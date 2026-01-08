Las claves de la filtración del iPhone 18: diseño transparente, cámara invisible y más batería

Según una filtración, Apple trabaja en una renovación profunda de su línea de smartphones que, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión en la evolución del iPhone. El iPhone 18, previsto para el ciclo 2026-2027, combinaría un cambio estético de fuerte impacto visual con avances tecnológicos en pantalla, fotografía, rendimiento y autonomía, en una estrategia que busca reforzar su liderazgo en la gama premium y reactivar el interés del usuario móvil más exigente.

La novedad más llamativa estaría en el diseño. Los modelos iPhone 18 Pro incorporarían una zona trasera parcialmente transparente, situada alrededor del anillo MagSafe, que permitiría ver componentes internos como la bobina de carga inalámbrica. El efecto, claramente técnico, evocaría el lenguaje visual de los iMac G3 y iBook de finales de los 90, una referencia directa al legado de Apple en diseño industrial. Este tipo de acabado, pensado para lucir en imágenes grandes y detalladas, apunta a convertirse en uno de los grandes reclamos visuales del dispositivo.

Pantalla más limpia: la cámara desaparece… casi

En el frontal, el cambio sería aún más ambicioso. Apple estaría ultimando la integración de la cámara frontal bajo la pantalla, lo que permitiría eliminar el recorte del Dynamic Island en los modelos Pro o, al menos, reducirlo de forma significativa. Esta solución aumentaría el área útil de visualización en torno a un 5 %, mejorando la experiencia en vídeo, juegos y lectura.

Los sensores de Face ID también se situarían bajo el panel OLED, aunque no serían completamente invisibles. La pantalla totalmente libre de interrupciones quedaría, por ahora, para futuras generaciones. El desarrollo de estos paneles se apoya en Samsung Display y mantendría características clave como la tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, esencial para la fluidez en el uso diario.

Fotografía más cercana a una cámara profesional

Otro de los pilares del iPhone 18 Pro sería la cámara trasera. El sensor principal adoptaría apertura variable, una tecnología ya vista en algunos competidores Android que permite controlar la entrada de luz y la profundidad de campo según la escena. En la práctica, esto se traduce en mejores fotos nocturnas, retratos más naturales y mayor versatilidad creativa.

A esta mejora se sumarían un teleobjetivo de hasta 48 MP con zoom óptico 5x, una lente ultra gran angular con estabilización avanzada y la posibilidad de grabar vídeo en 8K a 60 fps. Todo ello reforzado por una integración más profunda entre hardware y fotografía computacional, uno de los puntos fuertes históricos del iPhone.

Más potencia, más eficiencia y mejor batería

El salto técnico vendría acompañado por el chip A20 Pro, fabricado en un proceso de 2 nanómetros. Este procesador no solo incrementaría el rendimiento en torno a un 15% respecto a la generación anterior, sino que también mejoraría la eficiencia energética y las capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo.

En los modelos de mayor tamaño, Apple introduciría una batería con carcasa de acero inoxidable, más resistente y con mejor disipación térmica. Esto permitiría mantener el máximo rendimiento durante más tiempo y ampliar la autonomía, un aspecto clave para el usuario intensivo. A ello se sumaría un nuevo módem 5G propio, más eficiente en consumo energético.

Una gama más amplia y un calendario distinto

La estrategia de Apple no se limitaría a los modelos Pro. La compañía estaría preparando hasta seis variantes del iPhone 18, incluyendo un modelo estándar, un iPhone 18e más asequible, un iPhone Air ultradelgado y, por primera vez, un iPhone plegable con formato tipo libro. Este último destacaría por un pliegue casi invisible y una batería de gran capacidad, aunque con un precio claramente elevado.

El lanzamiento también rompería con la tradición: los modelos Pro, Air y Fold llegarían en otoño de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar y el 18e se retrasarían a la primavera de 2027. Un movimiento que podría cambiar la forma en que los usuarios planifican la renovación de su móvil.

En conjunto, el iPhone 18 apunta a ser mucho más que una actualización incremental. Si estos cambios se materializan, Apple estaría apostando por un diseño reconocible a primera vista y por mejoras tangibles en la experiencia diaria, dos factores clave para destacar en un mercado cada vez más competitivo y visual.