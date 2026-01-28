El próximo 28 de enero llegará al mercado la nueva cámara de Fujifilm, una nueva apuesta de la firma después de la sorprendente X half que creó su propia categoría de mercado y ha tenido un notable impacto en el mercado.

En esta ocasión se trata de una incorporación a la gama Instax, las cámaras instantáneas de Fujifilm. Se trata de la Instax mini Evo Cinema, un modelo de diseño vertical y claramente vintage, que recuerda a las Super 8 para grabar vídeo que fueron muy populares en los años 70.

De hecho, el vídeo es una de las funciones de la Instax mini Evo Cinema: puede grabar 15 segundos de imágenes en movimiento o varios fragmentos que la propia cámara une hasta llegar a ese límite de un cuarto de minuto. Además, a través de la aplicación para smartphones instax mini Evo los usuarios pueden conectarse mediante Bluetooth® y ampliar sus creaciones de vídeo hasta 30 segundos añadiendo o reordenando clips.

La resolución para la grabación de vídeo es de 600 x 800 píxeles, pero se puede seleccionar también capturarlo a 1080 x 1440. En el caso de las fotografías la resolución es de 1920x2560.

Viajando a través de décadas

Una de las características más destacadas y novedosas de la cámara es Eras Dial, que permite a los usuarios aplicar a sus imágenes efectos fotográficos y el carácter de 10 épocas diferentes. El dial está dividido por décadas y se puede elegir desde los tonos granulados y pálidos de los años treinta, hasta un efecto de los sesenta inspirado en las cámaras de película de 8 mm, pasando por los colores intensos y vibrantes de los ochenta y también las imágenes nítidas y ricas de la década de 2020.

Además, estos efectos se pueden modular también desde un control que permite aplicarlos con grados diferentes de intensidad de uno a diez, con lo que en la práctica se puede elegir entre cien efectos distintos para darles a las imágenes. Y, por último, una vez seleccionados el efecto y su intensidad, se puede también decidir colocar un marco a las imágenes.

Como todas las cámaras Instax la mini Evo Cinema puede imprimir las imágenes que toma, en este caso eligiendo cuáles se obtienen en papel. Además, los usuarios pueden imprimir una imagen de un vídeo con un código QR que permite escanearlo y reproducirlo en un móvil.

La cámara, cuyo diseño está inspirado en una de la propia Fujifilm presentada en 1965, tiene otros elementos técnicos a tener en cuenta: una pantalla LCD de alta resolución y 1,54 pulgadas, una pequeña memoria interna y una ranura para una tarjeta Micro SD. Está disponible desde este 28 de enero a un precio de 379,99 euros IVA incluido.