Si eres emprendedor o profesional del marketing, sabes lo importante que es mantener una comunicación constante con tus clientes y leads. El email marketing sigue siendo una de las herramientas más efectivas para fidelizar, vender y generar engagement, pero muchas veces los costos de las plataformas pueden frenar tu estrategia.

La buena noticia es que en 2026, no necesitas pagar un céntimo para profesionalizar tu marketing. Existen herramientas gratuitas que ofrecen capacidades que antes solo veías en planes pagos, y entre ellas, Mailrelay se destaca por su escalabilidad, soporte en español y generosas funcionalidades.

En este artículo te mostramos una comparativa completa de las mejores herramientas de email marketing gratuitas, cómo aprovecharlas al máximo y por qué Mailrelay es la opción lógica si quieres crecer sin gastar dinero.

Comparativa de herramientas de email marketing gratis en 2026

No todas las herramientas gratuitas son iguales. Algunas limitan los envíos, otras no incluyen automatizaciones o carecen de soporte en español. Para que te hagas una idea clara, aquí tienes una tabla comparativa de las principales opciones:

Herramienta Envíos gratuitos/mes Contactos máximos Soporte Automatizaciones Estadísticas Mailrelay 80.000 20.000 Español (teléfono, chat, tickets) Sí En tiempo real Herramienta B 12.000 2.000 Inglés Limitadas Básicas Herramienta C 15.000 5.000 Inglés Limitadas Básicas Herramienta D 50.000 10.000 Inglés No Limitadas

Como puedes ver, Mailrelay ofrece el plan gratuito más generoso del mercado, con hasta 80.000 correos al mes y 20.000 contactos, ideal para empresas que empiezan o que manejan grandes listas sin querer pagar desde el inicio. Además, su soporte en español es un gran diferenciador frente a competidores internacionales.

Cómo enviar 80.000 correos al mes sin pagar un céntimo

¿Te imaginas poder enviar 80.000 correos cada mes sin gastar dinero? Con Mailrelay es posible. Esto te permite profesionalizar tu estrategia de email marketing desde el primer día, sin comprometer tu presupuesto.

El secreto está en la combinación de un plan gratuito potente, junto con herramientas integradas para optimizar tus campañas, como:

Segmentación avanzada: Envía mensajes personalizados según comportamiento, ubicación o intereses de tus contactos.

Envía mensajes personalizados según comportamiento, ubicación o intereses de tus contactos. Automatizaciones gratuitas: Configura flujos de bienvenida, recordatorios de carrito abandonado o secuencias de fidelización sin pagar extra.

Configura flujos de bienvenida, recordatorios de carrito abandonado o secuencias de fidelización sin pagar extra. Editor visual con IA: Diseña boletines profesionales en minutos gracias a un editor intuitivo que incluye sugerencias de diseño y contenido.

Gracias a estas funciones, incluso grandes empresas pueden manejar millones de envíos de manera eficiente, manteniendo una alta entregabilidad gracias a rangos de IP propios y algoritmos de optimización.

Métricas de vanidad vs. métricas de negocio: conecta tus emails con la facturación

Muchos profesionales se enfocan en métricas como aperturas y clics, pero ¿sabías que estas no siempre reflejan el verdadero impacto de tus campañas?

Con Mailrelay, puedes conectar tu analítica de email con métricas de negocio reales, como ventas generadas o conversiones. Esto significa que cada campaña se mide no solo por interacciones, sino por su retorno real en ingresos.

Algunas métricas clave que deberías monitorear:

CTR (Click-through rate): Indica qué tan atractivos son tus enlaces.

Indica qué tan atractivos son tus enlaces. Conversiones: Ventas o registros que provienen directamente de tu email.

Ventas o registros que provienen directamente de tu email. Tasa de rebote: Te ayuda a limpiar tu lista y mejorar entregabilidad.

Te ayuda a limpiar tu lista y mejorar entregabilidad. Estadísticas en tiempo real: Ajusta campañas al instante según comportamiento de tus contactos.

Este enfoque basado en resultados te permite optimizar recursos y evitar pagar por listas enormes sin necesidad, lo que aumenta tu rentabilidad.

El "Impuesto al Éxito": por qué pagar por lista puede matar tu rentabilidad

Algunas herramientas de email marketing cobran en función del tamaño de tu lista, lo que puede ser un verdadero impuesto al éxito. Cuanto más crece tu lista, más pagas, incluso si no estás maximizando tus resultados.

Con Mailrelay, esto no sucede. Su plan gratuito no limita tu crecimiento y permite enviar grandes volúmenes sin costes ocultos. Esto es crucial para empresas que quieren escalar su marketing de manera sostenible y sin comprometer la rentabilidad desde el inicio.

Además, la posibilidad de automatizar y segmentar tus contactos te asegura que cada email llegue a quien realmente importa, optimizando el retorno por cada envío.

Editor visual y diseño de newsletters

Una de las grandes ventajas de Mailrelay es su editor visual con IA integrada, que facilita el diseño de newsletters.

Incluso si no eres diseñador, puedes crear boletines atractivos y profesionales en minutos. Algunas características destacadas:

Plantillas prediseñadas y adaptables.

Editor drag & drop con sugerencias inteligentes.

Inserción rápida de imágenes y enlaces.

Compatibilidad con dispositivos móviles.

Esto significa que tu comunicación siempre se verá profesional, sin invertir en diseño externo.

Automatizaciones y flujos gratuitos

El marketing automatizado ya no es exclusivo de planes pagos. Con Mailrelay puedes configurar automatizaciones y flujos desde la versión gratuita:

Secuencias de bienvenida para nuevos suscriptores.

Correos de seguimiento tras interacción en campañas.

Recordatorios y ofertas especiales según comportamiento del usuario.

Estas herramientas permiten ahorrar tiempo y mantener una comunicación constante y personalizada, algo que antes solo lograban las empresas con presupuestos altos.

¿Cuál es la herramienta con más envíos gratis en 2026?

Actualmente, Mailrelay ofrece el plan gratuito más generoso del mercado, con hasta 80.000 correos electrónicos al mes y 20.000 contactos. Además, cuenta con soporte en español, estadísticas completas y automatizaciones sin coste. Esto la convierte en la opción ideal para empresas y emprendedores que buscan escalar su email marketing sin pagar desde el primer día.

Profesionalizar tu marketing sin invertir dinero desde el inicio

Si estás buscando profesionalizar tu marketing sin invertir dinero desde el inicio, Mailrelay se presenta como la opción más lógica y escalable en 2026. Su plan gratuito permite enviar grandes volúmenes de correos, gestionar hasta 20.000 contactos, diseñar newsletters profesionales con IA y automatizar flujos de comunicación. Todo esto con soporte en español, estadísticas en tiempo real y entregabilidad optimizada.

No necesitas pagar por cada contacto ni por envíos limitados. Con Mailrelay, puedes crecer tu lista, mejorar tus métricas y mantener tu rentabilidad intacta.

Prueba Mailrelay hoy mismo y descubre cómo tu email marketing puede ser profesional, escalable y gratuito desde el primer día.