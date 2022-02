Si te gusta caminar por la montaña y hacer excursiones, debes tener en consideración que necesitarás un calzado adecuado. Por este motivo, tener unas buenas botas de trekking como las Columbia Redmon III Mid , que son perfectas para mujer o las Salewa Ms MTN Trainer Mid Gtx , que son ideales para hombre es una muy buena opción para que puedas caminar de una forma cómoda.

Sin embargo, en el mercado nos encontramos con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, por lo que tomar una buena decisión de compra es difícil.

¿Cuáles son las mejores botas de trekking para hombre y para mujer del mercado?

Encontrar unas botas de trekking para hombre y para mujer de buena calidad puede llegar a ser una tarea un poco compleja. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente las 5 mejores opciones tanto para mujer como para hombre para conseguir unas botas de alta calidad. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Botas de trekking para mujer Columbia Redmon III Mid

Botas de trekking para mujer Columbia Redmon III Mid

Sin duda alguna estas son unas de las mejores botas de trekking para mujer que podrás encontrar en el mercado. Esto debido a que están diseñadas para todo tipo de terrenos y condiciones con una parte superior que es completamente impermeable, pero al mismo tiempo es transpirable. Están reforzadas con cuero sintético para conseguir una mayor durabilidad, y su construcción es con tecnología Omni-Tech.

Vienen con una lengüeta reforzada, así como con un refuerzo en el antepié. Para su amortiguación viene con una entresuela Techlite, lo que permite conseguir una gran comodidad, y gracias a su suela Omni Grip no dejará marcas. Gracias a estas botas se puede tener un agarre en todo tipo de terrenos, y ofrecen estabilidad en hielo, montaña o en el suelo húmedo sin ninguna limitación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "no hacen daño en los dedos al bajar, son muy cómodas y sin duda son muy recomendables". Por otra parte, aseguran que "son estupendas, cómodas, no aprietan ni siquiera en la primera puesta, con un buen agarre y quedan perfectas". Estas botas están disponibles en diferentes colores y tallas, y también tienes la opción de comprarlas en formato de zapatillas.

Ver precio

2. Botas de trekking para mujer CMP Rigel

Botas de trekking para mujer CMP Rigel

Se trata de unas botas de trekking para mujer de muy buena calidad, y que ofrecen un ajuste perfecto para evitar cualquier tipo de incomodidad. Están fabricadas con un material exterior impermeable y que te aportará la máxima protección posible a la hora de utilizarlas. Son unas botas que te aportarán siempre una gran estabilidad, al mismo tiempo que son cómodas y ligeras para garantizar que podrás hacer todas tus rutas de una forma cómoda.

Estas botas cuentan con una construcción en su suela FullOn Grip, lo que hace que sean ideales para todo tipo de terrenos sin importar si están mojados o secos. Su material exterior es en cuero sintético, y su suela es de caucho. Además, cuentan con una composición en poliéster para hacerlas completamente transpirables, y están disponibles en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unas botas que son bastante cómodas y resistentes, con un excelente agarre, aunque su plantilla no es de muy buena calidad". También destacan que "son de muy buena calidad, no se mojan los pies y no se hacen ampollas, y por el precio que tienen son perfectas para principiantes". Estas son unas botas que son muy cómodas de utilizar, y son ideales incluso para calcetines que sean gruesos.

Ver precio

3. Botas de trekking para mujer Brütting Mount Bona

Botas de trekking para mujer Brütting Mount Bona

Son unas botas que tienen una gran resistencia, y que ofrecen un acolchado perfecto en la caña y la lengüeta, lo que permite que se eviten los puntos de presión. Vienen con una suela Vibram, que te ofrecerá un agarre completamente seguro, incluso en los terrenos que puedan ser difíciles. Son unas botas que son muy resistentes, y que permiten conseguir una gran versatilidad al usarlas.

