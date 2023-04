Si sufres trastornos del sueño, o simplemente te cuesta desconectar y dormir rápidamente, tu calidad de vida puede ir mermando considerablemente, en especial porque el sueño es vital para la reparación de tu cuerpo. Por este motivo los auriculares para dormir como los ZUXNZUX SVART , son una gran opción a tener en consideración en especial porque te permitirán conciliar el sueño más fácil.

Cuando escuchamos música nuestro cerebro libera dopamina, y por este motivo podemos estar más relajados y podremos desconectarnos más fácilmente.

¿Cuáles son los mejores auriculares para dormir?

Encontrar unos buenos auriculares para dormir no siempre será fácil, en especial porque existen muchos modelos y no todos son iguales. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que he encontrado en el mercado actual para que puedas seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Auriculares para dormir ZUXNZUX SVART

Sin duda alguna estos son unos de los mejores auriculares para dormir que podrás encontrar en el mercado. Son muy cómodos, y bastará con mover la posición de los altavoces para alinear los oídos y escuchar con claridad mientras que se usan. Cuando se descargan no pitarán para evitar que te puedan alterar el sueño, simplemente terminarán por apagarse. Tiene una conectividad mediante bluetooth 5.0, para que puedas tener una buena calidad de sonido y una conexión fácil al móvil.

Es suficientemente cómoda para que puedas conciliar el sueño muy fácilmente, y con su batería de 200mAh, podrás conseguir hasta un total de 9 horas de reproducción. El tiempo de carga de la batería es de 2 a 2,5 horas. Tiene un diseño ergonómico que se adapta al contorno del área de los ojos, siendo ideal para el insomnio, dolores de cabeza o personas con ojos secos. Se puede adaptar fácilmente al tamaño de tu cabeza, y está diseñado con espuma viscoelástica transpirable de rebote lento y telas suaves.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tienen un ajuste muy cómodo, con un sonido perfecto, y la batería es de alta duración con hasta 12 horas de uso continuo". Por otra parte, destacan que "cumple con lo que promete, su sonido es bueno, y el material no es transpirable". Esta es una gran opción a tener en cuenta, es ajustable y es ideal para usarlo todos los días.

2. Auriculares para dormir Navly FAAH-200213

Estos son unos auriculares para dormir 2 en 1, que vienen con una diadema deportiva que permite escuchar música de una forma muy cómoda. También sirven para crear un ambiente que te permita dormir profundo, gracias a que se sujetan muy suavemente a tu cabeza. Cuenta con tecnología bluetooth 5.0, que hace que tengas una gran conectividad, y podrás enlazarlo con cualquier smartphone. Cuenta con un alcance inalámbrico de 13,7 metros, y su batería recargable es de alta capacidad alcanzando los 240mAh.

La diadema se encuentra diseñada con imanes de altavoz estéreo de 12,5mm, y un micrófono para ofrecer un sonido digital claro y de alta calidad. Son adecuadas para todo tipo de cabezas, y no se moverán mientras que duermes o corres. Bloquean el ruido ambiental sin que tengas que usar tapones para oídos, y son transpirables para evitar que tengas incomodidad al momento de dormir.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "no molesta en ninguna de las posturas que adoptes y si tienes problemas para dormir pones música y duermes muy bien". También afirman que "cumplen con su función para el precio que tienen, no es regulable, pero merece la pena por completo". Este modelo cuenta con una buena calidad de sonido, y permite que se ajuste a la perfección sin apretar o ser molesto.

3. Auriculares para dormir HANPURE

Se trata de unos auriculares para dormir con bluetooth que son 3 en 1, y que son muy fáciles de usar. Puedes utilizarlos como una banda musical para los ojos, o también como una banda de sudor. Es ideal para dormir, y permite rodearse de una experiencia sonora definitiva sin ningún tipo de molestia para la persona que se encuentra al lado.

