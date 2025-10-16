La revolución de las baterías de sodio: el coche eléctrico, ¿más barato que uno de gasolina?

Contemporary Amperex Technology (CATL), el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, ha anunciado que sus baterías Naxtra de iones de sodio han superado las pruebas del estándar nacional GB 38031-2025, relativas a los requisitos de seguridad para baterías de tracción en vehículos eléctricos. Se trata de la primera batería de este tipo en cumplir con la nueva normativa china, que impone unas condiciones de seguridad exigentes para impedir que los coches eléctricos se incendien con la facilidad con la que lo hacen actualmente.

Las baterías Naxtra destacan por su densidad energética de 175 Wh/kg, comparable a los 185 Wh/kg que alcanzan las de fosfato de hierro y litio (LFP) que actualmente usan la mayoría de los coches eléctricos, lo que ha permitido a CATL prometer autonomías superiores a los 500 km. Además, presentan una menor degradación, con una vida útil de hasta 10.000 ciclos de carga, equivalente a casi seis millones de kilómetros, manteniendo el 80% de su capacidad inicial. Una longevidad que debería disipar las preocupaciones por la posible obsolescencia de las baterías, el elemento más caro de un coche eléctrico, ya que equivale a una carga diaria completa de la batería durante 27 años. Además, al estar fabricadas con sodio, aluminio y carbono reduce la dependencia de materiales más caros y geopolíticamente sensibles.

Otro punto fuerte es su amplio rango de temperaturas operativas, desde -40 °C hasta 70 °C, lo que resuelve problemas comunes en climas fríos donde las baterías de litio pierden eficiencia y abre nuevos mercados a la electrificación de los coches. En cuanto a seguridad, la química de sodio reduce el riesgo de ignición o explosión, como demuestran las pruebas superadas sin combustión bajo estrés extremo o perforación.

CATL promete una reducción de costes significativa una vez en producción masiva, prevista para diciembre de 2025 en baterías para turismos y ya en marcha para camiones pesados. El uso de sodio, un material abundante y barato frente al litio, podría rebajar el precio por kilómetro recorrido hasta un céntimo de euro en algunos escenarios, frente a los entre 20 y 25 céntimos de las actuales baterías LFP, impulsando la adopción de vehículos eléctricos en mercados sensibles al coste. Un coste tan bajo podría rebajar el precio de los coches eléctricos por debajo de los de combustión interna.

Sin embargo, persisten desafíos. CATL no ha proporcionado detalles técnicos exhaustivos sobre la composición exacta o la capacidad de fabricación, lo que genera interrogantes sobre su escalabilidad inmediata. Aunque su velocidad de carga más rápida es similar a las de las mejores baterías de litio, sigue necesitando 15 minutos para recuperar el 80% de su capacidad, lo cual es mucho más de lo que lleva llenar un depósito. Fabricantes de vehículos como Mercedes o Rimac están probando baterías de estado sólido de otros fabricantes con mayor densidad energética y menor tiempo de recarga.

En términos de competitividad, aunque su densidad energética iguala a las LFP, el problema de una nueva tecnología de baterías es que no pueden competir en precio con las baterías de litio si no se fabrican a gran escala y no se pueden fabricar a gran escala si no son competitivas. Esa es una de las principales razones por las que las baterías de litio actuales dominan el mercado.

Sin embargo, estas baterías de sodio no son una tecnología de laboratorio, como tantas tecnologías prometedoras que nunca han llegado a dar el salto al mundo real, y además es una apuesta del mayor fabricante del mundo. Además, CATL las empleará en sus packs Freevoy, que emplean celdas de distintas tecnologías para emplear una u otra dependiendo de las necesidades del usuario, lo que facilitará que empiecen a venderse coches con esta tecnología de forma inmediata. CATL ha anunciado que comenzarán a fabricar en masa estos packs en diciembre.