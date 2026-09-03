Uno de los principales gastos fijos que tienen los padres al inicio de curso son los zapatos que hay que comprar a los hijos. Y, aunque hay que tener en cuenta siempre las pautas que pueda marcar el colegio, lo fundamental es que sean resistentes, porque los pequeños son máquinas de destruir zapatos, y también que sean cómodos para que no sufran los pies de los niños. Y para esta vuelta al cole, no cabe duda de que los zapatos Conguitos son la mejor opción y la favorita de muchos padres, porque son resistentes, cómodos, y bastante asequibles.

Como hemos indicado, siempre debes tener en consideración que los zapatos escolares influyen directamente en el desarrollo de los pies de los niños. No debes equivocarte escogiendo los zapatos escolares, y debes asegurarte siempre que estos sean cómodos y en especial de buena calidad. Lo recomendable es elegir unos zapatos que sean de piel, con suelas flexibles, ligeras y resistentes. Además, deben tener una piel transpirable para evitar el exceso de calor en los pies.

Como existe una gran variedad de zapatos escolares en el mercado, elegir unos de buena calidad no es tan sencillo como parece. Por este motivo, en el día de hoy te traemos una selección con los mejores zapatos que encontrarás en el mercado para que compres con toda confianza.

¿Dónde comprar zapatos conguitos para niñas y niños?

Para que puedas comprar de una forma mucho más cómoda los zapatos Conguitos para niños o para niñas, la mejor opción es hacerlo a través de la plataforma online de Amazon, porque así podrás comprar los zapatos que deseas de una forma realmente sencilla, rápida y al mejor precio. Además en la plataforma del gigante tecnológico, podrás valerte de las opiniones de los usuarios, que siempre son una guía útil antes de realizar una compra.

Para facilitar aún más todo, a continuación, te presentamos los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado, para que compares y compres sin perder el tiempo en absoluto:

Zapatos Conguitos para niña

Estos zapatos escolarees para niña son de una gran calidad, y tienen una gran durabilidad en especial porque están hechos en cuero. Tienen la particularidad de ser fabricados en piel lavable, lo que permite mantener siempre una gran higiene en los zapatos, y que estos puedan estar siempre limpios.

Su precio es bastante atractivo, y su suela en goma permite tener siempre una gran comodidad. Su altura de tacón es de 2 centímetros, y es un zapato que es plano. Son unos zapatos duraderos y que están disponibles en todas las tallas que necesites, ofreciendo un ajuste a la talla habitual que use la niña que los va a utilizar.

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Según las opiniones que tienen los padres que han comprado estos zapatos aseguran que "son de muy buena calidad", además destacan su durabilidad. Por otra parte, también aseguran que es un "buen zapato", y destacan que es un modelo que "se puede lavar", lo que aportará una gran durabilidad a los mismos y podrás mantenerlos siempre como nuevos.

Zapatos Conguitos para niño

Si buscas una opción de Conguitos para niño, estos serán los mejores que podrás encontrar en el mercado, y que están fabricados en cuero. Además, estos zapatos tienen una suela de goma lo que garantizará la absorción del impacto al caminar, lo que les confiere una gran comodidad.

Cuenta con una suela de 2 centímetros, lo que permite tener siempre una mayor comodidad para caminar. Están disponibles en todas las tallas, y son una gran opción si lo que buscas es unos zapatos Conguitos para niño de una alta calidad a un precio razonable.

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Los padres que han comprado este zapato, tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que es un "calzado cómodo y duradero". También aseguran que son bastante "resistentes", y que son "perfectos como zapatos colegiales", haciendo que sea un modelo que debes tener en consideración para tu pequeño.

Otras opciones a los zapatos colegiales infantiles de Conguitos

Mocasines Unisex para Niños Gorila

Si no te decides por los zapatos que te acabamos de mostrar, también tienes esta gran opción para el cole. Estos zapatos unisex cuentan con una elaboración en cuero con un revestimiento en sintético, lo que permite que sean unos zapatos colegiales que tengan una gran durabilidad.

Su suela está elaborada en caucho de 1 centímetro de alto, que es suficientemente cómoda para las jornadas escolares. El cierre sin cordones que utiliza permite tener siempre una mayor comodidad para poner y quitar el zapato fácilmente, y son unos zapatos que manejan una excelente relación entre calidad y precio.

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Según lo que afirman los padres que han comprado este zapato se tienen las opiniones como que son "robustos y rentables". Además, afirman que "tienen una plantilla muy ergonómica" lo que hace que sean realmente cómodos, y son perfectos para el uso intensivo, lo que permite que no tengas que gastar mucho dinero en los zapatos.

Zapatos colegiales de Niño Pablosky

Estos zapatos son los preferidos por muchos padres que tienen a sus pequeños en el cole, en especial porque tienen una gran calidad. Son unos zapatos elaborados en cuero de alta calidad lo que les otorga una gran durabilidad.

Cuentan con un revestimiento de tela que ofrece una gran resistencia, además de un cierre cómodo con velcro para una mayor versatilidad. Su suela de 1 centímetro en goma permite absorber los impactos al caminar de una forma realmente sencilla. Además, se adaptan perfectamente a la talla que use tu pequeño.