Cuenta con dos altavoces planos acolchados que no ejercerán ningún tipo de presión sobre los oídos o la cabeza, y son ideales para dormir cómodamente. Cuentan con tecnología de conectividad bluetooth 5.0, y pueden ofrecer hasta 10 horas de autonomía en total. Su sonido es de muy buena calidad, por lo que podrás disfrutar de tu música en cualquier lugar sin ningún tipo de inconvenientes.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son muy cómodos, simplemente pones música relajante suave y no escuchas los ruidos de los vecinos, y la batería dura varias noches enteras". Además, afirman que "el tejido es muy suave, no aprieta nada, y es una buena compra tanto para la cama como para andar". Esta es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque tienen un ajuste que es muy cómodo.

4. Auriculares para dormir Voerou VOEB01

Estos son unos auriculares para dormir que tienen un diseño con correa ajustable que permite adaptarse a todos los tamaños de cabeza. Viene con discos ultrafinos que hacen que sean cómodos para dormir de lado y eliminan los tapones de oídos sin afectar el sonido. Viene con una conexión bluetooth 5.2, lo que hace que se pueda tener un gran alcance, por lo que se podrá tener una conexión inalámbrica muy estable.

Está fabricada con un gran material cómodo, lavable y completamente agradable para la piel. También permite absorber y evaporar el sudor rápidamente, y puede llegar a tener una durabilidad de hasta 10 horas de reproducción con solo 2 horas de carga. Es ideal para dormir, para hacer ejercicio, y se puede escuchar música sin tener que utilizar unos auriculares adicionales. Este modelo está disponible en diferentes colores para que puedas conseguir uno que te guste.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un producto que es suave, se escucha bastante bien, y se puede ajustar fácilmente a tu cabeza". Por otra parte, afirman que "son unos auriculares que son ideales para usarlos todas las noches, y después de quitar los auriculares se puede lavar la diadema fácilmente". Es un modelo perfecto para quienes tienen cabezas pequeñas.

5. Auriculares para dormir WU-MINGLU GH03

Se trata de una banda deportiva moderna que permite que puedas tener una gran comodidad. Cuenta con un módulo bluetooth de lado medio, y el diseño permite disfrutar de tu música favorita sin tener que preocuparte porque se deslicen. Absorbe el sudor fácilmente, por lo que no solo servirá para dormir, también puedes utilizarla para hacer deporte. Su conexión se realiza mediante bluetooth 5.0, conectándose de una forma rápida y sencilla.

Cuenta con una batería que puede proporcionar una reproducción de música por hasta 8 horas, con una carga de tan solo 2 a 2,5 horas. Esta diadema también se puede usar como máscara para dormir, y su material es elástico y transpirable. No te dará ningún tipo de presión en tus oídos, por lo que podrás dormir de una forma muy cómoda.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto para estar en la cama y dormir de lado, siendo un modelo que es muy cómodo". También destacan que "es una banda muy cómoda, la batería dura mucho, se escucha muy bien y para utilizarla tumbada es perfecta". Esta es una gran opción para conseguir una gran comodidad al momento de dormir.

6. Auriculares para dormir ZRUHIG HF012

Estos son unos auriculares para dormir que cuentan con un diseño que es sencillo y elegante, con una fabricación en material transpirable y ligero. Vienen con un auricular y micrófono inalámbricos incorporados para que puedas conseguir una muy buena calidad de sonido. Tiene una elasticidad para mejorar la extensión sin afectar en absoluto la comodidad del uso, adaptándose a personas que tienen una cabeza de hasta 35cm de longitud.

Sus 2 altavoces son HD, por lo que podrás disfrutar de un sonido de muy alta calidad, y con la última tecnología inalámbrica para tener un sonido claro. Incorpora una batería de litio de 180mAh, con una gran duración, que solo tardará 2 horas en cargarse para reproducir música durante 10 horas. Este modelo está disponible en dos colores diferentes para que puedas escoger el que más te guste.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones, asegurando que "tienen un buen sonido, es un turbante que es cómodo, no se mueve y es ideal para yoga o para escuchar música para dormir". Además, destacan que "es muy cómodo, excelente para cubrir todas las necesidades, y la diadema permanece en su lugar lo que hace que sea muy cómoda".

7. Auriculares para dormir LC-dolida LC009

Se trata de unos auriculares para dormir que se destacan por tener una excelente relación calidad-precio. Son muy fáciles de usar, y permiten escuchar música sin tener que tener unos auriculares adicionales. Cuentan con una tela de secado rápido con una alta transpirabilidad, que hace que se tenga una gran comodidad. Por otra parte, se estira para adaptarse por completo a todos los tamaños de cabeza, y es completamente lavable.

