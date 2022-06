La natación es un deporte muy completo, porque te permitirá ejercitar todos los músculos de tu cuerpo al mismo tiempo. Pero, para proteger las mucosas de tus ojos, necesitarás unas buenas gafas de natación como las AqtivAqua DX , puesto que así tus ojos no sufrirán de ningún tipo de irritación o dolor producido por el agua.

No importa si vas a practicar natación en la piscina o en el mar, puesto que el cloro o la sal podrían limitar nuestra visibilidad cuando entren en contacto con nuestros ojos. Además en verano pasamos mucho tiempo en el agua, y es cierto que, especialmente los más peques, debemos tener precaución y cuidar de nuestros ojos.

¿Cuáles son las mejores gafas de natación del mercado?

Encontrar unas buenas gafas de natación no siempre es fácil, porque estas deben cumplir con algunas características para que sean altamente eficientes. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Gafas de natación AqtivAqua DX

Sin duda alguna, estas son de las mejores gafas de natación que podrás encontrar en el mercado, con unas lentes anchas hechas de policarbonato. Tienen un recubrimiento antiniebla para evitar que se te nuble la visión, y cuentan con protección UV del 100%. Esto te permitirá disfrutar de una óptica sin distorsiones dentro y fuera del agua.

Cuentan con unas juntas dobles de silicona muy suave, diseñadas especialmente para expandirse y contraerse de acuerdo al contorno de la cara del nadador. Estas cumplen con una función de ventosa sin ejercer una presión excesiva alrededor de los ojos. Tienen un diseño de tira dividida que permite mantenerlas en su posición de forma efectiva. Vienen con una práctica funda para que las puedas guardar cuando no las estés utilizando, y cuentan con 12 meses de garantía.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "son súper cómodas, no dejan marcas en la cara y su sistema de ajuste es muy cómodo". Por otra parte, destacan que "son ideales para la piscina, tienen muy buena visibilidad y se ajustan a la perfección". Estas son ideales para nadar regularmente, son ergonómicas, y evitan el vaho para tener la máxima visibilidad posible.

2. Gafas de natación Zoggs Predator

Estas son unas gafas con unas lentes tintadas ahumadas, que te permitirán tener una protección media contra el sol. De esta forma, las condiciones de luz brillante no serán un problema mientras que nadas. Cuentan con un marco de alambre que tiene la tecnología bio-tech en el marco, lo que permite que sea muy duradero, y viene con juntas de silicona suave para evitar cualquier tipo de incomodidad.

Incorporan lentes antiniebla lo que permite controlar la humedad, y que así puedas tener una visión muy clara en todo momento. Ofrecen además la máxima protección UV, que permitirá bloquea el 99 al 100% de los rayos UV nocivos del sol. Por otra parte, su sistema de ajuste de polea equilibra la presión para un ajuste mucho más uniforme y cómodo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son de muy buena calidad, son perfectas para competición o entrenamientos de larga distancia, sin empañarse y sin entrar agua". También destacan que "el tacto de la goma es agradable y suave, se adaptan perfectamente a la cara, pero no vienen con una carcasa o bolsita para llevarlas sin que se rayen". Estas son unas gafas de muy buena calidad, que son cómodas y que aportan una excelente visibilidad.

3. Gafas de natación Speedo Futura Biofuse Flexiseal

Se trata de unas gafas de natación que cuenta con unos bordes suaves que son altamente eficientes a la hora de evitar que el agua entre. Ofrecen un ajuste que es muy suave y acolchado, lo que te permitirá que puedas conseguir una gran comodidad. Estos se moverán a la par de tu cuerpo, para que no vayan a generar molestias, y te permitirán conseguir siempre la máxima comodidad posible.

Están diseñadas con tecnología Biofuse, que te ofrecerá un ajuste cómodo y acolchado. La montura es completamente flexible, por lo que permite que se pueda conseguir un ajuste perfecto a la cara. Sus lentes están fabricados en policarbonato, lo que permite que se pueda conseguir una excelente visibilidad, y son unas gafas especialmente pensadas para mujeres.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son muy estéticas, de muy buena calidad, y el material de goma del marco es muy cómodo para no dejar marcas". Además, afirman que "estas gafas son de muy buena calidad, no hacen daño en la nariz, encajan muy bien, no entra el agua y no se empañan demasiado". Son una muy buena opción a tener en cuenta en especial si buscas unas gafas de la más alta calidad a un buen precio.