Su material exterior está fabricado en piel de ante, y viene con inserciones de nailon. Además, vienen con una membrana climática Comfortex, la cual es impermeable y transpirable, además de que ofrece un forro textil hipoalergénico. Tienen una puntera de goma para proteger tus pies mientras que haces senderismo, y son ideales tanto para mujer como para hombre.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unas botas muy robustas, fuertes y que se sujetan a la perfección al tobillo sin ser demasiado pesadas". Además, destacan que "son muy cómodas, mantienen los pies calentitos, y tienen este modelo en varias combinaciones de color que son muy chulas". Estas botas son una muy buena elección, en especial por su relación calidad-precio.

Ver precio

4. Botas de trekking para mujer Skechers Trego Rocky Mountain

Botas de trekking para mujer Skechers Trego Rocky Mountain

Estas son unas botas de muy buena calidad, las cuales cuentan con un material exterior en cuero con un revestimiento de poliéster. Esto las hace altamente resistentes y durables, lo que te permitirá conseguir una gran versatilidad a la hora de utilizarlas. El material de su suela es en caucho y ofrecen un gran agarre en todo tipo de terrenos sin que te vayas a resbalar.

Vienen con un cierre de cordones, y una anchura media, lo que permite conseguir una gran comodidad a la hora de usarlas. Están disponibles en diferentes combinaciones de color para que escojas las que más te gustan. Son completamente adaptables, y son unas botas que son muy ligeras por lo que puedes tener una gran comodidad a la hora de utilizarlas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son unas botas que son muy cómodas, incluso desde la primera puesta y no aparecen ampollas a la hora de utilizarlas". Por otra parte, aseguran que "estas botas son bastante resistentes, pero cómodas, y son impermeables para usarlas en cualquier tipo de terreno sin ningún inconveniente". Estas botas tienen un buen soporte para que consigas siempre la máxima comodidad posible en todas tus caminatas de senderismo.

Ver precio

5. Botas de trekking para mujer Jack Walker JW1005

Botas de trekking para mujer Jack Walker JW1005

Si estás buscando unas botas de trekking para mujer baratas, estas son una gran solución que podrás encontrar. Estas son unas botas que son muy duraderas, que tienen materiales robustos y unas costuras de muy buena calidad, lo que permite que puedan funcionar a la perfección incluso en condiciones climáticas muy exigentes. Su tejido es completamente transpirable, y son acolchadas para que no te causen molestias en los pies.

Las botas están fabricadas con cuero auténtico, lo que permite tener una gran durabilidad y resistencia. Sus suelas son ideales para las condiciones resbaladizas, con una textura que permite mantener siempre el control en tu caminata. Estas botas tienen un diseño muy bonito, y que van perfectas para cualquier tipo de ocasiones en las que las quieras utilizar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unas botas que son muy cómodas, con una buena suela de agarre y con un diseño muy bonito, aunque no son impermeables". También destacan que "son muy cómodas, su talón es acolchado, el diseño es precioso y por el precio están muy bien". Son unas botas de buena calidad a un precio bastante ajustado.

Ver precio

6. Botas de trekking para hombre Salewa Ms MTN Trainer Mid Gtx

Botas de trekking para hombre Salewa Ms MTN Trainer Mid Gtx

Sin duda estas son unas de las mejores botas de trekking para hombre que son muy ligeras y que tienen un tejido Gore-TEX de alta calidad. Están fabricadas con piel de ante, y material textil lo que las hace resistentes por completo a la abrasión. Vienen con una entresuela con tecnología Bilight, con una doble capa de amortiguación y una forma ergonómica para tener un buen agarre incluso en largas caminatas.

Son completamente impermeables y transpirables lo que te garantizará que podrás mantener tus pies secos incluso si se presentan condiciones de lluvia. Gracias a su suela Vibram Wrapping Thread Combi, se puede tener una gran comodidad al caminar y ofrece un agarre seguro en cualquier superficie. Son unas botas que son muy flexibles, y que brindan una buena sujeción del talón sin ningún tipo de incomodidad.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "ofrecen un ajuste perfecto, el zapato es rígido y tiene una muy alta resistencia al agua". Además, destacan que "son unas botas de trekking perfectas, y tus pies permanecen completamente secos al utilizarlas". Son unas botas de muy buena calidad, y son ideales para las caminatas largas manteniendo siempre la comodidad.

