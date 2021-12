Cuando los niños van creciendo van ganando independencia y es normal que duerman en su propia habitación. Sin embargo, la oscuridad puede ser atemorizante en los primeros meses por lo que una luz nocturna para niños, como la Tekemai TC886-4 , es fundamental, porque brinda más seguridad y tranquilidad a la hora de dormir para que los niños puedan conciliar el sueño.

Pero, en el mercado nos encontramos con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, por esto, hemos seleccionado únicamente las mejores opciones, para que tengas una luz quitamiedos de muy buena calidad.

¿Cuál es la mejor luz nocturna para niños?

No todas las opciones de luz nocturna para niños son iguales, y no todas ofrecen las mismas características. Por este motivo, hoy traemos las 8 mejores opciones para que puedas elegir de una forma mucho más sencilla. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Luz nocturna para niños Tekemai TC886-4

Se trata de una luz de noche para bebé que está hecha en silicona lavable y libre de BPA, lo que permite que se tenga un tacto suave. No tiene ningún tipo de bordes afilados, y no tiene una luz fuerte por lo que es apta para bebés y niños pequeños. Viene con un práctico control remoto, y se pueden cambia los colores fácilmente. Con un ligero aplauso la lámpara se encenderá de forma automática, y el control remoto puede funcionar a una distancia de 4 a 7 metros. Se puede configurar con temporizador para apagado automático a los 15, 30 y 60 minutos.

Esta lámpara tiene un modo de trabajo normal, y 9 de un solo color, y se puede incluso utilizar como luz de lectura y linterna. Además, incorpora un modo de parpadeo, en el que los colores entran en un bucle de salto. Es completamente recargable, con una batería integrada de 700mAh, que carga por completo en 2 a 3 horas. Con una sola carga puede ofrecer un tiempo total de funcionamiento entre 12 y 16 horas, y también puede ser usada como una lámpara de mesa.

Son muchas las reseñas positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funciona bastante bien, es muy suave y blandito, siendo perfecto para tu hijo". Por otra parte, aseguran que "tiene un tacto suave y gomoso, es muy existente y ofrece una potencia de luz perfecta que no es ni muy potente ni muy baja". Este modelo está disponible con diferentes formas de animales para que escojas el que más te guste.

2. Luz nocturna para niños Brunoko set de 3 Ositos

Esta es una opción bastante buena, y que viene con una fotocélula LED y un sensor de luz con lo que únicamente tendrás que conectarla en el enchufe. Esta se enciende de forma automática al anochecer, o cuando la luz circundante es insuficiente, y se apaga de forma automática al amanecer. Se puede conectar fácilmente en cualquier enchufe eléctrico europeo estándar, y se tendrá una iluminación instantánea.

Esta luz tiene un bonito diseño de ositos y recibirás un total de 3 lámparas para que puedas conectar en cualquier parte de la habitación de tu bebé. Cuentan con un total de 100.000 horas de funcionamiento, y están construidas en ABS y PC de alta calidad, siendo muy seguras para el uso de los niños. También puedes encontrar un modelo de lámpara recargable, por s no quieres mantenerla enchufada.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una luz muy buena, muy práctica, y que ofrece una muy buena iluminación para el cuarto del bebé". También aseguran que "funciona bastante bien, es muy práctico, y se puede regular la intensidad de una forma bastante sencilla". Es un modelo muy práctico para el enchufe, o también puedes optar por la opción recargable que es bastante buena.

3. Luz nocturna para niños BONNYCO 16 colores

Esta es una lámpara quitamiedos infantil que tiene una forma de unicornio que es recargable y que viene con 10 intensidades de brillo. Es una luz ideal para la decoración de la habitación infantil, y que proporciona una buena iluminación. Es una luz de bebe nocturna con un temporizador que se puede programar para un apagado automático a los 15, 30 o 60 minutos, sin que te moleste. Esta lampara viene con un cable USB para recargarla fácilmente.