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En cuanto a las opiniones que tienen los padres que han comprado estos zapatos afirman que son "duraderos porque tienen la puntera reforzada". Además, aseguran que tienen una "calidad asegurada", lo que permite que tengas una gran durabilidad. Algunos padres aseguran que la talla pueda ser un poco ajustada frente a los zapatos normales.

Pablosky Mocasines Niño

Este es un calzado perfecto para proporcionar una gran comodidad durante todo el día, ya que tiene una gran flexibilidad y versatilidad. Está elaborado con piel natural que puede garantizar la transpiración correcta del pie y evitar así que se cause un gran acaloramiento.

En su interior tiene un forro sin costuras, que es resistente y que es completamente resistente al roce. Cuenta con una plantilla amortiguadora absorbente y antibacterial, con una suela en goma que permite absorber por completo el impacto de la caminata, teniendo así un diseño completamente anatómico y que amortiguará por completo la pisada.

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Según los padres que han comprado este modelo de zapatos escolares afirman que son "los mejores para niños activos". También aseguran que "son los mejores para el cole" y que su "puntera es super resistente", lo que hace que sean unos zapatos perfectos para niños que sean muy activos en sus jornadas diarias.

Pablosky Merceditas para niña (2)

Esta es otra variante del modelo Merceditas que ofrece Pablosky para las más pequeñas que van al cole. Se trata de un modelo muy bonito con un diseño con cierre mediante velcro y que tiene un detalle de una flor que permite tener un diseño muy bonito y femenino.

Son unos zapatos colegiales que están elaborados completamente en cuero, haciendo que sean muy resistentes. Además, su material interno permite que se pueda tener una gran comodidad a la hora de caminar, y complementado con la suela de goma podrás tener un zapato brinde la seguridad que se necesita al caminar.

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Los padres que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas respecto al mismo, asegurando que "es un poco ortopédico y de gran calidad". Además, afirman que tienen la "mejor relación calidad precio y rápido envío". Sin embargo, con este modelo debes tener presente que dan menos talla que otros modelos de Pablosky, pero por lo general el ajuste es bueno para la talla que los pidas.

¿Qué tener en cuenta para escoger los zapatos conguitos para el cole?

Es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos para que puedas elegir correctamente los zapatos que serán ideales para el cole. Dentro de los principales que debes tener en consideración para tomar una decisión de compra acertada se encontrarán:

Longitud

Es muy importante tener en cuenta que el calzado para colegio viene en tallas de uno en uno. La talla adecuada es la que permita que los dedos estén completamente estirados y que puedan tener espacio para moverse.

Debes tener en cuenta que los dedos pueden ser de diferentes largos dependiendo del tipo de pie. Por este motivo, debes fijarte que el dedo más largo pueda quedar completamente estirado para evitar la incomodidad.

Anchura

El zapato debe respetar por completo el perímetro del pie. Esto con la finalidad de que se tenga una buena articulación en la planta del pie, porque de lo contrario se desarrollarán problemas en las articulaciones de los mismos.

Suela flexible

Es importante que la suela de los zapatos sea completamente flexible, también el empeine debe serlo para un apoyo correcto. La forma más sencilla de saber si una suela es flexible es intentar doblar el zapato, y este se dobla transversalmente. Si el calzado tiende a enrollarse, este zapato no aportará el soporte necesario lo que hará que no sea un zapato confiable.

Sistemas de sujeción

Por lo general los zapatos conguitos no traen un sistema de sujeción mediante cordones, sino que optan por el velcro o el sistema sin cordones. Debes asegurarte de que el calzado que sujeto y firme al pie, para brindar así siempre una gran seguridad y estabilidad.

Debes asegurarte de que la suela y el tacón tengan un grosor de por lo menos 4mm, y que no sea totalmente plano para no sobrecargar al talón. También debes asegurarte de que el calzado sea estable, porque esto permitirá una mayor fijación al suelo.

Plantillas

La plantilla que tienen los zapatos dentro debe ser de piel, y esta será la encargada de que el pie pueda transpirar de una forma correcta. Algunos zapatos tienen plantillas extraíbles, estos siempre son preferibles, en especial porque se podrán lavar y airear. Estas plantillas son mucho más anatómicas y cómodas para los pies de los niños.

¿Es conveniente elegir unos zapatos de piel lavable?

Sabemos que los más pequeños van al colegio a divertirse, y es inevitable que los zapatos terminen por ensuciarse un poco. Por este motivo, cada vez son más los zapatos escolares que se elaboran en piel completamente lavable, y que permiten que se puedan mantener los zapatos limpios de una forma sencilla.

Sin embargo, debes tener muy claro que no todos los zapatos cumplen con esta condición, en especial porque no todos son lavables. Por este motivo, antes de comprarlos debes asegurarte de que sean completamente lavables para evitar cualquier tipo de inconveniente, asegurándote así de elegir correctamente los zapatos.

Son muchos los padres que prefieren los zapatos de piel lavable porque son mucho más versátiles y se pueden mantener siempre limpios. Pero, para que estos zapatos cuenten con una mayor resistencia y no se vayan a dañar mientras que los lavas, lo mejor será optar por unos zapatos que tengan la puntera reforzada, de esta forma evitarás cualquier desgaste innecesario de los mismos.