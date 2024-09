Trucos para secar el teléfono móvil cuando se cae al agua

Si a uno se le cae el móvil al agua o se moja con la lluvia o la ducha lo más normal es que, al volver a casa, lo meta en un bol de arroz. Sin embargo, este es uno de los mitos más conocidos pero no hay ningún fabricante de móviles que lo recomiende. No obstante, con la llegada del verano son más frecuentes los accidentes acuáticos en el mar o las piscinas, por lo que no está de más saber qué trucos realmente funcionan para recuperar un móvil mojado.

Cada vez más son las compañías de móviles que buscan evolucionar sus diseños de manera que ofrezcan una mayor durabilidad y resistencia, no solo ante golpes y arañazos, sino también contra el polvo y el agua. Aunque esta tendencia va en crecimiento, lo cierto es que aún no está instaurada del todo, es por eso que aún hay que ser precavidos para que el móvil no tenga contacto o tenga el mínimo posible con agua u otros líquidos. No hay que olvidar que, desafortunadamente, uno de los accidentes más comunes es que los móviles acaben sumergidos en agua, ya sea en el mar, que se haya caído en el retrete o en una piscina.

Debido a que es algo bastante habitual, Internet está lleno de consejos para tratar de salvar el móvil en caso de que suceda algún accidente con el agua, pero lo cierto es que no todos suelen funcionar. Además, no es igual que caiga en agua dulce o en agua salada ya que, si se cae en agua salada, lo más importante después de apagarlo es sumergirlo en agua del grifo para retirar toda la sal posible. Este paso es vital ya que la sal que se encuentra en el agua de mar, suele ser bastante dañina para el móvil, ya que produce casi de manera inmediata, corrosión en las partes sensibles de cualquier equipo electrónico.

Hay que tener en cuenta que los trucos caseros surgen porque el principal problema que tienen los dispositivos electrónicos es que, si les ocurre cualquier avería, su reparación suele ser costosa. Pero, a pesar de que el primer instinto suele ser meter el teléfono en un bol y llenarlo de arroz esta técnica no es tan efectiva como se cree.

¿Qué hacer cuando un móvil se moja?

Como es obvio, lo primero que tendrás que hacer después de que tu móvil se caiga al agua es sacarlo del agua lo antes posible: cuanto más tiempo esté sumergido, el agua penetrará más en el terminal y mayores serán los daños. Una vez fuera del agua empezarán los trucos para salvar el teléfono.

Lo primero que hay que hacer es apagarlo y/o desconectarlo de la corriente eléctrica. Obviamente, en ninguno de los casos hay de ponerlo a cargar ya que puede ser peligroso. Hay que apagar el móvil para evitar cortocircuitos y es importante no intentar encenderlo o verificar si aún funciona, ya que esto podría dañar los componentes internos. No obstante, si el móvil está apagado, hay que dejarlo como está y evitar la tentación de encenderlo para ver si funciona.

El segundo paso es quitarle todo lo que sea extraíble. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar un móvil que tenga batería extraíble, pero si que tiene carcasa, bandeja de tarjetas SIM y MicroSD etc. El hecho de ir quitando todo lo que se pueda es para que salga el agua que se haya podido colar con más facilidad. Además, no hay que olvidar que estos componentes serán más fáciles de secar por separado con toallas o papel absorbente, pero nunca hay que usar calor en general o un secador de pelo en particular, pues se corre el riesgo de desfigurar las frágiles bandejas.

A continuación hay que usar una toalla, pañuelo o papel absorbente para secar la superficie externa del teléfono. Hay que asegurarse de hacerlo con cuidado para no empujar el agua hacia el interior. La idea es secar lo que máximo posible, para facilitarle la tarea al secado pasivo, que es el siguiente paso.

Siempre hay que tener en cuenta que si el móvil se ha caído a agua salada, la situación es más complicada, pues la sal tiene un efecto de corrosión que puede acabar con conectores en cuestión de pocas horas. Por lo que, aunque pueda parecer contraproducente, si el móvil cae en agua salada puede ser una buena idea usar agua del grifo para limpiar el agua salada. Además, los expertos recomiendan actuar con rapidez y limpiar los componentes electrónicos con un cepillo empapado en alcohol isopropílico.

El secado pasivo es cuando se deja el móvil en un elemento que pueda absorber el agua restante. ¿Aquí es donde entra en juego el arroz? Si y no ya que, a pesar de que siempre se ha dicho que el arroz es la clave para salvar los teléfonos mojados debido a que es absorbente, el arroz puede dejar restos de almidón que deterioran todavía más el interior del dispositivo. Por lo que, lo mejor es utilizar gel de sílice. Es tan sencillo como colocar el teléfono en un recipiente con arroz crudo o gel de sílice, preferiblemente el segundo ya que no dejaría restos de almidón, al menos durante 24 horas.

Otra técnica común, es la de usar un secador de pelo como solución, no obstante, el aire puede mover el agua a áreas donde no se había mojado inicialmente, lo que podría causar un cortocircuito. Es por ello que lo mejor que se puede hacer es meter el dispositivo electrónico en un recipiente durante 24/48 horas con bolsas de sílice, ya que estas destacan por su capacidad de absorción.

Obviamente hay que evitar el calor directo. Aunque pueda ser tentador utilizar un secador de pelo o poner el teléfono cerca de una fuente de calor, hay que evitar hacerlo, ya que el calor directo podría dañar los componentes internos.

El método del alcohol

Este es un método del que muy poco se habla, pero que suele ser muy efectivo para combatir los efectos del agua en el móvil. Para este método es necesario tener a mano alcohol de botiquín.

Seguro en algún momento, has tenido que limpiar algún componente electrónico con alcohol, esto se debe a que gracias a su composición química, este se evapora sin dejar rastro de su presencia, incluso arrastrado el agua que entra en contacto con él. Esto hace del alcohol puro, una de las mejores opciones para eliminar cualquier rastro de agua del móvil.

Para realizar eficientemente este método, todo lo que hay que hacer es sumergir por completo el móvil dentro de un recipiente lleno de alcohol, el tiempo suficiente para que este llegue a todos los rincones donde pudo haber llegado el agua. Para este paso es importante haber apagado el móvil y haber retirado la batería.

Una vez que se retira el teléfono del alcohol, solo queda esperar que se seque por completo, esto lo vamos a saber ya que no quedará ningún rastro del olor a alcohol en el móvil.