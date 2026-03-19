Meta entierra su metaverso: cierra Horizon Worlds y se vuelca en la inteligencia artificial

La matriz de Facebook ha dado un paso atrás en uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años. Meta anunció este miércoles el cierre definitivo de su red social inmersiva, conocida como Horizon Worlds, para los cascos Quest. Este movimiento confirma el progresivo repliegue de la compañía frente a su otrora proyecto estrella, el llamado metaverso, para centrar todos sus esfuerzos y recursos financieros en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Según ha detallado la propia empresa a través de un comunicado oficial en su blog, la aplicación dejará de estar disponible en la tienda virtual a finales del mes de marzo. Posteriormente, el apagón definitivo de esta experiencia tridimensional se materializará el próximo 15 de junio. A partir de esa fecha, los usuarios solo podrán acceder a la plataforma a través de una versión para teléfonos móviles.

"Estamos separando las dos plataformas para que cada una pueda crecer con mayor enfoque", ha señalado la corporación tecnológica para justificar esta drástica decisión. El objetivo confesado es que esta red social inmersiva se convierta en una "experiencia exclusivamente móvil". Tras darse a conocer esta profunda reestructuración estratégica, las acciones de Meta cerraron la jornada bursátil con una caída del 1,12%.

Tal y como ha recogido la cadena estadounidense CNBC, la clausura de este universo virtual no es un hecho aislado. Se produce apenas unas semanas después de que la multinacional ejecutara un severo recorte de plantilla que afectó a más de 1.000 trabajadores adscritos a Reality Labs, la división de negocio que hasta ahora era responsable de construir y mantener el metaverso impulsado por Mark Zuckerberg.

Entre los principales damnificados por esta oleada de despidos se encuentran diversos estudios dedicados a la creación de títulos y aplicaciones inmersivas. Uno de los casos más sonados es el de Ouro Interactive, un estudio de desarrollo fundado en 2023 que tenía como único propósito la producción de contenido exclusivo para enriquecer el ahora defenestrado ecosistema digital.

Lanzada con gran expectación a finales del año 2021, la iniciativa nunca logró despegar ni alcanzar las previsiones de adopción esperadas por la directiva. Las cifras de uso resultaron decepcionantes desde el principio, estancándose en apenas unos pocos cientos de miles de usuarios activos al mes, un volumen insignificante en comparación con las audiencias multimillonarias que manejan otras aplicaciones del grupo como WhatsApp o Instagram.

Originalmente, la plataforma permitía a los internautas interactuar, socializar y jugar mediante avatares personalizados en distintos mundos tridimensionales. Ante la falta de tracción, en septiembre de 2023 se intentó un golpe de timón con el lanzamiento de la citada versión móvil. Esta alternativa estaba diseñada para quienes no poseían visores de realidad mixta, buscando emular el éxito de competidores directos en el sector del ocio interactivo como Roblox.

La reorientación del negocio parece ahora definitiva. Samantha Ryan, vicepresidenta de Contenido de la división afectada, ya había adelantado el pasado mes de febrero que, si bien la corporación seguirá brindando cierto soporte al ecosistema de programadores independientes, el producto se centrará "casi exclusivamente en la experiencia móvil". Atrás queda la promesa de revolucionar las relaciones humanas a través de unas gafas virtuales.