4. Gafas de natación Winline

Estas son unas gafas de natación de muy buena calidad, las cuales vienen con protección UV400 para proteger por completo los ojos. Estas te permiten ver mucho más claro y ofrecen un efecto de visión estereoscópica. Se adaptan a la perfección al rostro, y ofrecen un ajuste cómodo que no dañará tu puente nasal. Sus correas dobles antideslizantes garantizarán que se reduzca la presión sobre la cabeza, incrementando el confort.

Las juntas están fabricadas en silicona 3D, proporcionando ajustes impermeables perfectos en los ojos. No se produce ningún tipo de filtraciones de cloro o agua salada, y permite conseguir una gran comodidad. Tiene lentes de policarbonato que son resistentes a los impactos, y cuentan con protección ambiental antivaho, lo que ofrecerá una visión completamente clara y sin distorsión. Su diseño aerodinámico mejorará el rendimiento de la natación, y su tecnología de seguridad protege las lentes contra los golpes y arañazos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "la correa se adapta a la perfección a la medida de la cabeza, son polarizadas y ofrecen una gran nitidez en la visión". Por otra parte, destacan que "son muy buenas gafas para la natación con lentes de espejo y polarizadas, con una protección total contra los rayos UV y el deslumbramiento". Estas son unas gafas que son muy cómodas y que se ajustan a la perfección, sin que tengas que apretarlas mucho gracias a su efecto ventosa.

5. Gafas de natación Seago 2 Pack Unisex

Se trata de unas gafas que son muy cómodas de llevar, con un diseño ergonómico y la junta de silicona es suave y cómoda. Esto hace que las gafas se ajusten a la perfección a los contornos de la cara, sin apretar u oprimir los globos oculares. Son completamente seguras, y ofrecen un sellado hermético en los ojos, para que no vayas a tener ningún tipo de fugas mientras que estás nadando.

Cuentan con unas lentes con revestimiento antiniebla, que se encuentran tratadas con la última tecnología para evitar el vaho. Te proporcionan una experiencia visual completamente clara, y cada par de gafas están equipadas con tres tamaños de puentes nasales. Además, con su correa ajustable se adaptará perfectamente a tu cabeza y su diseño de la hebilla de un botón permite desmontarlas con una ligera presión. Además, cuentan con protección UV reduciendo el reflejo de la luz solar bajo la piscina.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "están muy bien de precio para la calidad del producto, se ajustan a la perfección a tu contorno y son herméticas sin ser incómodas". También destacan que "son unas gafas correctas, tienen un buen enganche y te permiten nadar de una forma cómoda". Sin duda es una opción bastante interesante a tener en cuenta, y no tiran del pelo.

6. Gafas de natación Arena The One

Esta son unas gafas de natación que son muy cómodas, y que cuentan con un diseño de nivel profesional. Ofrecen un sistema de ajuste universal y sellado suave, lo que permitirá que no tengas que soportar ningún tipo de presión sobre tus ojos. Cuenta con unas lentes duras que incorporan protección UV y una película antivaho, lo que permite tener una mayor protección y comodidad a la hora de nadar.

Tienen un puente de nariz autoajustable, una correa dividida, y no tienen PVC en su fabricación. Son aptas tanto para la piscina como para el mar sin ningún tipo de inconvenientes. Las lentes están fabricadas en policarbonato, y su sistema de protección y sellado están fabricados de caucho termoplástico y silicona. Son unas gafas perfectas si buscas una gran calidad y un ajuste de nivel profesional sin tener que pagar demasiado dinero.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "no entra nada de agua, son perfectas para nadar en el mar y se ve de lujo, sin moverse con las olas". Además, destacan que "ofrecen una visión perfecta, son geniales, y se ajustan a la perfección sin tener que modificar el puente de la nariz". Estas son una gran opción si buscas unas gafas de nivel profesional a un muy buen precio.

7. Gafas de natación VETOKY

Se trata de unas gafas de natación que se destacan por tener una excelente relación calidad-precio, y cuyos cristales tienen propiedad antivaho. Además, se encuentran protegidas contra la caída o arañaros gracias a su montura rígida con detalles que realzan el diseño. Ofrecen una protección UV, que permite bloquear el resplandor ayudando a proteger los ojos.

