Mejora tu higiene bucal diaria con el Oral-B iO 5N Pack de 2 cepillos de dientes eléctricos, diseñado por Braun y equipado con la tecnología más avanzada de Oral-B. Este pack en negro y blanco, con embalaje sostenible, incluye 2 mangos recargables, 2 cabezales y estuche de viaje con cargador, ofreciendo una experiencia de cepillado profesional desde casa… y también fuera de ella.

Con una valoración de 4,5 estrellas sobre 5, más de 400 unidades vendidas el último mes y un descuento del 55 %, este set representa una de las mejores oportunidades calidad-precio en cepillos eléctricos premium.

Cepillos de dientes eléctricos con mango recargable Oral-B iO 5N Pack de 2

Limpieza superior desde la primera semana

Gracias a la tecnología Oral-B iO, este cepillo elimina hasta un 100 % más de placa y hasta un 160 % más entre los dientes en comparación con un cepillo manual. Los resultados se notan rápidamente: encías más sanas en solo una semana, según pruebas clínicas.

El característico cabezal redondo de Oral-B, recomendado por dentistas en todo el mundo, llega donde los cepillos manuales rectangulares no pueden, rodeando cada diente para una limpieza profunda y eficaz.

Cepillado inteligente con IA en tiempo real

El Oral-B iO 5N se conecta a la app Oral-B con inteligencia artificial, que analiza cómo, cuánto y dónde te cepillas, guiándote en tiempo real para no dejar ninguna zona sin limpiar.

Esta función convierte tu rutina diaria en una experiencia personalizada, precisa y mucho más eficaz, ideal tanto para usuarios exigentes como para quienes quieren mejorar sus hábitos de higiene bucal.

Sensor de presión iO: protege tus encías

Uno de los grandes diferenciales de este modelo es el sensor de presión inteligente iO, exclusivo de Oral-B. El anillo luminoso te indica claramente si estás cepillándote:

Demasiado fuerte

Demasiado suave

Con la presión correcta

Así proteges tus encías y esmalte mientras maximizas la eficacia de la limpieza, algo fundamental para la salud bucal a largo plazo.

Temporizador inteligente y recordatorio de cabezal

El anillo de luz con temporizador te guía durante los 2 minutos recomendados por dentistas, avisando cada 30 segundos para cambiar de zona y celebrando al final del cepillado.

Además, incorpora alerta de cambio de cabezal, asegurando que siempre limpies con la máxima eficacia.

Batería de larga duración y pack ideal para viajar

Equipado con batería de iones de litio, el Oral-B iO 5N ofrece una autonomía prolongada, ideal para el uso diario sin preocuparte por cargarlo constantemente.

El pack incluye un estuche de viaje con cargador, perfecto para vacaciones, trabajo o gimnasio, convirtiéndolo en una opción ideal para parejas o familias.

Una oportunidad premium a precio reducido

Con un precio actual de 144,94 € (-55 %) frente a los 319,95 € recomendados, el Oral-B iO 5N Pack de 2 se posiciona como una de las mejores ofertas en cepillos eléctricos de gama alta disponibles ahora mismo.

Respaldado por Oral-B, la marca nº1 más usada por dentistas en el mundo, este pack es una inversión inteligente en salud, tecnología y comodidad diaria.