El secreto de la fuerza está en tu intestino

Científicos de la Universidad de Almería y de la Universidad de Granada, junto con investigadores del Leiden University Medical Center (LUMC, Países Bajos), han identificado una bacteria intestinal, del género Roseburia, asociada con músculos más fuertes y una mejor condición física.

Los resultados respaldan el concepto de un eje intestino-músculo en el que esta bacteria identificada modula positivamente el metabolismo muscular y la fuerza muscular.

Además, los científicos han observado que la bacteria es menos abundante en adultos mayores que en adultos jóvenes, lo que sugiere que sus niveles pueden disminuir con la edad, un periodo en el que se pierde masa muscular.

"Esto abre la posibilidad de que la bacteria investigada pueda usarse como probiótico para ayudar a preservar la fuerza muscular durante el envejecimiento", explica el investigador de la Universidad de Almería Borja Martínez Téllez.

Bacterias intestinales y rendimiento muscular

El equipo ha analizado si determinados microbios intestinales se asocian con la fuerza muscular y la condición física. Para ello, han estudiado muestras de heces de 90 adultos jóvenes sanos (18-25 años) y de 33 adultos mayores (65 años o más).

Los adultos mayores en los que esta bacteria está presente han demostrado en los experimentos un 29 por ciento más de fuerza de prensión manual, en comparación con aquellos en los que no se ha detectado dicha bacteria.

La importancia de tener una flora intestinal equilibrada

Obesidad, depresión, inmunología son aspectos de la salud que ya conocíamos que estaban asociados a la salud de nuestra flora intestinal. Ahora, este nuevo hallazgo de la Universidad de Granada, nos lleva a insistir en la necesidad de prestar atención a nuestra flora, su equilibrio y diversidad. Es la razón por la que tenemos que cuidar mucho qué suplemento debemos usar para poner en forma nuestra flora.

Una de las mejores opciones que hay en el mercado es Simbioline Megaflora de MundoNatural, una combinación de prebióticos y simbióticos, inulina y Vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del intestino impactando directamente en nuestro sistema inmunológico, la fatiga, la fuerza, el metabolismo, nuestro sistema nervioso y ahora también en la fuerza de nuestros músculos. Más información, asesoramiento o conocer los suplementos que mejor acompañan a los simbióticos en parafarmaciamundonatural.es.