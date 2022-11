Comer es un placer, y para preparar todos nuestros platos favoritos, lo mejor es contar con las herramientas adecuadas para nuestra cocina. Así que, no debemos dejar de lado las ofertas del Black Friday en artículos de cocina, con la finalidad de que podamos renovar nuestra cocina a un coste bastante bajo.

Puedes comenzar a disfrutar de las ofertas más grandes del año desde ya, pero no dejes pasar el tiempo, puesto que las ofertas se irán muy rápido. Si buscas las mejores opciones en cocina, te invito a que sigas leyendo atentamente, porque encontrarás los mejores chollos con la finalidad de que puedas conseguir así renovar tu cocina fácilmente.

Las mejores ofertas del Black Friday en artículos de cocina

Existen muchos artículos que son básicos en nuestra cocina, y otros que nos ayudarán a ahorrar mucho tiempo en la misma. Es por este motivo que hoy hemos seleccionado únicamente las 15 mejores ofertas que te podrás encontrar por los descuentos del Black Friday en artículos de cocina:

1. Freidora de aire sin aceite Aigostar Cube

Freidora de aire sin aceite Aigostar Cube

Si quieres freír de una forma más saludable, entonces debes aprovechar esta promoción para hacerte con una de las mejores freidoras de aire que podrás encontrar. Esta cuenta con una capacidad de 7 litros lo que permite que se pueda cocinar de 6 a 10 raciones al mismo tiempo. Tiene un total de 7 funciones pre programadas, las cuales se pueden seleccionar fácilmente a través de su panel táctil.

También se puede ajustar de forma manual, y ajustar la temperatura de 80°C a 200°C, así como ajustar el tiempo entre los 0 y 60 minutos. Te permitirá cocinar hasta 4 veces más rápido que un horno convencional, gracias a la circulación de aire a 360° de alta velocidad. Permite disfrutar de comida con menos calorías para que puedas conseguir así una comida mucho más saludable, reduciendo hasta en un 85% el aceite usado frente a las freidoras normales.

Vaporera Russell Hobbs Cook@Home 9 litros

Esta es una vaporera que te permitirá que puedas conseguir siempre una comida muy sana en tu hogar. Viene con un total de 3 cestas de vapor con una capacidad total de 9 litros, y cestas apilables para un almacenamiento conveniente. Incorpora un temporizador con apagado automático a los 60 minutos y una señal sonora al final de la cocción.

También incluye una cesta adicional de 1 litro para que puedas cocinar arroz, y 6 ranuras en cada cesta para cocinar huevos fácilmente. Tiene dos orificios laterales por los que se puede llenar fácilmente el tanque de agua y un indicador para comprobar el nivel de agua. Su potencia total es de 800W, y sus acabados en acero cepillado permiten tener una gran resistencia al paso del tiempo.

3. Robot limpiacristales Cecotec Conga Windroid 880 SprayWater

Robot limpiacristales Cecotec Conga Windroid 880 SprayWater

Se trata de un aspirador limpiacristales 3 en 1 para mantener los cristales de las ventanas de tu cocina de forma sencilla. Pulveriza, limpia y seca y se puede mantener fácilmente con la App de control de movimientos y recorrido del robot desde la palma de tu mano. Ofrece un sistema de navegación inteligente, que calcula la ruta idónea, detectando los límites de la ventana y deja la superficie completamente limpia.

En su interior dispone de un spray de líquido interno que pulveriza de forma automática. Su triple sistema de seguridad con alimentación ininterrumpida, así como un algoritmo de control anticaída, y una cuerda de seguridad. Tiene 4 programas de limpieza automáticos para limpiar tu ventana desde cualquier posición, y con sus paños de limpieza de microfibra se puede conseguir una gran limpieza y son completamente reutilizable.

4. Plancha con caldera Polti Vaporella Next VN18.30

Plancha con caldera Polti Vaporella Next VN18.30

Si deseas mantener tu ropa completamente planchada, no cabe duda de que esta es una plancha con caldera que permite tener siempre una buena capacidad de planchado. Tiene una función eco que permite reducir el consumo de energía en un 29% y con un consumo de agua un 26% menor. En la función Steam Pulse, permite un planchado rápido y fácil, incluso en vertical.

Es ideal para planchar tejidos pesados y arrugas difíciles, con una tecnología que permite la distribución uniforme del vapor y de forma redondeada para un planchado en todas las direcciones. Este modelo es de muy fácil limpieza con un sistema de Calc Cleaning, y con un depósito de 1,3L. Calienta en tan solo 2 minutos, con función de apagado automático y bloqueo para facilitar el transporte de la misma.

5. Purificador de Aire Philips Serie 2000 AC2887

Purificador de Aire Philips Serie 2000 AC2887

Para que puedas renovar el aire de tu hogar, este es un dispositivo de muy alta calidad con un filtro de HEPA con una capacidad para un espacio de 79 m2. Tiene un total de 3 velocidades y un modo sueño, eliminando cualquier tipo de gérmenes, polvo, alergenos y todo tipo de impurezas hasta los 0,003 micrones. Es un generador de ozono que muestra la calidad del aire real, así como con un modo automático con la velocidad correcta para tu hogar.