Viene con una batería que puede soportar entre 8 a 10 horas de reproducción de música con una sola carga de 1 a 2 horas. Cuenta con un micrófono integrado y controles de volumen en la parte delantera para que puedas conseguir una gran versatilidad. Los altavoces son ultrafinos y no te molestarán en las orejas mientras que duermes de lado.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es de muy buena calidad, el conector para cargar es de muy buena calidad, y dura bastante". Por otra parte, destacan que "esta diadema tiene un diseño moderno, es muy cómoda para dormir y tiene un ajuste perfecto". Es una muy buena opción si quieres una diadema con un diseño moderno y que te permita escuchar música para dormir cómodamente.

8. Auriculares para dormir COTOP LYTD001

Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, que tienen una conexión bluetooth, siendo unos auriculares muy livianos tanto para deportes como para dormir. Es muy cómoda y se puede usar como máscara para dormir en los entornos de mucha luz. Cuentan con un micrófono integrado que no dejará que pierdas ninguna llamada. Tiene un forro transpirable lo que permite tener una gran comodidad, y es muy fácil de estirar.

Su conexión se realiza mediante bluetooth 5.0, lo que proporciona una gran velocidad de transmisión y una conexión más estable. Sus altavoces son estéreo de 12,5mm, para ofrecer una tecnología con una gran compatibilidad. Cuenta con una batería que permite una reproducción de 10 a 12 horas, con una carga de tan solo 2 horas.

Quienes han comprado este modelo tienen unas opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo que es muy cómodo para dormir y no daña los oídos lo que es mejor que los cascos o los auriculares". También destacan que "va perfecto, no hace daño en los oídos, con una gran relación calidad-precio". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, que te permite dormir de una forma muy cómoda.

9. Auriculares para dormir TPfocus LC001

Si estás buscando unos auriculares para dormir baratos, no cabe duda de que esta es la mejor opción que podrás encontrar. Estos te permiten escuchar música con su diseño elegante, haciendo que sean ideales para hacer ejercicio o para dormir. Funcionan con unos controladores compuestos de 40mm, y el aniño exterior de silicona produce graves profundos, y su cúpula de biocelulosa compuesta y flexible brindando medios y agudos con una gran claridad.

Está protegida por una carcasa impermeable con una protección IPX6, por lo que son muy resistentes. Cuenta con una batería de litio recargable que puede alcanzar hasta 10 horas de reproducción y se puede cargar en tan solo 1 a 2 horas. Está disponible en diferentes colores para que puedas elegir el que más te guste.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "cumple con su función muy bien, se ajusta a la perfección sin caerse, y aíslan bastante bien del sonido exterior". Además, destacan que "son muy cómodos si te quedas dormido, se conectan muy fácil, dura mucho la batería y son fáciles de cargar".

Consejos para comprar unos auriculares para dormir: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unos auriculares para dormir debes fijarte en algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Comodidad

Al dormir podemos tomar muchas posturas diferentes, por lo que este es un factor que resultará crucial para tomar una decisión de compra. En caso de que nos movamos mucho siempre debemos fijarnos en que el modelo que escojamos sea muy cómodo. Esto especialmente si optamos por dormir de lado.

Tamaño

Todos los tamaños de las orejas o de la cabeza no son iguales, motivo por el cual es imprescindible que escojas un modelo que se ajuste a tus necesidades. Algunos modelos son elásticos, los cuales se adaptarán de una forma más sencilla a cualquier tamaño de cabeza.

Sin alertas

Para conciliar el sueño de forma adecuada es imprescindible que el modelo que escojas no tenga señales lumínicas o sonoras para indicar el nivel de batería. No debe contar con ningún tipo de pitidos que puedan llegar a ser molestos y que puedan causar incomodidad al momento de usarlos para dormir.

Autonomía

La duración de la batería es un aspecto muy importante a considerar, en especial porque debes escoger un modelo que tenga una buena capacidad. Muchos modelos permiten tener una autonomía de 8 a 10 horas, lo que hará que sean ideales para quienes buscan tener música durante todo el período de sueño.

