Caída a nivel mundial de Amazon Web Services: Fortnite, Zoom o Canva fuera de servicio

Amazon ha confirmado que un problema en Amazon Web Services está provocando un aumento en las tasas de error y pérdidas de servicio en una variedad de aplicaciones y páginas web, aunque afirma que ya está trabajando para solucionarlo.

"Este problema también podría estar afectando la creación de casos a través del Centro de soporte de AWS o la API de soporte. Estamos trabajando activamente para mitigar el problema y comprender la causa raíz", indicó la compañía en un comunicado.

La caída no sólo está afectando a un único servicio, si no a varios, ya que son muchas las aplicaciones o servicios web que dependen de su infraestructura. Desde videojuegos online como Fortnite y Roblox, Clash Royal, Duolingo a programas de productividad como Trello, Dropbox, Zoom, Canva o Prime Video.

Mientras en Estados Unidos la caída es total, en Europa algunos servicios, como los propios de Amazon, sí que están operativos, mientras que otros presentan los mismos fallos de acceso que en EEUU.