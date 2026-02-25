Cataluña abate 13.600 jabalíes y planea eliminar todos los del área afectada por PPA

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalidad de Cataluña, Óscar Ordeig, ha afirmado este miércoles que se han abatido 1.400 jabalíes en el radio de 20 kilómetros del foco de peste porcina africana (PPA) detectado en el entorno de Collserola (Barcelona), una cifra que se eleva hasta los 13.600 ejemplares en el conjunto de Cataluña.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Ordeig ha explicado que el objetivo del Departamento es eliminar la totalidad de los jabalíes en este radio de seguridad, para lo que se han reforzado los medios disponibles y se ha solicitado apoyo a otras administraciones mediante unidades caninas y la instalación de trampas.

En respuesta a las críticas de la diputada de Junts, Jeannine Abella, el consejero ha defendido que la Generalidad ha informado de la situación "a los grupos parlamentarios, al sector, a los medios de comunicación, a los representantes del territorio, al Gobierno, a expertos, científicos, a la Comisión Europea y a los mercados en todo el mundo".

Abella ha atribuido la detección de tres positivos fuera del radio inicial "a las consecuencias de no hacer un vaciado sanitario casi inmediato en los seis kilómetros", y ha cuestionado la gestión del Gobierno por considerar que, en lugar de facilitar la reapertura de mercados de exportación, ha provocado su cierre "por negligencia".

Ordeig ha replicado que la actuación del Ejecutivo catalán se ha basado en "explicaciones, información, transparencia y rapidez", y ha subrayado la necesidad de actuar de forma coordinada ante una crisis sanitaria de este tipo.

Exportaciones desde Tarragona

La diputada de Junts también ha criticado que el mapa de zonificación para exportaciones aprobado el martes incluyera a dos municipios de Tarragona sin casos detectados de PPA, lo que habría provocado el cierre de exportaciones a China, uno de los principales mercados del sector porcino, en toda la provincia.

El consejero ha atribuido esta situación a un "error" en la delimitación de las zonas y ha asegurado que, tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno y con la Comisión Europea, se ha adquirido el compromiso de subsanarlo de forma inmediata. En este sentido, Ordeig ha garantizado que Tarragona podrá seguir exportando a China y que no se verá afectada por las restricciones derivadas del brote.