Calidad del sonido

Estos dispositivos por lo general tienen una buena calidad de sonido, pero no debemos esperar que sean los mejores en este sentido. La gran mayoría tienen un sonido bueno, pero sin llegar a ser espectacular. Por otra parte, algunos modelos aíslan bien del exterior con un sistema de cancelación de ruido, para que no tengas que preocuparte en absoluto por los ruidos exteriores que puedan despertarte.

Facilidad de limpieza

Siempre debemos optar por modelos que sean fáciles de limpiar en especial porque hablamos de aparatos que tienen un uso intensivo. Por este motivo, debes asegurarte de que podrás quitar de la banda todo el sistema de sonido con la finalidad de que puedas lavarla de una forma muy cómoda.

¿Qué son los auriculares para dormir?

Los auriculares para dormir son dispositivos que tienen un diseño de banda que se ajusta a tu cabeza y te permiten escuchar música mientras duermes. Algunos tienen un diseño que permite cubrir los ojos si duermes en ambientes que tengan mucha luz y te impidan conciliar el sueño.

Normalmente vienen con un sistema de sonido de una calidad bastante buena, y que te permite conseguir siempre una gran comodidad. Esto hace que puedas conseguir siempre una gran versatilidad y así podrás conseguir una gran practicidad.

¿Para qué sirven los auriculares para dormir?

Este tipo de auriculares pueden tener más usos además de utilizarlos únicamente para dormir. También pueden ser utilizados para practicar ejercicio, y todos tienen un tejido acolchado que te permitirá tapar la frente y los oídos, consiguiendo así que se mantengan en el lugar adecuado.

Este tipo de dispositivos se ajustan muy bien a la cabeza, y por más movimientos que hagas no se moverán de su lugar. Además, cuando estás haciendo ejercicio estas bandas absorberán el sudor de tu frente, lo que te permitirá tener siempre una gran comodidad.

Por otra parte, estos auriculares se conectan mediante una conexión inalámbrica bluetooth a cualquier dispositivo móvil. No importa si se trata de un dispositivo Android o iOS, porque podrás conectarlos fácilmente. Lo más aconsejable es que tengan una conexión bluetooth 5.0 como mínimo, para evitar cualquier tipo de pérdidas de señal y así conseguir un audio claro sin interrupciones o interferencias.

Ventajas de utilizar auriculares para dormir

Existen múltiples ventajas que podrás tener al momento de utilizar unos auriculares para dormir, dentro de las que están:

Ayudan a conciliar el sueño a personas que tienen dificultad para dormir.

Puedes escuchar música relajante durante toda la noche.

Suelen tener una larga duración de la batería, en especial si los usas en volumen bajo.

Se adaptan a la perfección a todo tipo de cabezas.

Son muy cómodos por lo que podrás dormir de lado sin ningún inconveniente.

Sin embargo, es importante considerar que, debes escoger un modelo que sea de buena calidad, y que se pueda lavar fácilmente, porque de lo contrario podrías terminar por tener incomodidad con el mismo.

¿Son mejores las bandas con auriculares, los auriculares intraauditivos o los circumaurales?

El objetivo es dormir de la forma más cómoda posible, y que no vayas a tener ningún tipo de incomodidad en tus orejas. Los auriculares intraaditivos pueden llegar a ser incómodos si los utilizas por períodos largos de tiempo, en especial porque estos pueden llegar a ser molestos e incluso dolorosos.

Por otra parte, los auriculares circumaurales son bastante aparatosos, y por lo general su diadema está fabricada en materiales sólidos. Estos también son bastante pesados, por lo que para el día a día serán geniales, pero si es para el momento de dormir no serán demasiado cómodos porque no te podrás mover con libertad.

La mejor alternativa que puedes tener es optar por las bandas con auriculares para dormir, puesto que estas se fabrican en tela y son muy ligeras. Este tipo de bandas son las que ofrecen la máxima comodidad posible, y no tendrás que preocuparte en absoluto por su calidad.

Por otra parte, si utilizas este tipo de bandas, no tendrás que utilizar adicionalmente un antifaz para dormir. Esto debido a que se pueden usar directamente sobre los ojos para bloquear la luz exterior.