Te ofrecerán una protección del ojo completamente impermeable en silicona con un diseño ergonómico 3D. Su anillo de sellado doble, ayudará a que no se produzca ningún tipo de dolor a la hora de utilizarlo. Son muy resistentes al desgaste gracias a su lente de policarbonato HD, lo que te aportará una visión muy clara. Tienen un diseño de hebilla elástica, que permitirá ajustarse a un estado cómodo.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son unas gafas con unos materiales muy buenos, la visibilidad es muy clara, no se empañan y se ajustan muy fácilmente". Por otra parte, destacan que "la visión bajo el agua es muy buena, no entra el agua, y viene con tres opciones de puente para la nariz para que se adapte a la perfección". Sin duda son unas gafas que debes considerar, en especial porque tienen una gran calidad, y no tienen nada que envidiar a las marcas más reconocidas del mercado.

8. Gafas de natación Arena Zoom X-fit

Si estás buscando unas gafas de natación baratas, no cabe duda de que estas serán una opción bastante interesante que debes considerar. Se trata de unas gafas que cuentan con una forma clásica, y una almohadilla de neopreno sobre el puente nasal para mayor comodidad. Tienen un sistema de ajuste con correa muy sencillo de usar, y que te permite lograr un ajuste perfecto gracias a su correa dividida.

Son muy cómodas a la hora de utilizarlas, en especial porque aportan una comodidad extra para la nariz. Las lentes se encuentran fabricadas en policarbonato que es muy resistente, y cuentan con un sellado en silicona, lo que te permitirá conseguir la máxima comodidad posible. Son completamente unisex, y su material duro asegurará que puedan tener la máxima durabilidad posible.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "hacen bien su función de ventosa, no entra nada de agua, y tienen algo de protección UV por si las vas a utilizar fuera". También destacan que "son unas gafas que cuentan con una relación calidad-precio muy buena, y sus cristales son transparentes por lo que no entorpecen la visibilidad".

Recomendaciones para escoger unas buenas gafas de natación: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unas gafas de natación, tienes que fijarte bien en algunos aspectos que resultarán muy importantes para que tomes una decisión de compra acertada. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Frecuencia de uso

Dependiendo de tu nivel y la frecuencia tendrás que escoger bien unas gafas que se ajusten a tus necesidades particulares. Todo dependerá del tipo de nadador que seas, y puedes seguir estos consejos a la hora de escoger:

Informal: en estos casos lo mejor es optar por gafas que incluyan un sellado de silicona alrededor de los ojos, o del tipo máscara que permitan tener una visión más amplia.

en estos casos lo mejor es optar por gafas que incluyan un sellado de silicona alrededor de los ojos, o del tipo máscara que permitan tener una visión más amplia. Regular: tendrás que buscar unas gafas que sean cómodas y con un buen soporte. Además, debes fijarte en que tengan protección UV, en especial si vas a nadar fuera.

tendrás que buscar unas gafas que sean cómodas y con un buen soporte. Además, debes fijarte en que tengan protección UV, en especial si vas a nadar fuera. Competición: en estos casos tienes que escoger unas lentes de policarbonato, puesto que son las más resistentes. Además, las correas dobles ofrecen una mayor estabilidad a grandes velocidades, y debes fijarte muy bien en que el puente nasal sea lo suficientemente cómodo para que no te vaya a generar ningún tipo de molestias.

Tamaño

En caso de que vayas a comprar tus gafas de natación online, es una muy buena opción comprar unas gafas que sean de talla única. De esta forma, vendrán con correas ajustables y un puente nasal de ajuste automático o intercambiable dependiendo del modelo que escojas.

Sin embargo, si vas a ir a una tienda a comprarlas, podrás medirte el modelo que mejor se ajuste a tus necesidades, y así escogerás un tamaño adecuado para ti.

Color de las lentes

Cuando vamos a nadar al aire libre o en la playa, lo mejor es escoger unas lentes que sean polarizadas u oscuras. De esta forma, se podrán evitar los reflejos y protegerás tus ojos del sol sin ningún tipo de inconvenientes.

Por otra parte, si vas a nadar en una piscina interior, unas lentes transparentes pueden ser una buena opción. Si vas a usar las gafas para ambas situaciones, lo mejor es optar por unas fotocromáticas, que se oscurecerán según la luminosidad exterior.

Materiales

En la actualidad son muchas las marcas que han optar por el policarbonato como el material para las gafas, gracias a que es resistente y durable. Por otra parte, los sellados de silicona suelen ser también habituales. Pero, a pesar de que los materiales sean resistentes, siempre será mejor contar con una funda para guardarlas bien y evitar arañazos en las lentes.

Protección antivaho

Una de las quejas más frecuentes de los nadadores tiene que ver con el empañamiento de las gafas de natación. Por ello, siempre tendrás que escoger aquellas que tengan unas lentes con una capa de protección antivaho.

