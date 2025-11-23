Fujifilm abre en Barcelona la segunda House of Photography de Europa con una exposición sobre dos épocas de la ciudad

El pasado 5 de noviembre Fujifilm ha inaugurado en Barcelona la primera de sus tiendas insignia en España, dando pistoletazo de salida también a lo que será una constante de este espacio de referencia: una excelente exposición fotográfica.

La House of Photography de Barcelona ha sido la primera de la península Ibérica en abrir y la segunda en Europa, solo por detrás de la que la empresa japonesa abrió en Londres para arrancar este tipo de tiendas en las que, además de ofrecer sus productos y servicios, Fujifilm pretende crear espacios de encuentro con los profesionales y los aficionados al mundo de la fotografía.

La tienda, situada en pleno centro de la ciudad –concretamente, en la calle Gran de Gràcia, 1– cuenta con más de 500 metros cuadrados dedicados a todas las gamas de producto de la compañía, desde las cámaras Instax para fotografía instantánea hasta la Serie GFX de cámaras de formato medio, pasando por supuesto por la exitosa Serie X, destinada a aficionados avanzados y fotógrafos profesionales.

Además, hay también espacio para las soluciones de impresión y revelado de la firma, por lo que la House of Photography se presenta como un punto de encuentro para todos los interesados en la fotografía, sean o no usuarios de equipos de Fujifilm.

"Estamos muy orgullosos de abrir la segunda House of Photography en Europa. Un proyecto que transciende lo comercial para convertirse en el hogar de inspiración y creación fotográfica, cuyo objetivo es convertir la fotografía en el octavo arte", afirma Eduardo López, director de Imaging y Recording Media de FUJIFILM España.

Aymerich y Amengual en la primera exposición

La tienda cuenta también con un espacio dedicado a exposiciones y actos de diverso tipo que se ha inaugurado con una muestra que reúne los trabajos de dos fotógrafos barceloneses de dos generaciones muy diferentes: Pilar Aymerich, una de las mujeres pioneras en el fotoperiodismo en nuestro país y testigo excepcional de la época de la Transición, y Toni Amengual.

La exposición, titulada Barcelona en diálogo es una conversación entre fotos antiguas de Aymerich, principalmente de la época inmediatamente posterior al franquismo, e imágenes realizadas hoy en día por Amengual, en los mismos puntos de la ciudad que en su día retrató la fotógrafa.

Las fotografías de Aymerich reflejan el blanco y negro propio del fotoperiodismo de la época, y algunas de ellas incluso son copias vintage realizadas en aquellos años. Las de Amengual, por su parte, son impresiones de gran formato realizadas con impresoras de inyección de tinta y en papeles profesionales de la gama de Fujifilm.

En suma, la conjunción de ambos trabajos en un único espacio ofrece la oportunidad de acercarse a dos épocas de la ciudad de Barcelona, vistas a través de dos miradas fotográficas distintas y, además, plasmadas con procesos propios de cada momento, lo que le da un interés especial para cualquier interesado tanto en la historia de la ciudad como en la evolución de la fotografía, ya sea como arte o desde el punto de vista tecnológico.