Ver precio

7. Botas de trekking para hombre Keen Targhee III Mid WP

Botas de trekking para hombre Keen Targhee III Mid WP

Estas son unas botas de trekking para hombre que tienen una muy buena calidad, y las cuales son completamente impermeables. Son unas botas muy livianas puesto que pesan tan solo 499,9 gramos por bota y están fabricadas con piel impermeable duradera. Estas botas son impermeables y tienen una caña media confeccionadas con un diseño más ancho para ofrecer una gran comodidad.

Vienen con un sistema llamado Eco Anti-Odor, que permite eliminar los olores del sudor y un material repelente de agua sin PFC. Las pieles usadas en estas botas son curtidas y certificadas por Leather Working Group. Son unas botas de muy buena calidad para senderismo, y están disponibles en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

Son muchas las opiniones positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son muy cómodas, calientes, y sobre nieve dura no agarran bien". Por otra parte, destacan que "la calidad es muy buena, con una forma perfecta, y la roma es ancha, lo que permite tener una gran comodidad". Son ideales para utilizarlas en el día a día, y son impermeables para usarlas en cualquier momento.

Ver precio

8. Botas de trekking para hombre Columbia Newton Ridge Plus II

Botas de trekking para hombre Columbia Newton Ridge Plus II

Se trata de unas botas de trekking de muy buena calidad, que combinan tanto transpirabilidad e impermeabilidad, gracias a su fabricación en cuero revestido, gamuza y malla. Además, tiene unas costuras que son selladas lo que permite que tengas la mayor comodidad la usarla. Cuenta con una mediasuela ligera que permite una perfecta absorción de impactos y amortiguación, mientras que su suela es de caucho para ofrecer tracción y agarre seguro.

Estas son unas botas que son perfectas para todo tipo de terrenos, incluso si hay barro hasta las rocas y la hierba. Con su tecnología Omni Grip, se tendrá un sistema de adherencia multidireccional, lo que hace que sea ideal para todo tipo de terrenos incluso para caminar sobre nieve. Su suela cuenta con tecnología antimarcas, lo que garantizará que no dejarás huellas, sin importar el terreno por el que camines.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funcionan muy bien, incluso en la nieve, siendo muy robustas". También aseguran que "es un excelente producto, las tallas son amplias muy recomendables, y son sumamente cómodas". Estas son unas botas que son muy ligeras y que están disponibles en dos colores diferentes.

Ver precio

9. Botas de trekking para hombre Skechers Relment-Pelmo 64869

Botas de trekking para hombre Skechers Relment-Pelmo 64869

Estas son unas botas de muy alta calidad, que son completamente impermeables, y que son altamente durables. Estas cuentan con una textura que es durable, y que viene con refuerzos en el talón y en la puntera. Son unas botas que son muy cómodas con un estilo de senderismo y que son a la altura del tobillo.

Cuenta con costuras y detalles superpuestos, así como una plantilla viscoelástica para conseguir una gran comodidad. Su caña está recubierta con tela de malla lo que permite que sea completamente transpirable y refrescante. Y su suela es en goma flexible con una alta tracción, lo que permite que se pueda adaptar a cualquier condición.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "las botas tienen una muy buena relación calidad-precio, y son resistentes al agua, con una plantilla en memory foam". Además, destacan que "son muy bonitas, cómodas y la talla es perfecta incluso para pie ancho". Estas son unas botas de buena calidad, y no producen ningún tipo de roce.

