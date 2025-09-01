Adiós WhatsApp: TikTok estrena notas de voz y envío de imágenes en los mensajes

TikTok quiere dejar de ser solo la red de los vídeos virales para convertirse también en una plataforma de comunicación personal. La aplicación, propiedad de ByteDance, ha anunciado que en las próximas semanas activará nuevas funciones en sus mensajes directos: notas de voz de hasta 60 segundos, la posibilidad de compartir fotos y vídeos desde la galería o directamente con la cámara, y chats grupales más completos.

Con esta actualización, TikTok se acerca al terreno de rivales como Instagram o WhatsApp, donde la mensajería es ya un pilar central de la experiencia. Según adelantó la compañía a TechCrunch, las imágenes y vídeos podrán enviarse en grupos de hasta nueve y se podrán editar antes de pulsar "enviar". Sin embargo, hay un límite de seguridad: no se permitirá mandar fotos o vídeos personales si se trata del primer mensaje de una conversación.

Cómo enviar una nota de voz en TikTok

La nueva función de TikTok permite enviar audios de hasta 60 segundos en los mensajes directos. El proceso es sencillo:

Abre la aplicación y entra en la bandeja de entrada.

Selecciona el chat en el que quieras enviar el mensaje.

Mantén pulsado el icono del micrófono que aparece en la parte inferior.

Suelta para que el audio se envíe automáticamente.

TikTok ha reforzado sus sistemas de protección

El envío de desnudos está bloqueado de forma automática en cuentas de adolescentes entre 16 y 18 años, y los adultos podrán activar este mismo filtro como medida adicional de seguridad. La empresa insiste en que los usuarios deben ser cuidadosos con su privacidad y evitar compartir contenido sensible.

TikTok busca con estos cambios que sus millones de usuarios pasen aún más tiempo en la app, no solo consumiendo vídeos virales sino también utilizando los mensajes directos como su canal de comunicación habitual. Una jugada que podría redefinir el papel de la red social en el ecosistema digital.