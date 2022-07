La natación es un deporte individual, en el que se debe estar atento a la brazada y a la respiración, pero también puede ser un momento para relajarse. Y una de las opciones para lograrlo son los auriculares para nadar como los Shokz Open Swim , que te permitirán nadar bajo el agua mientras que escuchas tu música favorita y así la práctica deportiva será mucho más agradable y menos monótona.

¿Cuáles son los mejores auriculares para nadar del mercado?

Encontrar unos buenos auriculares para nadar no es sencillo, porque debes tener en cuenta que será importante tener unos auriculares que se puedan sumergir y que te permitan disfrutar de la mayor comodidad, por lo que tomar una buena decisión de compra no es fácil. Y para que tu decisión de compra sea más sencilla y efectiva hemos seleccionado las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado. ¡Vamos con la lista!:

1. Auriculares para nadar Shokz Open Swim

Auriculares para nadar Shokz Open Swim

Sin duda alguna esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, en especial porque estos auriculares están equipados con un diseño de oreja abierta con tecnología de conducción ósea. Esto te garantizará que tendrás una escucha cómoda y sin brotes lo que te permitirá escuchar tu música de una forma adecuada dentro y fuera del agua sin inconvenientes. Estos auriculares tienen protección IP68, que permite una inmersión total hasta 2 metros bajo el agua. Son completamente resistentes al agua y sumergibles para que puedas nadar, o ir en bicicleta.

Te ofrecen una calidad de sonido muy clara y consistente, para que puedas conseguir una gran versatilidad. Son compatibles con todos los gorros de natación, gafas y tapones para los oídos, y están equipados con una flexibilidad envolvente que te permitirá conseguir una gran estabilidad. Tiene un total de 4GB de almacenamiento de MP3, lo que te permitirá almacenar hasta 1200 canciones. Su batería tiene una duración hasta de 8 horas, y no es compatible con bluetooth.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son unos auriculares fantásticos, no van dentro del oído por lo que son perfectos para cuando eres propenso a las infecciones". Por otra parte, aseguran que "se oyen muy bien, son totalmente estancos y no tiene canales por los que pueda entrar el agua". Esta es una gran opción a considerar, en especial porque son muy ligeros y cómodos por lo que no se nota que los llevas puestos.

Ver precio

2. Auriculares para nadar AfterShokz Xtrainerz

Auriculares para nadar AfterShokz Xtrainerz

Estos son unos auriculares que tienen una excelente calidad, y que están diseñados para la natación cómoda. Tiene una certificación de impermeabilidad IP68, y es compatible con el uso de gafas, corras de natación y tapones para los oídos. Tiene unos bajos ricos y tienen mucho volumen bajo el agua gracias a que cuenta con una ecualización específica.

Cuentan con una memoria de 4GB, y es compatible con formatos de audio MP3, WMA, AAC, WAV y FLAC. No te generarán ningún tipo de dolor como el que causan los auriculares intraurales, y se ajustan de una forma cómoda incluso durante el ejercicio. Estos vienen con una batería que permite tener hasta 8 horas de reproducción, lo que permite que puedas entrenar de forma sencilla y sin tu smartphone.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "son ideales para la natación y el aire libre, funcionan con transmisión ósea, y estos funcionan de una gran versatilidad". También destacan que "perfectos para la natación, son mucho mejores que los que son intraurales, la música se escucha perfectamente tanto dentro como fuera del agua, y no molestan en los oídos porque van por fuera".

Ver precio

3. Auriculares para nadar Sony NWWS413

Auriculares para nadar Sony NWWS413

Son unos auriculares que te permiten practicar natación de una forma bastante práctica, y tienen una capacidad de 4GB de almacenamiento. Son resistentes al agua, incluso al agua salada y se pueden sumergir hasta 2 metros de profundidad sin inconvenientes. Pueden funcionar entre -5°C y 45°C, lo que permite que puedas utilizarlos en cualquier lugar y sin ningún inconveniente.

