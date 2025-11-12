Resident Evil Survival Unit anuncia planes de lanzamiento para iOS y Android

Aniplex Inc. ha confirmado que ‘Resident Evil Survival Unit’, su próximo juego gratuito (free-to-play) de estrategia ambientado en el universo de la franquicia de Capcom, se lanzará el 18 de noviembre de 2025 en España para iOS y Android. El título ha sido desarrollado conjuntamente por Joycity Corporation y supone una nueva expansión de la serie para el público móvil.

Estrategia y supervivencia en el universo Resident Evil

Basado en la serie de terror y supervivencia, el formato combina elementos de estrategia en tiempo real con la atmósfera tensa y oscura característica de la franquicia. Los jugadores podrán formar aquí sus propios equipos de supervivientes, enfrentarse a hordas de enemigos y competir en partidas PvP, explorando nuevas historias dentro de la serie. A diferencia de los títulos tradicionales, ‘Survival Unit’ se centra en elementos de estrategia táctica adaptados a dispositivos móviles. El objetivo es ofrecer mecánicas profundas, pero tremendamente accesibles a través de batallas en tiempo real con construcción de bases, gestión de recursos y alianzas.

Los jugadores podrán reclutar personajes clásicos de la serie como Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield y Claire Redfield, además de enfrentarse a criaturas tan aterradoras como zombis, Lickers y Tyrants, en escenarios inspirados en lugares conocidos de la franquicia. También se ha confirmado textos e interfaz en castellano, algo que permitirá una experiencia de juego más accesible para el público español.

Incentivos de preinscripción

Con su lanzamiento fijado para el 18 de noviembre en Europa, el proyecto ya ha superado los 2 millones de preinscripciones en todo el mundo, unas cifras que demuestran la gran expectación generada en torno a la producción de Aniplex. Precisamente la editora también confirma que los jugadores que se preinscriban recibirán un paquete de bonificación especial con objetos útiles para las primeras etapas de la aventura y el desarrollo de personajes. Los interesados pueden apuntarse directamente en Google Play o en App Store, garantizándose recompensas exclusivas en el lanzamiento.

Expansión de la franquicia al ámbito móvil

Con ‘Resident Evil Survival Unit’, la casa de Osaka amplía su presencia en el mercado móvil acercando la franquicia a un nuevo público. El título sigue la tendencia de las adaptaciones móviles gratuitas de grandes franquicias como ‘Call of Duty: Warzone Mobile’ o ‘PUBG Mobile’ que han alcanzado un gran nivel de popularidad a nivel global.

¿Cuándo se publica Resident Evil Survival Unit?

Con todo esto, el título mantiene la tradicional política de la compañía de usar la marca para realizar experimentos que no siempre tienen éxito. Si bien algunos de sus spin-offs han sido bien recibidos, lo más común es que no sea así, como demuestra el recientemente cancelado ‘Resident Evil Re:Verse’. Afortunadamente, en los últimos años Capcom ha logrado mantener un gran nivel de calidad tanto en sus nuevas entregas principales como en sus remakes. ‘Survival Unit’ llega a iOS y Android el 18 de noviembre con la misión de demostrar que la compañía japonesa mantiene esta buena racha.