como un proyecto estratégico que responde a dos necesidades importantes. Por un lado, reforzar la formación práctica del alumnado del Grado en Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de UAX, con un entorno real, supervisado y alineado con la excelencia profesional. Por otro, acercar la atención psicológica y la psicoeducación a la ciudadanía, contribuyendo al bienestar emocional a través de un modelo accesible y cercano.

La inauguración incluye la apertura de la Escuela de Pacientes, un programa diseñado especialmente para formar y apoyar a personas y familias en el barrio San Blas-Canillejas y alrededores. En este sentido, la Escuela busca fortalecer el papel activo de las personas en el manejo de su salud, fomentando el autocuidado y la gestión emocional de los ciudadanos. Este proyecto ejemplifica la doble dimensión de la Clínica de Psicología de UAX, que actuará como ecosistema asistencial, pero también como un agente transformador y de cambio social en la zona.

"Esta clínica materializa la esencia del modelo UAX: formar a profesionales excelentes en un entorno real, impulsar la salud mental como parte de la visión One Health y ofrecer un servicio cercano y accesible a la comunidad", ha apuntado Aida Suárez, Decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX, así como Directora de One Health del Grupo UAX.

Formación práctica

La Clínica de Psicología de UAX se convierte de esta manera en un nuevo espacio de formación práctica avanzada, curricular y extracurricular para los estudiantes de Psicología y del Máster en Psicología General Sanitaria de UAX, que tendrán la posibilidad de participar en procesos reales de evaluación e intervención psicológica siempre bajo la supervisión clínica especializada. Este modelo formativo contempla la observación activa y la participación progresiva en sesiones, coterapia, discusión de casos clínicos y supervisión continuada, favoreciendo la adquisición de competencias profesionales en un contexto real y alineado con la práctica clínica actual.

El nuevo centro ofrecerá un modelo de atención clínica integral centrado en la persona que une el rigor técnico y la evidencia científica con una marcada orientación humanista y de consulta humanizada. A través de la atención psicológica a población adulta, infantil y adolescente, la clínica da respuesta a una amplia variedad de necesidades en salud mental mediante la atención individual, familiar y grupal, así como sesiones orientadas a la promoción de la salud psicológica, la prevención y el acompañamiento emocional en distintas etapas vitales, favoreciendo la participación activa del paciente en su proceso terapéutico.

Como complemento a la actividad clínica, la Clínica de Psicología UAX incorpora la Escuela de Pacientes, un programa de acción comunitaria orientado a la divulgación, la prevención y la psicoeducación en salud mental. La Escuela se articula a través de sesiones monográficas y grupos de trabajo dirigidos tanto a población general como a colectivos específicos, teniendo en cuenta las características demográficas y sociales del distrito de San Blas-Canillejas.

Entre las temáticas que abordará la Escuela de Pacientes se incluyen la gestión del estrés y la ansiedad, la regulación emocional, el acompañamiento a cuidadores, el envejecimiento activo, la menopausia, la parentalidad y la prevención de conductas autolíticas, con el objetivo de dotar a los participantes de herramientas prácticas para el autocuidado y el apoyo a su entorno. Este enfoque comunitario refuerza el papel de la Clínica como un espacio abierto al barrio, que no solo presta atención asistencial, sino que promueve activamente la educación en salud mental y la creación de redes de apoyo.

Con la puesta en marcha de la Clínica de Psicología, UAX amplía su Ciudad Sanitaria, compuesta por el Hospital Clínico Veterinario, el Centro de Simulación Veterinaria, el Hospital Virtual de Simulación y el Aula de Simulación de Oficina de Farmacia situadas en su campus de Villanueva de la Cañada, además de las Clínicas Odontológicas, también ubicadas en el barrio de San Blas-Canillejas.