En su modo ultrasilencioso atenúa las luces y funciona casi en silencio por la noche, mejorando la calidad para brindar siempre un aire seguro y limpio para la familia. Tiene un diseño de bajo consumo por lo que tendrás un consumo de energía similar al de una bombilla estándar. Tiene tanto filtro HEPA, así como un filtro de carbón activado para tener la máxima eficacia posible.

6. Placa de cristal de gas butano Teka GBC 64000 KBB

Placa de cristal de gas butano Teka GBC 64000 KBB

Si estás buscando renovar tu placa de la cocina, esta será una gran opción en oferta para que puedas disfrutar de una gran eficiencia de cocción. Viene con un total de 4 quemadores de diferentes capacidades y con mandos frontales con diseño ergonómico que están instalados en los paneles de control. Cuenta con rejillas de hierro fundido para deslizar los recipientes de un lugar a otro fácilmente en cada zona de cocción.

Esta placa es muy fácil de limpiar después de cada uso, y el quemador individual tiene un sistema de seguridad que permite regular la temperatura cuando es muy alta evitando así peligros durante la cocción. No requiere de ningún tipo de cerillas ni mecheros para encender su llama, puesto que tiene una tecnología de autoignición. Se encuentra elaborada en materiales de la más alta calidad, lo que permite que se pueda conseguir una gran durabilidad y un funcionamiento perfecto.

7. Ventilador de pie Newlux W550 Smart 5 Aspas

Ventilador de pie Newlux W550 Smart 5 Aspas

Para mantener tu cocina fresca, este es un ventilador perfecto porque ofrece un gran caudal de aire fresco con menos revoluciones. Viene con un mando a distancia que permite tener menor consumo y que haga ruidos. El ventilador cuenta con tres velocidades y 3 modos de funcionamiento, con una distancia que es completamente adaptable a tus necesidades. Se adaptará a la velocidad normal, natural o sleep.

Se puede seleccionar fácilmente la velocidad, los modos y el temporizador, sin necesidad de moverse gracias a su mando a distancia. También cuenta con un temporizador programable hasta 7.5 horas. Es completamente regulable gracias a su barra telescópica, que permite regular la altura según las necesidades y situación. Permite tener un máximo silencio ya que emite tan solo 50dB y confort y tiene una potencia total de 45W.

8. Tostadora Russell Hobbs Colours Plus

Tostadora Russell Hobbs Colours Plus

Si quieres tu pan del desayuno siempre perfecto, no cabe duda de que esta tostadora será la ideal para ti. Cuenta con 2 ranuras cortas para 2 rebanadas de pan y lo suficientemente anchas para tostar todo tipo de pan de forma rápida. Está diseñada en acero inoxidable y su color rojo hace que sea muy elegante para cualquier tipo de cocina.

Permite tostar tu pan un 50% más rápido, e incorpora un regulador del nivel de tueste, lo que permite que tengas los panes perfectos. Cuenta con funciones para cancelar, descongelar, y levantar y ver para comprobar el estado del tueste del pan. Además, tiene una bandeja recogemigas, así como pies antideslizantes lo que permite que puedas conseguir siempre la máxima versatilidad posible.

9. Centro de planchado Philips GC7844

Centro de planchado Philips GC7844

Puedes mantener tu ropa totalmente libre de pliegues, gracias a este centro de planchado que tiene un sistema de vapor continuo de hasta 120g/min. Este sistema permite que todos los pliegues de la ropa desaparezcan de forma muy rápida. Cuenta con tecnología OptimalTEMP que garantizará que nunca se quemará ningún tipo de tela, incluso si se deja la plancha desatendida.

No necesitarás ajustar la temperatura dependiendo de la tela que vayas a utilizar, por lo que no será necesario clasificar la ropa. No será necesario cambiar la configuración ni esperar que la plancha se ajuste. Tiene un sistema de vapor vertical para las telas colgadas, permitiendo quitar fácilmente los pliegues de la ropa directamente desde la pecha y de cortinas sin tabla de planchar. Su tecnología ProVelocity, permite tener unos generadores de vapor más pequeños y compactos que te permitirán conseguir siempre la máxima practicidad posible.

10. Radiador de aceite portátil Aigostar Oil Monster 33JHH

Radiador de aceite portátil Aigostar Oil Monster 33JHH

No tienes por qué pasar frío en tu cocina durante el invierno mientras que preparas tus platos favoritos. Esto gracias a este radiador que ofrece una potencia de hasta 2500W con tres niveles diferentes para que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades. Viene con un botón de control táctil intuitivo que permitirá programar fácilmente todas las funciones del aparato.

Incorpora un modo Eco, que regula la temperatura de funcionamiento del radiador en base a la temperatura ambiental, optimizando el consumo de energía. También cuenta con un modo anticongelamiento que mantiene una temperatura de 5°C para que no se congelen las tuberías. Tiene un indicador con piloto de encendido para comprobar en todo momento cuando el radiador está trabajando. Además, viene con 13 elementos de calor con tubos de doble U, para un calentamiento rápido y una mayor eficiencia energética.