Ver precio

10. Botas de trekking para hombre CMP Rigel

Botas de trekking para hombre CMP Rigel

Si estás buscando unas botas de trekking para hombre baratas y de muy buena calidad, estas serán una muy buena opción para ti. Estas son completamente transpirables lo que las hace ideales para todo tipo de aventuras y excursiones al aire libre. Se adaptan a cualquier condición meteorológica gracias a su membrana Clima Protect, que impide la entrada de humedad y ofrecen una buena regulación climática.

Cuenta con una suela FullOn Grip, que ofrece una sensación de amortiguación y cómoda. Proporciona un agarre en todo tipo de terrenos sin ningún tipo de inconvenientes. La caña elevada ofrece un buen soporte para el tobillo y garantizan un ajuste personalizado. El talón está fabricado en TPU lo que garantizará una gran estabilidad y seguridad, y su plantilla es extraíble Ortholite con un refuerzo de EVA.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "después de unos kilómetros funcionan bastante bien, con una gran relación calidad-precio". Por otra parte, destacan que "las botas son muy bonitas, cómodas y son impermeables, pero no como para llevarlas a la nieve". Estas botas ofrecen una buena calidad y son muy cómodas, y a un precio que es bastante ajustado.

Ver precio

Consejos para comprar las mejores botas de trekking para hombre y para mujer: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de que escojas unas botas de trekking para hombre o para mujer, debes fijarte en algunos aspectos que resultarán cruciales. Dentro de los principales que debes tener en consideración están:

Intensidad de la actividad

Es importante considerar que existe una amplia gama de calzado que puedes utilizar para el trekking. Para las travesías cortas y fáciles, las botas de caña media o baja pueden ser una muy buena opción. Sin embargo, si te vas a dedicar al montañismo a nivel profesional, siempre debes optar por unas botas que estén especializadas y normalmente estas tienen la caña más alta.

Materiales

Podemos encontrar tanto botas de cuero como sintéticas. Las de cuero suelen ser más pesadas, y no ofrecen una buena transpiración o impermeabilidad como si pueden hacerlo las sintéticas. Algunas combinan tanto materiales naturales como el cuero con materiales sintéticos avanzados.

Transpirabilidad

Este es un aspecto muy importante, porque debes tener tus pies bien ventilados para que se pueda mantener la comodidad. Esto te permitirá mantener la frescura y que tus pies estén secos incluso durante el verano. Siempre debes asegurarte de elegir unas botas que permitan que el sudor sea expulsado.

Impermeabilidad

Debes asegurarte de que las botas sean impermeables, en especial porque de esta forma podrás asegurarte de que podrás usarlas en condiciones climáticas adversas. Existen algunas membranas y telas impermeables, que funcionan como aislantes y repelentes del agua. Sin embargo, este tipo de membranas pueden reducir la transpirabilidad, pero incrementarán la impermeabilidad.

Tipo de suela

Las botas deben estar bien protegidas contra la abrasión y las temperaturas extremas. Algunas cuentan con tacos multidireccionales, que permiten mejorar la tracción y que así se pueda tener un mejor impulso en diferentes direcciones. Si las actividades son de baja intensidad, lo mejor es optar por suelas que sean ligeras y blandas.

Comodidad

Es básico que las botas que vas a comprar sean cómodas, y que tengan algún tipo de acolchado por dentro, para evitar que aparezcan ampollas mientras caminas. Sin embargo, debes asegurarte de evitar que sea demasiado acolchado porque esto también podría causar molestias. Además, una caña muy alta también puede hacer que sientas el pie muy incómodo, por lo que siempre es mejor optar por una bota de caña media.

¿Qué son las botas de trekking?

Las botas de trekking son un tipo de calzado que está especialmente pensado para actividades en terrenos montañosos en los que se requiere una gran resistencia. Estas botas normalmente están fabricadas en materiales altamente resistentes y que permiten también tener una buena comodidad.

Este tipo de botas son la mejor elección en lugar de las zapatillas deportivas convencionales, porque estas últimas no suelen ser convenientes para todos los terrenos. Además, este tipo de botas permiten tener un mejor agarre sin importar las condiciones del terreno donde se vayan a utilizar.

