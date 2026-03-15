Los hospitales de Quirónsalud integrados en el Sermas detectaron 424 nuevos casos de enfermedad renal crónica en 2025 gracias a su programa pionero de cribado PreveRenal.

La enfermedad renal crónica es una pérdida de la función renal (filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73 m²) o presencia de daño renal (albúmina en orina, albuminuria mayor de 30 mg/g) que dura más de tres meses y tiene consecuencias negativas para la salud, entre ellas, la pérdida progresiva de la función renal hasta llegar al fallo renal, que requiere de diálisis o trasplante para mantener la vida.

Una intervención a tiempo puede retrasar la necesidad de diálisis casi tres décadas, mientras que, si se detecta tarde, las opciones de frenar su progresión son más limitadas. Sin embargo, este proceso avanza de forma silenciosa, sin síntomas en fases iniciales, y su prevalencia aumenta con los años. Por ello, conocer si la función renal es inferior a la esperada según la edad permite identificar posibles causas y reevaluar hábitos de vida saludable para prevenir la enfermedad o, en caso de desarrollo, detectarla lo antes posible; prioridades que tanto la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas consideran fundamentales.

La albuminuria es uno de los marcadores más precoces de daño renal y se asocia de forma clara con un mayor riesgo de progresión renal, envejecimiento biológico acelerado y complicaciones cardiovasculares. Su medición en una muestra de orina (albuminuria) es sencilla, fácilmente integrable en circuitos de laboratorio, y no invasiva. Aunque está recomendada en personas con factores de riesgo, su evaluación no se realiza de forma sistemática en la práctica real, lo que contribuye al infradiagnóstico de la patología.

En este contexto, y alineados con las pautas internacionales, los hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña (Sermas) -los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba)- pusieron en marcha en septiembre de 2024 el programa PreveRenal, una innovadora iniciativa basada en el cribado de albuminuria (presencia de albúmina en orina) que facilita el diagnóstico precoz de esta patología en una etapa en la que las medidas habituales de función renal son aún normales, pero los riñones ya están perdiendo la capacidad de producir la proteína antienvejecimiento Klotho, activando así el proceso de envejecimiento biológico acelerado de la enfermedad, y previene la necesidad de diálisis.

Según indica la doctora Lucía Cordero, especialista del Servicio de Nefrología en la Fundación Jiménez Díaz y coordinadora de PreveRenal, 23.660 personas participaron en 2025 en este programa, cuyos resultados permitieron identificar 424 casos de enfermedad renal crónica previamente no diagnosticada -lo que supone un 1,8 por ciento de los pacientes-, e incluir a sus afectados en la iniciativa para su seguimiento y evitar la diálisis o trasplantes futuros.

Concretamente, en la Fundación Jiménez Díaz se realizaron el año pasado más de 11.000 análisis en el marco de este programa, lo que permitió detectar 165 casos; mientras que en los hospitales Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba se hicieron 3.518, 4.570 y 4.566 análisis, respectivamente, facilitando la identificación correspondiente de 45, 122 y 92 diagnósticos de enfermedad renal crónica.

Diagnóstico precoz

PreveRenal invita a la población de 50 a 70 años a aportar una muestra simple de orina en el laboratorio, explica la nefróloga. En función del resultado del cociente albúmina/creatinina, el circuito se organiza: si es negativo (<30 mg/g), se informa de normalidad y finaliza el proceso; con el resultado intermedio (30-300 mg/g) se solicita repetición y, si se confirma, el caso se revisa por el Servicio de Nefrología de forma telemática; en caso de ser positivo (>300 mg/g), el participante recibe una primera consulta presencial en el citado servicio para confirmar el diagnóstico, estratificar el riesgo e iniciar el seguimiento y tratamiento.

Paralelamente, el programa contempla el establecimiento de un sistema automático de medición de albuminuria en todas las analíticas de orina que han llegado al laboratorio. En las más de 160.000 muestras recibidas desde Atención Primaria, se han encontrado cerca de un 1 por ciento de valores positivos.

"La identificación precoz de enfermedad renal crónica en estos participantes permite iniciar un seguimiento y tratamiento personalizados en fases en las que todavía es posible ralentizar la progresión, reducir complicaciones y mejorar el pronóstico", subrayó la doctora Cordero.

Así, "PreveRenal consolida a estos cuatro hospitales como referentes en prevención renal, al incorporar un circuito asistencial ágil, escalable y centrado en el paciente; un programa que no solo detecta patología oculta, sino que anticipa oportunidades de intervención, optimiza el seguimiento especializado y refuerza un objetivo clave de salud pública: que la enfermedad renal deje de ser 'silenciosa' para convertirse en detectable y tratable a tiempo", concluye.