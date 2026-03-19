El sencillo hábito de pocos minutos que activa tu digestión y acaba con el estreñimiento

La respuesta es sí. Un nuevo estudio de la Universidad de Salud de Fujita en Japón, ha estudiado los ruidos intestinales y estomacales, que reflejan la motilidad intestinal, y han comprobado que escasos minutos de actividad física, incluso ligera, pone en marcha la actividad intestinal que moviliza los alimentos hacia adelante en el tubo digestivo.

La salud intestinal desempeña un papel fundamental en el bienestar general, y el estreñimiento sigue siendo uno de los problemas digestivos más comunes y frustrantes actualmente. Afecta a personas de todas las edades y orígenes, provocando no solo molestias físicas como hinchazón, esfuerzo y evacuaciones intestinales poco frecuentes, sino también estrés emocional, menor productividad y una menor calidad de vida.

Cuando los síntomas persisten, el estreñimiento puede incluso contribuir a complicaciones más graves, como hemorroides, tensión cardiovascular y un mayor riesgo de problemas colorrectales. A pesar de su prevalencia, el estreñimiento a menudo pasa desapercibido o no se trata hasta que se vuelve problemático, lo que resalta la necesidad de comprender mejor sus causas y estrategias de tratamiento eficaces.

Entre los muchos enfoques para controlar el estreñimiento, la actividad física destaca como uno de los más sencillos y recomendados. Las personas que se mueven más tienden a tener una digestión más saludable, mientras que quienes llevan una vida sedentaria suelen tener una función intestinal más lenta.

Otros secretos para darle dinamismo a tu intestino

Se podría llamar estreñimiento cuando han pasado más de 48 horas sin que hayamos podido realizar algún tipo de deposición. Beber agua, además de realizar actividad física, e incluir en la dieta alimentos de naturaleza fría puede ayudar a la motilidad de nuestro intestino.

En los casos más agudos la suplementación es una buena herramienta siempre y cuando no suponga dañar el equilibrio de nuestra flora intestinal. Una buena elección es aquella que en lugar de hacer efecto barrido en nuestra flora, la nutre y la equilibra. Es el caso de Regulax de Mundo Natural, que gracias a su composición a base de probióticos (inulina), extractos de plantas (Malva, Frágula y Garcinia cambogia), orientados a lograr un efecto laxante suave, así como fibra y enzimas (Digezyme®), ayudan de una manera respetuosa a nuestra flora y tránsito intestinal. Además, La fibra del grano de avena contribuye a que aumente el volumen de las heces. Con un solo sobre al día es suficiente para empezar a notar los resultados.