Con una sola carga puede durar un total de 12 a 15 horas en funcionamiento, y se puede usar mientras carga. El tiempo de carga de esta lámpara es de 3 a 4 horas, y es completamente segura para los niños. Está fabricada en silicona de alta calidad, que es suave, blanda y que está completamente libre de BPA, además se puede desmontar para una mejor limpieza. Se puede controlar fácilmente gracias a su control remoto, lo que te ofrece una mayor practicidad.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una lámpara muy bonita, y tiene muchos tonos de intensidad, colores y el color puede cambiar solo si lo activas". Por otra parte, afirman que "la lámpara es todo un acierto, y ofrece una luz tenue, lo que permite mantenerla toda la noche encendida sin ningún problema". Está disponible en diferentes formas de animales, para que puedas escoger la que más te guste para tu peque.

4. Luz nocturna para niños Onefire DE-D-2

Esta es una luz nocturna para niños que es muy segura, en especial porque está elaborada en silicona suave. Tiene una certificación CE y RoHS lo que brindará siempre la máxima seguridad posible. Es ideal para que los niños puedan llevarla a la cama. No genera ningún tipo de calor por lo que tu peque puede estar completamente seguro.

Tiene diferentes niveles de intensidad para que se pueda escoger el que mejor se ajuste a tus necesidades. Además, con su linda forma de conejo les encantará a los niños, y ofrece un sistema de luces multicolores. Es totalmente recargable con una batería de 1200mAh, que tiene una duración entre las 6 y las 12 horas dependiendo de la intensidad de la luz. Esta lámpara no viene con control remoto por lo que tendrás que encenderlo presionando un botón.

Son muchas las opiniones positivas que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene un buen temporizador, así como una buena duración de la batería y se puede regular fácilmente la luminosidad siendo un acierto". Por otra parte, destacan que "es un concejito lindo que hace bastante luz, y es muy suave al tacto". Este modelo también está disponible con control remoto, para ofrecer una mayor comodidad a la hora de utilizarlo.

5. Luz nocturna para niños CHWARES CH002 UK

Se trata de un modelo que te ofrecerá diferentes colores, y que ofrecerá una luz suave para la habitación durante la noche. Es una lámpara con forma de gato, que viene con un toque de control sensible, y está fabricada en silicona lo que permite tener una gran seguridad. Es muy fácil de cambiar los diferentes modos de funcionamiento y de conseguir así una gran versatilidad.

Esta lámpara se puede utilizar tanto como juguete como decoración para tu peque, y la parte de silicona es completamente extraíble y lavable. Es recargable, y viene con una batería de 1200mAh, con la que se puede tener una autonomía de 12 a 15 horas dependiendo del modo de luz que se utilice. Es una lámpara de alta calidad, y que te permitirá tener una buena iluminación en la habitación de tu pequeño.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy fácil de usa, es muy adorable, y con unos simples golpecitos se puede ir cambiando el color de una forma sencilla". También, destacan que "es muy cómodo, seguro y fácil de usar, se carga por cable, pero es inalámbrico, siendo de muy buena calidad". Es una lámpara muy práctica que iluminará en diferentes colores dependiendo de las necesidades que tengas.

6. Luz nocturna para niños Emotionlite DFC03

Esta es una luz nocturna que se coloca en una toma eléctrica y que permite un fácil ajuste de la luz desde un 1% hasta un 100%. Es una luz ambiental que tiene una muy buena potencia, y que te permitirá tener una buena iluminación en cualquier habitación. Tiene un diseño compacto y ultrafino que permite que no sobresalga de la pared, y que mantiene bloqueada la salida en la pared.

Simplemente se debe insertar directamente en una toma de corriente, y servirá como decoración para la habitación de una forma sencilla. Tiene un muy bajo consumo eléctrico, de tan solo 0,5W, y tiene una vida útil de hasta 50.000 horas, por lo que es una opción ideal para tenerla por mucho tiempo. Vienen con dos años de garantía, y son muy prácticos como luz quitamiedos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "tiene todo lo que necesitas, se enciende y se apaga de forma automática con la luz, y su intensidad es variable, pudiendo apagarla sin desconectarla". Además, afirman que "tiene una relación calidad-precio muy buena, y la iluminación es perfecta para que los críos puedan ir por las zonas oscuras sin miedo". Es un modelo muy práctico, y podrás comprar 2 o 4 piezas dependiendo de tus necesidades.

