Cinco señales de que necesitas magnesio

El magnesio es un mineral esencial y un electrolito vital para el cuerpo humano necesario en más de 300 reacciones bioquímicas, incluyendo la función muscular y nerviosa, el control de la glucosa, la presión arterial y la síntesis de proteínas. Es fundamental para la producción de energía y la salud ósea. Se obtiene a través de la dieta, principalmente de verduras de hoja verde, frutos secos y legumbres. Pese a que son muchas las fuentes de las que lo podemos obtenerlo, el agotamiento de los suelos de cultivo ha afectado al empobrecimiento de muchos alimentos especialmente a este mineral.

La profesora de la Universitat Politècnica de València María Dolores Raigón ha alertado de que diferentes investigaciones han detectado una disminución progresiva de minerales esenciales en diferentes cultivos, entre ellos cobre, hierro, magnesio o calcio. Según la investigadora, este fenómeno está relacionado en parte con el empobrecimiento de los suelos agrícolas y con determinados sistemas de producción intensivos, lo que puede repercutir en la composición nutricional de los alimentos.

Si tenemos en cuenta que el magnesio interviene en más de 300 reacciones bioquímicas esenciales en nuestro organismo, es importante que presentemos atención a los síntomas que nos indican que hay una carencia nutricional de este mineral.

Calambres y espasmos musculares: La señal más común. La falta de magnesio provoca contracciones involuntarias, tics y calambres, frecuentemente en pantorrillas y pies.

Fatiga y debilidad física: El magnesio es esencial para el metabolismo energético. Su carencia causa fatiga crónica y debilidad generalizada.

Problemas de sueño y ansiedad: El magnesio regula neurotransmisores como el GABA. Su déficit provoca nerviosismo, irritabilidad, ansiedad y dificultades para conciliar el sueño o insomnio.

Dolores de cabeza y migrañas: Una deficiencia afecta la tensión de los vasos sanguíneos y nervios, lo que aumenta la frecuencia de dolores de cabeza tensionales y migrañas.

Problemas digestivos y cardiovasculares: Puede provocar estreñimiento por falta de relajación muscular intestinal, así como palpitaciones o arritmias cardiacas en casos más severos.

La mejor formulación para la respuesta más efectiva

En el mercado nos encontramos con numerosos suplementos de magnesio pero no todos tienen la misma formulación y son igual de efectivos.

Una de las tecnología más avanzadas en materia de suplementación es siempre la liposomada que mejora la absorción del principio activo pudiendo aprovechar la práctica totalidad de los beneficios del complemento. En este sentido, Vitanano Magnesio de MundoNatural cuenta con el aporte de magnesio liposomado que mejora la biodisponibilidad ayudando a disminuir el cansancio y la fatiga. Su tecnología es tan potente que con una sola toma diaria nos vale para mejorar el funcionamiento normal de los músculos, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso.

También puede ser una buena opción el bisglicitano de magnesio, segunda fórmula más potente que podemos encontrar en el mercado y enfocada a la relajación del sistema nervioso y de nuestra musculatura. En este casi encontramos Tendiplus, complemento a base de bisglicinato de magnesio, vitaminas del complejo B y zinc. En este caso el magnesio que encontramos en Tendiplus de MundoNatural contribuye al normal funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso. Además, contribuye al metabolismo energético y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales gracias al zinc que contribuye a la síntesis normal de proteínas y al mantenimiento de los huesos. Ambos los podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es, donde nos ofrecen una amplia gama de productos naturales de suplementación, alimentación y cosmética, así como asesoramiento personalizado y gratuito.