11. Hervidor de agua eléctrico Russell Hobbs Adventure

Hervidor de agua eléctrico Russell Hobbs Adventure

Para hervir el agua de una forma bastante efectiva y rápida este es un modelo que debemos tener en consideración. Esto debido a que cuenta con una potencia total de 2400W, que permite hervir una taza de agua en poco más de 50 segundos, por lo que podrás ahorrar una gran cantidad de electricidad. Su capacidad es de 1 litro, y está fabricado en acero inoxidable cepillado.

Tiene un interruptor luminoso de encendido y apagado, y un filtro que es extraíble y lavable, lo que permitirá que tu agua siempre sea lo más pura posible. Tiene un indicador lateral del nivel de agua, así como una tapa abatible, boquilla de vertido perfecto y una base giratoria de 360°. Es una gran solución para que puedas hervir el agua de una forma bastante rápida y efectiva sin preocuparte por el tiempo.

Arrocera Russell Hobbs Cook@Home 19750-56

Esta es una arrocera que permite preparar de forma sencilla hasta 10 tazas de arroz, y que incluye también una bandeja para cocinar al vapor pescado y verduras. Su cubeta es completamente antiadherente con capacidad para 1,8 litros, por lo que tu arroz no se pegará en absoluto. Además, su bandeja para cocinar al vapor es extraíble, lo que permite que se pueda conseguir una gran practicidad.

Viene tanto con una espátula como con un vaso medidor, y tiene una potencia de 700W en total, así como función de mantenimiento automático del calor. Su carcasa es de acero inoxidable cepillado y tiene una tapa de cristal, lo que le proporciona una gran durabilidad y elegancia. Sirve para preparar todo tipo de arroz y pastas para que queden siempre perfectas.

13. Campana extractora para cocina CIARRA CBCS6201

Campana extractora para cocina CIARRA CBCS6201

Mantén tu cocina libre de humo o grasa, gracias a esta campana de alta eficiencia energética de clase A, que permite ahorrar hasta un 40% de consumo de energía. Es perfecta para el uso en una placa de cocción de tamaño estándar, y viene con 2 filtros de grasa y apariencia piramidal lo que permite proporcionar una gran área de extracción. Ofrece una potencia de succión de 370m3/h, que es suficiente para refrescar la cocina durante las horas de cocción.

Tiene un total de 3 niveles de velocidad que permite satisfacer las necesidades que tengas en tu cocina. Además, viene con 2 modos de ventilación con el modo de recirculación limpia de aire con filtros de carbón, siendo ideal si no se pueden instalar conductos en tu casa. También permite eliminar la grasa, humo y olor al exterior mediante su tubo de escape de 1,5 metros. Su sistema de instalación es bastante sencillo, por lo que no tendrás que preocuparte por la misma.

14. Robot de cocina Newcook Robotmix RM990

Robot de cocina Newcook Robotmix RM990

Para ahorrar mucho tiempo en tu cocina este robot aspirador será una oferta que no vas a querer dejar pasar. Este cuenta con 12 velocidades + turbo, así como una temperatura y tiempo de cocción ajustable. Incluye giro inverso para mover los alimentos evitando que se corten. Sustituye la función de hasta 14 utensilios de cocina por lo que podrás ahorrar mucho espacio a la hora de usarlo.

Viene con un modo de cocción guiado y con 28 funciones diferentes, lo que permitirá que puedas preparar cualquier tipo de plato fácilmente. Todos los accesorios que trae son completamente libres de BPA, PTFE y PFOA, por lo que puedes estar completamente seguro de que no tendrás ningún tipo de inconvenientes. Tiene conexión wifi y pantalla táctil, además de que cuenta con un recetario guiado muy completo que se actualiza periódicamente.

15. Cortafiambres SEVERIN AS 3915

Cortafiambres SEVERIN AS 3915

Sin duda este es un accesorio que no puede faltar en tu cocina, y que puedes aprovechar la gran oferta durante el Black Friday. Permite cortar pan, queso carne y otros alimentos, además de que viene con una cuchilla para jamón. Ofrece una regulación del espesor del corte desde los 0 hasta los 15mm, con cuchillas de acero inoxidable intercambiables para tener un grado óptimo de corte en todo momento.

Su carro permite un deslizamiento muy suave, con protección para los dedos, así como una estabilidad óptima gracias a su base de metal. Gracias a sus pies con ventosas no se moverá mientras que lo estás utilizando. Su potencia total es de 180W, lo que permitirá que puedas tener un gran rendimiento a la hora de utilizarlo.

Estas han sido las ofertas de elementos de cocina por el Black Friday que se destacan más, y con las que podrás tener grandes descuentos de hasta un 30% o incluso un poco más en algunas ofertas. No dejes pasar esta oportunidad para que puedas comprar o renovar los elementos de tu cocina y que puedas conseguir siempre la máxima versatilidad posible.

Aprovecha estas ofertas del Black Friday antes de que se acaben. Recuerda que estos grandes descuentos no volverán hasta el próximo año, por lo que debes apresurarte para conseguir todo lo que necesitas al mejor precio del mercado.