Aprovecha los increibles descuentos de Black Friday 2025 para hacer tus compras de Navidad ¡y ahorra una pasta!

La Semana Black Friday 2025 de Amazon ya está aquí, consolidándose como el evento de compras más importante del año, superando en volumen de ventas incluso al Prime Day. Con una duración ampliada —del 20 de noviembre al 1 de diciembre—, esta campaña se ha convertido en un verdadero maratón de descuentos, con más de un millón de ofertas en tecnología, hogar, deporte, moda, belleza, juguetes y un sinfín de categorías que crecen año tras año.

1. ¿Qué es la Semana Black Friday 2025 de Amazon?

Aunque tradicionalmente el Black Friday se celebraba solo el último viernes de noviembre, Amazon lleva años transformando esta cita en un evento extendido, más similar a un festival de descuentos que a una simple jornada comercial.

En 2025, Amazon ha anunciado —según fuentes oficiales— que su Semana Black Friday abarcará:

Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2025

Con ofertas nuevas cada pocas horas

Con "Ofertas Flash" limitadas en tiempo y unidades

Con descuentos masivos en productos para Navidad

Este movimiento responde a la tendencia creciente: los usuarios ya no esperan a un solo día. Quieren anticiparse, planificar y comprar antes de que los productos se agoten.

2. ¿Qué categorías tendrán los mejores descuentos este año?

Basado en análisis de años anteriores y en predicciones de Xataka, El Confidencial y Cinco Días, estas serán las categorías más rebajadas:

Móviles Samsung, Xiaomi y Motorola

Auriculares y cascos inalámbricos

Smart TVs 4K y 8K

Portátiles gaming y ultrabooks

Smartwatches y pulseras deportivas

Robots aspiradores (Roomba, Cecotec, Dreame)

Cafeteras superautomáticas

Freidoras sin aceite

Aires acondicionados portátiles

Consolas PS5 y Xbox Series

Portátiles gaming

Sillas y mesas gaming

Periféricos: ratones, teclados, monitores

Moda y calzado: MODA Y CALZADO

Marcas como Levi’s, Adidas, Puma, Under Armour

Zapatos de vestir, botas y zapatillas

La categoría estrella en noviembre. Descuentos en:

Lego

Playmobil

Muñecas

Juegos de mesa

Coches teledirigidos

Material de entrenamiento

Zapatillas running

Ropa térmica

Bicicletas estáticas

Belleza y cuidado personal: ENTRA AQUÍ EN LA TIENDA DE BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL

Secadores Dyson

Planchas de pelo GHD

Perfumes premium

Cuidado facial y corporal

3. ¿Cuáles son las principales ventajas de comprar en Amazon durante el Black Friday?

Según Amazon y medios como El Mundo, estas son las grandes ventajas:

✓ Precios muy agresivos

Hasta un 50–70 % en productos clave.

✓ Envío rápido (1 día para Prime)

En grandes ciudades incluso en el mismo día.

✓ Devoluciones ampliadas hasta febrero

Perfecto para compras de Navidad.

✓ Pago flexible

Amazon permite:

4 pagos sin intereses

Bizum

Tarjeta

Cupones regalo

✓ Garantía oficial y servicio postventa

Mucho más seguro que tiendas poco conocidas.

4. El papel de la Inteligencia Artificial en el Black Friday 2025

El 65 % de los compradores españoles ya utiliza IA para planificar compras.

Amazon integra IA en:

Recomendaciones personalizadas

Predicción de precios

Gestión logística

Sugerencias basadas en comportamiento

Además, asistentes como ChatGPT, Google Gemini y Alexa ayudan a los usuarios a:

Comparar productos

Crear listas

Preguntar si un precio es bueno

Analizar reseñas

Este Black Friday será el más IA-optimizado de la historia.

5. ¿Vale la pena Amazon Black Friday 2025?

Sí, sin duda. Para:

Tecnología

Juguetes

Electrodomésticos

Ropa deportiva

Regalos

La Semana Black Friday de Amazon es la mejor oportunidad del año para ahorrar. Con descuentos reales, envíos rápidos, seguridad y devoluciones ampliadas, es el momento perfecto para comprar de forma inteligente y adelantarte a las Navidades.