7. Luz nocturna para niños Gritin G1302

Este es un modelo de luz nocturna que no necesita pilas puesto que es Plug and Play, por lo que bastará con conectarlo directamente en una toma de energía. Tiene un sensor fotoeléctrico, que hace que se apague automáticamente al amanecer o cuando el ambiente se vuelva brillante. Es una luz suave que permite eliminar fácilmente el miedo a la oscuridad, y que no oscila por lo que no es perjudicial para los ojos.

Tienen un consumo de energía bastante bajo de tan solo 0.6W, y no requieren de ningún tipo de batería. Este modelo se puede conectar fácilmente a la red eléctrica y es muy fácil de usar. Su fabricación es en PC, que permite que sea muy resistente, por lo que garantizará un buen nivel de seguridad mientras que se utiliza.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "son muy pequeños y al mismo tiempo son muy brillantes, y el brillo se puede regular fácilmente". Por otra parte, destacan que "la intensidad de la luz se regula de forma automática dependiendo de la luz ambiental, y tiene una potencia muy potente cuando está completamente a oscuras". Es una muy buena opción a considerar, en especial poque tiene un precio muy asequible.

8. Luz nocturna para niños Useber 2 Piezas

Si buscas una luz nocturna para niños barata, no cabe duda de que esta es una gran opción a considerar. Esto debido a que es una luz automática, que se apagará al amanecer y que se enciende al anochecer. Esta luz es muy suave y ayuda a eliminar el miedo a la oscuridad, sin afectar la calidad de sueño. Funciona para cualquier tipo de habitaciones, siendo perfecta para las habitaciones de los más pequeños.

Estas luces no requieren de ninguna batería puesto que bastará con conectarlas directamente en la toma de energía. Su consumo de energía es de tan solo 0,5W, lo que te permitirá que no representen un gran consumo de energía. Además, tienen un diseño muy práctico que no entorpecerá en absoluto tu día a día.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tienen una luz poco intensa, que es perfecta para iluminar zonas pequeñas de la habitación, sin que moleste en absoluto para dormir". También aseguran que "cumple por completo con las funciones que indica, y se ilumina únicamente cuando no hay claridad". Es un modelo muy práctico de buena calidad, y que permite conseguir una buena iluminación de los espacios sin afectar en absoluto la calidad del sueño.

Consejos para elegir una luz nocturna para niños: ¿En qué fijase?

Para que puedas escoger la mejor luz nocturna para niños, tendrás que fijarte en algunos puntos básicos que te permitirán tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Diseño

Este es uno de los principales aspectos a tener en cuenta cuando vas a comprar una luz nocturna. Algunos modelos tienen un diseño tradicional de bombilla, o se pueden conectar directamente en una toma eléctrica, y su diseño es bastante sencillo sin que afecten la estética de tu hogar.

Por otra parte, también te encuentras con unos modelos que son muy originales, como los que tienen diseños de animalitos, de frutas, entre otros. Estas últimas opciones permiten que puedas tener un elemento decorativo extra en tu hogar, y si es para un bebé estas opciones serán muy bonitas.

Alimentación

Aquí existen las opciones tanto con baterías como los que funcionan simplemente conectándolos a la toma de corriente. Los primeros tienen un funcionamiento bastante sencillo, y tienen la gran ventaja de ser portátiles, aunque debes tener en cuenta la duración de la batería para que no vaya a ser muy corta.

Por otra parte, los modelos de toma de corriente no tienen ningún inconveniente con la carga, porque siempre estarán conectadas a la red eléctrica. Sin embargo, necesitarás un enchufe que esté cerca para lograr conectarlos.

Tecnología

Es importante considerar que los modelos más modernos vienen con tecnología LED que tiene un bajo consumo y su durabilidad es enorme. Estas bombillas son mucho mejores, en especial porque no se calientan, por lo que si el niño toca el aparato no habrá ningún tipo de peligro. Por otra parte, esta tecnología permite graduar fácilmente los colores y la intensidad de los mismos.

