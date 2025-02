Ordenadores cuánticos: una amenaza silenciosa para la ciberseguridad global

La computación cuántica ha pasado de ser una idea de laboratorio a una realidad en constante evolución. En los últimos meses, diversos avances en el desarrollo de procesadores cuánticos han marcado hitos significativos, con compañías tecnológicas, como Google e IBM, y centros de investigación compitiendo por alcanzar la supremacía cuántica. Sin embargo, esta carrera por el futuro digital oculta una amenaza latente: la posible vulnerabilidad de todos los sistemas de seguridad que protegen la información en Internet.

¿Qué es la computación cuántica?

A diferencia de los ordenadores tradicionales, que procesan información utilizando bits (ceros y unos), los ordenadores cuánticos emplean cúbits, que pueden existir en múltiples estados simultáneamente gracias a un fenómeno denominado "superposición cuántica". Además, estos cúbits pueden estar entrelazados, lo que

significa que una acción sobre uno de ellos afecta instantáneamente a otro, incluso si están separados por grandes distancias. Tal como cuenta Antonio Flores Galea (@byAntonioFlores) en el vídeo, estas

propiedades les permiten resolver problemas de cálculo exponencialmente más rápido que los ordenadores actuales.

El riesgo para la ciberseguridad

Los sistemas de cifrado actuales están diseñados para ser prácticamente invulnerables incluso con los ordenadores más potentes actuales. La criptografía RSA, la más utilizada en Internet con diferencia, se basa en resolver problemas matemáticos con números primos muy grandes. Un ordenador convencional tardaría miles de años en descifrar una clave RSA y esto es lo que hace seguro al algoritmo. Sin embargo, un ordenador cuántico podría hacer lo mismo en minutos, dejando todos los sistemas sin protección.

Avances recientes

La UNESCO ha declarado 2025 el año internacional de la ciencia y las tecnologías cuánticas. En los últimos meses, distintos laboratorios han presentado ordenadores cuánticos con cientos de cúbits, lo que supone un avance sin precedentes. A pesar de los retos a los que se enfrenta esta tecnología, tal como los describe Flores, los esfuerzos por desarrollar ordenadores cuánticos más estables y escalables continúan.

¿Cómo podemos protegernos?

Ante esta amenaza, gobiernos y empresas están desarrollando estrategias de seguridad post-cuántica. La criptografía post-cuántica, que se basa en algoritmos diseñados para resistir ataques de ordenadores cuánticos, está siendo considerada para reemplazar a los sistemas actuales. La criptografía post-cuántica puede implementarse en infraestructuras digitales existentes sin necesidad de hardware especializado.

Los estándares de seguridad internacionales ya están evaluando nuevas técnicas criptográficas para garantizar que los datos permanezcan seguros en la era cuántica. La transición, sin embargo, no será sencilla. Implementar nuevas formas de cifrado en todas las plataformas digitales requerirá tiempo y una fuerte inversión. Las empresas que dependan de tecnologías obsoletas podrían quedar expuestas si no se adaptan con suficiente antelación. Además, aún no se conoce realmente todo el potencial que los ordenadores cuánticos alcanzarán en el futuro, por lo que resulta complicado diseñar mecanismos completamente seguros.

¿Estamos preparados para el cambio?

La computación cuántica promete avances sin precedentes, desde la optimización de procesos industriales hasta la simulación de sistemas complejos en medicina. No obstante, su impacto en la ciberseguridad podría ser devastador si no se toman medidas a tiempo.

Conforme esta tecnología sigue avanzando, la pregunta clave es ¿estamos preparados para afrontar sus implicaciones? Proteger la información digital en la era cuántica requerirá una estrategia global que combine inversión en criptografía post-cuántica, desarrollo de estándares de seguridad y concienciación sobre la importancia de actualizar los sistemas actuales.

El momento de actuar es ahora. Al igual que está ocurriendo con la inteligencia artificial, cuando los ordenadores cuánticos superen las barreras técnicas y sean accesibles para todos, la seguridad digital tal

como la conocemos podría desaparecer de la noche a la mañana.