Sin embargo, debes tener en cuenta que en muchas ocasiones la protección durará sólo por unos meses. Por este motivo, necesitarás un líquido especial que permitirá evitar la formación del incómodo vaho.

¿Qué son las gafas de natación?

Al hablar de unas gafas de natación, nos referimos a unos anteojos que están especialmente diseñados para proteger tus ojos durante este deporte. Estas cuentan con la capacidad de ajustarse a tu rostro fácilmente, gracias a un sistema de correas, y a sellos de silicona.

Son un elemento imprescindible en las competiciones y están indicadas para los nadadores profesionales o principiantes. Normalmente sus cristales están fabricados en policarbonato, puesto que es un material que es altamente resistente, y que ayudará a tener una visión clara.

¿Para qué sirven las gafas de natación?

Estas son unas gafas que están pensadas especialmente para las competencias de natación. También pueden ser utilizadas para disfrutar de una mayor comodidad a la hora nadar sin que vaya a entrar coloro o sal en tus ojos.

Pero, su uso no se limitará exclusivamente al uso en la piscina, sino que también pueden utilizarse para nadar de una forma cómoda en el mar. Estas te permiten conseguir una mejor visibilidad bajo el agua, y un gran rendimiento a la hora de practicar natación tanto en el mar como en la piscina.

Estas gafas permiten proteger las mucosas oculares de los agentes irritativos, y si tienes problemas de natación también debes utilizarlas. Sin embargo, en estos casos nos podremos encontrar con gafas de natación correctivas, que pueden tener un precio más elevado, pero que serán necesarias si quieres practicar natación y tienes problemas de visión.

¿Cómo limpiar las gafas de natación?

Para conservar las gafas acuáticas en buen estado, simplemente tendrás que seguir algunas recomendaciones que serán muy prácticas. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Sécalas al aire: evita utilizar toallas o trapos para secar ese tipo de gafas porque podrían eliminar la protección antivaho.

evita utilizar toallas o trapos para secar ese tipo de gafas porque podrían eliminar la protección antivaho. Guárdalas en su funda: siempre es recomendable contar con una funda de muy buena calidad para proteger las lentes de los posibles arañazos.

siempre es recomendable contar con una funda de muy buena calidad para proteger las lentes de los posibles arañazos. Limpia las correas: algunos modelos cuentan con correas extraíbles que se pueden retirar y lavar por separado. Pero, si las correas no son extraíbles, debes limpiarlas suavemente, y después debes dejarlas secar al aire.

algunos modelos cuentan con correas extraíbles que se pueden retirar y lavar por separado. Pero, si las correas no son extraíbles, debes limpiarlas suavemente, y después debes dejarlas secar al aire. Agua fría: cuando se finalice el entrenamiento, se deben enjuagar con agua fría del grifo para la eliminación de las partículas de cloro o de sal.

¿Cuál es el mejor sistema de sellado en las gafas de natación?

Es importante que tus gafas sean completamente a prueba de filtraciones para conseguir una natación más cómoda. Sin embargo, existen diferentes tipos de sellados de gafas en el mercado, las cuales son:

Espuma: son unas gafas muy cómodas, y que no dejan marcasen el rostro. Sin embargo, pueden perder estanqueidad a medida que pasa el tiempo.

son unas gafas muy cómodas, y que no dejan marcasen el rostro. Sin embargo, pueden perder estanqueidad a medida que pasa el tiempo. Silicona: este es un material que es muy resistente y flexible, y se ajusta a la perfección a tu rostro. Si se usan por mucho tiempo, podrían dejarte marcas en el rostro.

este es un material que es muy resistente y flexible, y se ajusta a la perfección a tu rostro. Si se usan por mucho tiempo, podrían dejarte marcas en el rostro. Sin sellado: suelen ser utilizadas especialmente por los nadadores de alto nivel competitivo. Son muchas caras, y estas no son aconsejables para usarlas en las aguas abiertas.

¿Por qué es importante la protección UV en las gafas?

La gran mayoría de las gafas de natación cuentan con protección antivaho, pero no todas cuentan con una protección UV. Esta última será imprescindible si vas a nadar al aire libre o en aguas abiertas porque te permiten proteger tus ojos de la radiación solar.

Ten en cuenta que, para nadar en exteriores también puede ser una buena idea optar por cristales en espejo. Esto te ayudará a evitar reflejos y proteger tu vista, lo cual es muy importante a largo plazo.