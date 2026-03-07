El aire que respiramos al dormir puede influir en el envejecimiento

Dormir ocupa aproximadamente un tercio de la vida, pero su relevancia para la salud va mucho más allá de una simple necesidad fisiológica. En los últimos años la investigación científica ha subrayado que lo verdaderamente determinante no es solo la cantidad de horas de descanso, sino su calidad, especialmente la capacidad del organismo para alcanzar y mantener las fases profundas del sueño.

Durante la noche, y en particular en las fases de sueño profundo o de ondas lentas, el cuerpo activa procesos fundamentales de reparación biológica. En ese periodo se produce un intenso recambio celular: cientos de miles de millones de células envejecidas son sustituidas cada noche. Este mecanismo depende directamente de varios factores fisiológicos, entre ellos la disponibilidad de energía, una correcta oxigenación y la estabilidad del entorno interno del organismo.

Reparación celular nocturna

Cuando el descanso se ve alterado por despertares frecuentes, una respiración inadecuada o una mala calidad del aire, estos procesos se resienten. La alteración del sueño puede comprometer el recambio celular y favorecer fenómenos como la inflamación crónica, la pérdida de energía durante el día o el incremento del daño oxidativo en el organismo.

En paralelo, la investigación biomédica ha comenzado a prestar atención al denominado exposoma, el conjunto de factores ambientales que influyen en la biología humana. Dentro de ese marco, uno de los elementos que empieza a despertar interés es el aire que se respira durante el sueño, un aspecto que hasta hace poco había pasado prácticamente desapercibido.

Aire durante el descanso

En este contexto se sitúan las investigaciones desarrolladas en los últimos años por el equipo científico de Biow, centradas en analizar de qué forma el enriquecimiento del entorno respiratorio nocturno puede influir tanto en la calidad del descanso como en el envejecimiento celular. Los trabajos exploran una tecnología considerada pionera en su campo y basada en plasma atmosférico frío.

Según describen los investigadores, este sistema es capaz de generar un flujo laminar de aniones y especies reactivas de oxígeno (ROS) biodisponibles de vida media larga, libres de nanopartículas en el entorno. El resultado sería la creación de lo que los propios estudios denominan una "cámara bioenergética antioxidante", un ambiente que favorecería un descanso más saludable al apoyar los procesos naturales de reparación celular y contribuir a la vitalidad metabólica, tal como recogen publicaciones científicas recientes.

Impacto en la salud

La evidencia científica apunta en esa dirección: mejorar las condiciones del descanso nocturno no solo repercute en cómo se siente una persona al despertar, sino que también puede convertirse en una herramienta preventiva frente a diversas patologías asociadas al envejecimiento. En ese sentido, dormir bien aparece cada vez con más claridad como una de las intervenciones más eficaces —y menos invasivas— para proteger la salud a largo plazo.