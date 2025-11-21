¿Usas la misma contraseña para todo? Esta nueva tecnología podría convertir tus fotos en claves imposibles de hackear

Las contraseñas tienen los días contados. Al menos, esa es la promesa de Secrets Vault, la startup española que acaba de presentar Visual Passcodes, un sistema de autenticación que sustituye las claves tradicionales por imágenes personales. La propuesta llega de la mano de Jordi Puiggallí y Gerard Cervelló, dos de los fundadores de Scytl, la compañía barcelonesa que abrió camino en el voto electrónico seguro.

La tecnología combina criptografía post-cuántica con un proceso sorprendentemente simple: en lugar de recordar secuencias interminables de caracteres, el usuario selecciona una fotografía significativa: un paisaje, una mascota, un objeto cotidiano que se convierte en su llave de acceso. Esa imagen no se almacena ni se sube a la nube: el sistema genera una clave única en el propio dispositivo, inaccesible para terceros.

"Visual Passcodes devuelve el control al usuario. Ya no se trata de memorizar contraseñas imposibles, sino de usar una imagen que forma parte de tu vida", resume Puiggallí, especialista en criptografía y cofundador de Secrets Vault.

Adiós a los SMS y a las apps de autenticación

La compañía sostiene que esta tecnología puede sustituir los sistemas habituales de verificación: mensajes SMS, correos con códigos o aplicaciones de doble factor, reduciendo costes y puntos vulnerables. Según el National Institute of Standards and Technology, cerca del 80% de las brechas de seguridad están vinculadas al robo o reutilización de contraseñas. Y cada restablecimiento cuesta, de media, 70 dólares, una factura millonaria para grandes corporaciones.

Con Visual Passcodes, la autenticación se vuelve casi invisible: basta con mostrar la imagen elegida, o combinarla con un PIN o dato biométrico, para validar la identidad o recuperar una cuenta sin intervención externa.

Seguridad para la era post-cuántica

El núcleo del sistema utiliza criptografía resistente a ataques cuánticos, diseñada para seguir funcionando incluso cuando la computación cuántica sea capaz de quebrar los cifrados actuales. Este enfoque sitúa a Secrets Vault entre las primeras empresas que trabajan ya con estándares pensados para la próxima década.

Visual Passcodes es compatible con plataformas de gestión de identidad como Microsoft Entra, Google Identity, KeyCloak o OneIdentity, lo que permite a empresas y administraciones implementarlo sin hardware ni software adicional. El sistema cumple además con la normativa europea NIS2, que refuerza las exigencias en materia de ciberseguridad.

Su aplicación va más allá del acceso a cuentas personales: banca online, comercio electrónico o servicios públicos podrían incorporar esta autenticación basada en imágenes para ofrecer procesos más seguros, menos complejos y sin la necesidad de gestionar datos personales sensibles.