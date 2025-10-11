La IA adormece el cerebro de los jóvenes: el experto que pone en jaque el futuro del aprendizaje

Más del 90% del alumnado en secundaria y universidad ya utiliza herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para hacer sus tareas. La cifra, que podría parecer un éxito tecnológico, es en realidad una señal de alarma para el sistema educativo. Así lo advierte Álvaro Gómez, decano y profesor de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Intercontinental de la Empresa, quien alerta: "Si los estudiantes dejan de pensar, redactar o razonar por sí mismos, están condenando su desarrollo cognitivo. Es como si el cerebro dejara de entrenarse. Y en muchos casos, es irreversible".

Con la IA estamos perdiendo generaciones enteras de pensamiento crítico

Gómez denuncia un fenómeno silencioso pero creciente: el uso de la IA como sustituto del esfuerzo intelectual. "La inteligencia artificial puede ser una herramienta fabulosa si se utiliza como complemento, pero si se convierte en la única vía de aprendizaje, estamos perdiendo generaciones enteras de pensamiento crítico y habilidades cognitivas fundamentales", explica. Y lanza un aviso: "Estamos viendo cómo se adormece el cerebro de los jóvenes. Literalmente".

Los efectos ya son medibles. Estudios recientes revelan que quienes abusan de estas tecnologías activan menos zonas cerebrales, generan aprendizajes menos profundos y presentan trabajos cada vez más homogéneos. "Pierden capacidad de concentración, de análisis, de comprensión lectora. Cada vez leen menos, escriben peor y les cuesta más razonar", asegura.

Los móviles y las redes sociales, otro gran enemigo del aprendizaje

A este panorama se suma otro gran enemigo del aprendizaje: los móviles y las redes sociales. Según Gómez, la unión entre el mal uso de la IA y la hiperconectividad está teniendo un "efecto devastador" en las aulas. "La combinación de distracción constante y dependencia tecnológica está provocando una caída libre en la motivación de los estudiantes. Muchos ya no quieren leer, ni esforzarse, ni formarse en profundidad", advierte. De hecho, algunos centros ya han empezado a restringir el uso de móviles y redes sociales en horario escolar y hay propuestas para prohibirlas hasta los 16 años.

Pero el problema no se resuelve con prohibiciones, insiste Gómez. La clave está en la orientación. "No podemos obviar que la IA está aquí. No podemos prohibirla ni ignorarla. Tenemos que enseñar a usarla bien, integrarla en los programas docentes y diferenciar entre un uso formativo y uno que fomente la pereza intelectual", subraya.

Los perfiles más amenazados por la IA son los jóvenes

El experto también pone el foco en el mercado laboral: los perfiles más amenazados por la IA no son los de alta dirección, sino los más jóvenes, los que entran ahora al mercado sin competencias adaptadas al nuevo paradigma. "Las empresas ya no buscan solo títulos. Buscan actitud, capacidad de adaptación, pensamiento crítico y, sobre todo, saber hacer buenas preguntas. Saber usar la IA, interpretarla, contrastar resultados, leer bien… Eso será clave en los próximos años", afirma.

De hecho, Gómez anticipa que en las entrevistas de trabajo será habitual pedir a los candidatos que demuestren cómo interactúan con herramientas de IA: "Te preguntarán cómo preparas una presentación con ayuda de IA, cómo formulas las consultas, cómo filtras los resultados, cómo contextualizas la información. No es magia: es técnica, es lectura, es lenguaje".

El desafío, según Gómez, es mayúsculo. Pero también lo son las oportunidades: "Estamos ante uno de los mayores cambios de la historia de la humanidad. La inteligencia artificial, los robots, la computación cuántica… todo está llegando a una velocidad sin precedentes. Y no nos va a dar tiempo a adaptarnos si no nos ponemos ya a pensar, a leer y a formar".

Por eso, lanza un mensaje claro a las universidades: "Tienen que ser la vanguardia del cambio, no ir a remolque. No pueden seguir formando como si nada hubiera pasado. Deben motivar, actualizarse, integrar herramientas y formar en habilidades críticas". Y otro, aún más urgente, a los estudiantes: "Esta revolución también es vuestra. Pero si no entrenáis vuestro cerebro ahora, ese tren no vuelve. La inteligencia artificial no puede pensar por vosotros".