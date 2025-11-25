Un robot chino entra en el Libro Guinness tras caminar más de 100 kilómetros en tres días

Un robot humanoide chino, el AgiBot A2, se ha ganado un hueco en el Libro Guinness de los Récords después de completar una caminata interurbana de más de cien kilómetros entre Suzhou y Shanghái, la "distancia más larga caminada por una máquina humanoide", según el propio Libro Guinness de los Récords.

El robot, de 1,69 metros de altura, partió de Suzhou en la noche del 10 de noviembre de 2025 y terminó su recorrido el 13 de noviembre en el histórico Bund de Shanghái, tras tres días de marcha continua. De acuerdo con Guinness y con la empresa responsable, AgiBot Innovation, el trayecto alcanzó los 106,286 kilómetros y le ha valido el récord al robot que más distancia ha recorrido.

Una caminata sin interrupciones

La compañía AgiBot Innovation, con sede en Shanghái, subraya que el AgiBot A2 completó la caminata sin apagarse, ni perderse, ni detenerse en ningún momento. Los tres días de marcha han sido posibles gracias a un sistema de baterías modulares que permite intercambiar los módulos sin detenerse, evitando cualquier parada técnica.

El fabricante explica que su robot bípedo "se desplazó por diversas superficies (...) respetando las normas de tráfico" durante un recorrido continuo de 106,286 kilómetros, que incluyó autopistas, calles, aceras, puentes y rampas, con tramos compartidos con tráfico, ciclistas y patinetes y en condiciones de iluminación variables.

Tecnología de estabilidad y orientación

Para lograrlo, AgiBot A2 integra varias tecnologías descritas por AgiBot Innovation. Dispone de algoritmos de equilibrio que le permiten caminar largas distancias sin tropiezos, además de dos módulos GPS, LiDAR y sensores de profundidad por infrarrojos que facilitan la orientación en entornos complejos.

La responsable del proyecto explica que AgiBot A2 pertenece a la serie Yuanzheng, sucesora del modelo industrial Raise A1, de 1,75 metros y 53 kilos.

AgiBot Innovation subraya la importancia de que no se trató de una prueba controlada: "caminar más de 100 km es un desafío real incluso para humanos", y que el robot mantuviera la actividad continua demuestra que su hardware y su control son cada vez más maduros.

La empresa reconoce que las suelas de los pies del robot sufrieron algo de desgaste, algo normal tras varios días de actividad continua, y que supone un problema menor.

Las imágenes del recorrido

Vídeos publicados por AgiBot muestran al AgiBot A2, de color plateado y negro, avanzando entre ciclistas y patinetes antes de acelerar el paso y descender por el Bund con el horizonte de Shanghái al fondo.

Según AgiBot Innovation, robots humanoides con esta autonomía podrían usarse para transporte, supervisión, tareas de guía o logística urbana. Además, la empresa destaca que el A2 navegó por entornos con tráfico, cambios de superficie y luz variable, un aspecto clave para imaginar robots que no estén confinados a fábricas, sino que se muevan en espacios reales.