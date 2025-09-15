Albania nombra a una Inteligencia Artificial como ministra contra la corrupción

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha nombrado a Diella, una ministra virtual creada con inteligencia artificial, responsable de las contrataciones públicas. Su misión será supervisar y adjudicar las licitaciones estatales, un área históricamente marcada por la corrupción en el país.

Rama, que inicia su cuarto mandato, defendió que el bot Diella es el primer miembro del gabinete "que no existe físicamente, sino de manera virtual". Según el Gobierno, esta medida busca garantizar que las adjudicaciones estén libres de sobornos y presiones externas, uno de los principales obstáculos para la adhesión de Albania a la Unión Europea en 2030.

🇦🇱 Albania to become the first country to appoint a non-physical artificial intelligence (AI) as a government minister. PM Edi Rama announced his new cabinet, which includes an AI named "Diella" as minister of public procurement. Diella previously served as the virtual… pic.twitter.com/IzaSvnbsBj — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

Diella no es completamente nueva en la administración pública: desde principios de año opera como asistente virtual en la plataforma digital e-Albania, donde ayuda a ciudadanos y empresas a obtener documentos oficiales. Ahora, sin embargo, amplía sus competencias para evaluar las propuestas de las compañías privadas que compiten por contratos estatales.

El Ejecutivo asegura que, al no estar sujeta a intereses personales, la IA Diella puede actuar con imparcialidad, otorgando contratos a las ofertas más competitivas y reduciendo el margen para el clientelismo político. "Queremos un país donde las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción", afirmó Rama durante la presentación.

Diella, the First AI Minister in Rama’s Government! She Will Be Responsible for Public Procurement#AI #Albania #Rama https://t.co/St3ah4Yzld — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 11, 2025

Críticas y dudas sobre el papel real de Diella

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos ciudadanos ven en la IA Diella una oportunidad para dejar atrás décadas de irregularidades, la oposición ha calificado el movimiento de "inconstitucional" y acusa al primer ministro de convertir el Gobierno en un "experimento tecnológico".

Expertos en ética y derecho también han mostrado reservas: una inteligencia artificial no puede asumir responsabilidades legales ni rendir cuentas en caso de errores o sesgos, lo que abre un vacío de responsabilidad política. Además, la seguridad de estos sistemas frente a ciberataques sigue siendo un punto débil.

Albania, pionera en la era de los algoritmos

Aunque otros países han probado el uso de la IA en política —Rumanía con una consejera virtual o Ucrania con una portavoz generada digitalmente—, Albania es el primero en otorgar rango ministerial a un sistema automatizado.

The Prime Minister and the Digital Oracle: when AI enters Parliament Swedish Prime Minister Ulf Kristersson has publicly admitted to frequently using artificial intelligence tools like ChatGPT and the French service LeChat to get a "second opinion" in his work. Not to make… — M.Camisani-Calzolari (@marcocc) August 7, 2025

Con esta apuesta, Albania busca reforzar su imagen en Bruselas y demostrar que el país está dispuesto a innovar para cumplir con los estándares europeos.