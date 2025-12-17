'Los diálogos del Club LD' abordan la respuesta de la ciencia al alarmismo climático

Club Libertad Digital organiza una nueva edición de su ciclo Los Diálogos del Club LD, los encuentros exclusivos para socios. En esta ocasión, abordaremos la respuesta de la ciencia al alarmismo climático y su agenda ideológica.

El relato apocalíptico sobre el calentamiento global está cada vez más cuestionado, incluso por algunos de sus principales impulsores como Bill Gates. El empobrecimeinto de las sociedades occidentales y la inconsistencia científica de un alarmismo exagerado han provocado un cambio de tendencia y cada vez hay más figuras públicas e instituciones que se están desmarcando.

Para analizar con rigor todas estas cuestiones contaremos con dos cinetíficos de primer nivel: Javier Vinós, neurobiólogo y presidente de los Realistas Climáticos; y Ana Hernádez, científica, investigadora del CNIO y colaboradora de Libertad Digital. Moderará el coloquio el director de Libertad Ligital, Raúl Vilas.