¿Para qué sirven las botas de trekking?

Este tipo de botas están especialmente pensadas para ofrece una buena estabilidad y protección a la hora de realizar actividades de trekking. Estas están pensadas para ofrecer la comodidad necesaria en trayectos que duren varios días y en terrenos montañosos, en los cuales se pueden llevar cargas superiores a los 30KG.

Este tipo de calzado se adapta a la perfección a cualquier tipo de terrenos irregulares, y ofrecen siempre una gran comodidad. Dependiendo de tus necesidades, podrás encontrarte con botas que sean de caña baja o de caña media, siendo perfectas para todo tipo de actividades al aire libre.

Ventajas que tienen las botas de trekking

Debes tener en consideración que este tipo de botas ofrecen algunas ventajas que son interesantes. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

Cuentan con una gran durabilidad.

Resisten todo tipo de terrenos de una forma sencilla.

Muchos modelos cuentan con suelas multidireccionales que permiten una mejor adaptabilidad al terreno.

Se fabrican con materiales específicos para este tipo de actividades.

Sin embargo, debes tener en cuenta que las botas de trekking para hombre y para mujer suelen ser más costosas que el calzado convencional. Además, requieren de un mantenimiento de limpieza específico, y mientras más impermeables sean perderán transpirabilidad.

¿Cómo atar correctamente unas botas de trekking?

Debes asegurarte de atar tus botas de una forma adecuada, en especial porque de esta forma el peso se te distribuirá de una forma adecuada en tus pies. Además, esto evitará cualquier tipo de lesiones cutáneas y tendrás menos posibilidades de sufrir cualquier tipo de resbalón.

En la parte superior se ata en la zona del tobillo y la parte inferior se abarca la zona del pie. Cada zona se debe ajustar con una presión diferente dependiendo del tipo de actividad a realizar. Lo mejor es adaptarlo al tipo de trayecto como son:

Ascensos: en estos casos, siempre se debe tener la presión atado en la zona inferior, dejando la lengüeta ligeramente suelta y abierta.

en estos casos, siempre se debe tener la presión atado en la zona inferior, dejando la lengüeta ligeramente suelta y abierta. Descensos: para este tipo de trayectos, debes asegurarte de tener el tobillo bien ajustado, y se deben reforzar bien los cordones de abajo hacia arriba.

¿Cómo escoger correctamente la talla de las botas de trekking?

Debes tener en consideración que el tamaño del pie varía a lo largo de un día, porque al final del día tu pie puede estar un 5% más hinchado. Además, debes tener en cuenta que para las actividades de montaña normalmente se utilizan calcetines gordos.

Debes asegurarte de que el calzado se acomode bien al pie, por este motivo, es recomendable probar las botas antes de comprarlas. Además, para que puedas elegir bien tus botas puedes seguir estas recomendaciones básicas:

Extrae la plantilla: puedes extraer la plantilla de la bota y colocar tu pie encima, para observar si sobra distancia en la plantilla.

puedes extraer la plantilla de la bota y colocar tu pie encima, para observar si sobra distancia en la plantilla. Calcetín grueso: debes usar unos calcetines gruesos para probar las botas, y debes empujar tu pie hacia delante hasta la punta del calzado. Debe quedar un espacio similar a un dedo en la parte trasera para que la talla sea la correcta.

¿Cómo se limpian las botas de trekking?

Una vez que se terminen las actividades siempre es conveniente extraer las plantillas del interior de la bota y permitir que se ventilen. Así se podrá eliminar la humedad, y es un proceso que no se recomienda realizarlo con secadoras o estufas, porque podrías estropear el material.

Algunas botas requieren del uso de productos específicos para el mantenimiento. También puedes limpiar el exterior de las botas con un cepillo seco o con agua y jabón.

Estas ofertas han sido seleccionadas por nuestro equipo. Libertad Digital, en su calidad de Afiliado de Amazon, obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.