Materiales de fabricación

Los niños pequeños normalmente sienten la necesidad de llevase los objetos a la boca, por esta razón todos los materiales que escojas deben ser blandos, de textura suave, al mismo tiempo que resistentes. Normalmente, la silicona será siempre la mejor solución en especial para las lámparas portátiles.

Debes asegurarte de que los materiales no sean tóxicos y que sean completamente aptos para el uso infantil. Por este motivo, debes comprobar si tienen certificación CE, y el tipo de materiales con el que están elaborados.

¿Qué es una luz nocturna para niños?

Este tipo de luces están diseñadas para colocarlas en las habitaciones de los niños y que permitan que no sientan miedo de la noche. Son diferentes a las lámparas tradicionales puesto que la luz que emiten es mucho más tenue, lo que hace que no interfiera en absoluto con el sueño.

Este tipo de luces se utilizan cuando los niños son pequeños y temen que hay monstruos en su habitación. Estas luces aportarán una gran seguridad a la hora de para que puedan dormir tranquilos, y hacen que los más pequeños puedan levantarse sin temor a tropezarse.

¿Para qué sirve una luz nocturna para niños?

Este tipo de luces pueden cumplir con muchas funciones, en especial porque estas no tienen ningún tipo de edad para la que estén indicadas. Normalmente estas luces se utilizan para los niños cuando comienzan a dormir solos con sus padres en otra habitación.

Se debe tener en cuenta que son usadas especialmente para combatir el miedo a la oscuridad, por lo que están especialmente recomendadas para niños entre los 3 y los 6 años. Sin embargo, este tipo de luces también son aconsejables para adultos que teman a la oscuridad, o para levantarse fácilmente sin necesidad de encender las luces.

Beneficios que ofrecen las luces nocturnas para niños

Este tipo de luces proporcionan diferentes beneficios a los niños pequeños, puesto que se encargan de brindar la seguridad que necesitan durante la noche. Simplemente con ver la luz encendida en su habitación será suficiente para que puedan conciliar el sueño y estar completamente tranquilos.

Por otra parte, también permitirá que los padres puedan observa fácilmente a los niños mientras que duermen. Esta iluminación también es muy buena para los niños que se levantan por la noche para ir al baño, y disponer de una luz que les permita caminar sin dificultad.

¿Qué color es mejor para estas luces?

Una de las mayores dudas que pueden tener los padres respecto a estas luces es la elección de un correcto color. Muchos modelos de los que nos encontramos en el mercado, permiten tener diferentes ajustes de colores, lo que quiere decir que se podrá seleccionar fácilmente el color que quieras.

Dependiendo del color que se seleccione el efecto que se conseguirá será uno u otro. La luz blanca o azul tiene un afecto calmante, por lo que es perfecta para conciliar el sueño. Sin embargo, otros estudios aseguran que lo mejor es una luz naranja o roja, que son colores que son más relajantes para dormir. Sin embargo, debes probar para ver cuál es el color que mejor se ajuste a tu pequeño, y con el que pueda dormir más cómodamente.

¿Por qué comprar una luz nocturna para niños?

Debes tener en cuenta que, todos los niños en algún momento de su vida desarrollarán miedo a la oscuridad. Es uno de los primeros miedos que sentimos a medida que nuestra capacidad mental se va desarrollando, y lo mejor es que los niños pequeños se acostumbren a la oscuridad sin sentir temor.

Por este motivo, las lámparas de luz nocturna serán siempre la mejor opción a considerar, en especial porque emiten una luz que es tenue, y que no afecta los ciclos de sueño. Pero, al mismo tiempo, estas lámparas ayudarán a que no vayan a tener miedo de la oscuridad. Si un niño tiene problemas para conciliar el sueño durante la noche, no existe una mejor solución que comprar este tipo de lámparas para que puedan conciliar el sueño y tener un descanso completamente óptimo.