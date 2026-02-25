Cataluña abate 13.600 jabalíes y planea eliminar todos los del área afectada por PPA

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalidad de Cataluña, Óscar Ordeig, ha afirmado este miércoles que se han abatido 1.400 jabalíes en el radio de 20 kilómetros del foco de peste porcina africana (PPA) detectado en el entorno de Collserola (Barcelona), una cifra que se eleva hasta los 13.600 ejemplares en el conjunto de Cataluña.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Ordeig ha explicado que el objetivo del Departamento es eliminar la totalidad de los jabalíes en este radio de seguridad, para lo que se han reforzado los medios disponibles y se ha solicitado apoyo a otras administraciones mediante unidades caninas y la instalación de trampas.
En respuesta a las críticas de la diputada de Junts, Jeannine Abella, el consejero ha defendido que la Generalidad ha informado de la situación "a los grupos parlamentarios, al sector, a los medios de comunicación, a los representantes del territorio, al Gobierno, a expertos, científicos, a la Comisión Europea y a los mercados en todo el mundo".
Abella ha atribuido la detección de tres positivos fuera del radio inicial "a las consecuencias de no hacer un vaciado sanitario casi inmediato en los seis kilómetros", y ha cuestionado la gestión del Gobierno por considerar que, en lugar de facilitar la reapertura de mercados de exportación, ha provocado su cierre "por negligencia".
Ordeig ha replicado que la actuación del Ejecutivo catalán se ha basado en "explicaciones, información, transparencia y rapidez", y ha subrayado la necesidad de actuar de forma coordinada ante una crisis sanitaria de este tipo.
Exportaciones desde Tarragona
La diputada de Junts también ha criticado que el mapa de zonificación para exportaciones aprobado el martes incluyera a dos municipios de Tarragona sin casos detectados de PPA, lo que habría provocado el cierre de exportaciones a China, uno de los principales mercados del sector porcino, en toda la provincia.
El consejero ha atribuido esta situación a un "error" en la delimitación de las zonas y ha asegurado que, tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno y con la Comisión Europea, se ha adquirido el compromiso de subsanarlo de forma inmediata. En este sentido, Ordeig ha garantizado que Tarragona podrá seguir exportando a China y que no se verá afectada por las restricciones derivadas del brote.