Está diseñado para un entrenamiento sin cables, y la duración de su batería es de hasta 12 horas de reproducción continua. Ofrecen una conectividad mediante USB 2.0, y funciona con los sistemas operativos de Windows o los Mac OS X, sin ningún tipo de inconveniente. El factor de forma de estos auriculares es intraural, lo que permite que puedas conseguir una gran versatilidad.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "estos auriculares son de muy buena calidad, y te permiten disfrutar de una gran versatilidad, y no tienen cables lo que los hace cómodos para nadar". Además, destacan que "este es un reproductor que acaba siendo tu fiel compañero, y son perfectos para ir a nadar y son muy fáciles de ajustar".

Ver precio

4. Auriculares para nadar AQUYY

Auriculares para nadar AQUYY

Se trata de un auricular impermeable que cuentan con una certificación IPX8, que tiene un nivel de impermeabilidad alto, y que están diseñados para el uso prolongado en el agua. Utilizan la tecnología de conducción ósea, lo que permitirá transmitir la música a través de los pómulos para que tus oídos permanezcan totalmente abiertos a los sonidos ambientales, lo que permite tener la máxima conciencia de la situación.

Los auriculares son compactos y tienen una capacidad de 32GB de almacenamiento, lo que te permitirá almacenar hasta 10000 canciones de forma sencilla. No funciona con bluetooth, puesto que esta tecnología no funciona bajo el agua, y puedes escuchar tu música favorita mientras andas. Con una carga de 1,5 horas se pueden utilizar durante 7 a 9 horas de reproducción continua, gracias a que cuentan con una batería de 300mAh.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "van genial, son perfectos para la natación, pero al ser de cable rígido vienen un poco grandes". Por otra parte, destacan que "es una muy buena opción a considerar, se adaptan perfectamente a la cabeza, y permie tener una buena calidad de sonido".

Ver precio

5. Auriculares para nadar AZ Aztine K7

Auriculares para nadar AZ Aztine K7

Estos son unos auriculares de conducción ósea que transmiten el sonido transmitiendo directamente las vibraciones al temporal. Tienen un diseño de oído abierto, y permite escuchar todo el entorno mientras disfrutas de tu música favorita. Esta permite evitar los daños auditivos que son causados por los auriculares internos. Tienen una resistencia IPX8, que permite que se pueda usar bajo el agua a 3 metros, y se pueden usar incluso en aguas termales.

Gracias a su memoria de 16GB, se pueden almacenar hasta 1600 canciones, y puedes tener un tiempo de reproducción de hasta 8 horas con una sola carga. Permiten hacer llamadas con una duración de hasta 4 horas, y tienen bluetooth 5.0 para conectarlos de forma inalámbrica, aunque no se puede propagar bajo el agua. Su práctica banda de goma permite adaptarse fácilmente a los diferentes tamaños de cabezas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "permiten nadar y escuchar música bajo el agua, cumplen con todo lo que prometen y el aislante no es malo del todo". También destacan que "al no ir dentro del oído no duelen, se oye bastante bien, y es muy cómodo para usarlo con el gorro de la piscina".

Ver precio

6. Auriculares para nadar AQUYY Conducción ósea

Auriculares para nadar AQUYY Conducción ósea

Son unos auriculares que son resistentes al agua, con una certificación IPX8, que es ideal para escuchar tu música favorita mientras que haces deportes. Se puede sumergir hasta 3 metros, y se utiliza la función para escuchar tu música en formato MP3. Transmite el sonido mediante vibraciones, lo que mantendrá los oídos totalmente libres, lo que evitará la discapacidad auditiva.

Además, te permiten mantenerte alerta para evitar el peligro mientras que disfrutas de tu música favorita. Cuentan con una memoria de 8GB incorporada, lo que te permite almacenar hasta 1000 canciones de una forma sencilla. Permite escuchar la música sin teléfono móvil, lo que permitirá disfrutar de tu música en cualquier momento. Permite una reproducción continua de 5 a 7 horas de reproducción con tan solo una carga de 1,5 horas.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "se escuchan magníficamente en la piscina mientras nadas". Además, destacan que "se pueden cargar los archivos de música de una forma sencilla desde el ordenador, y permiten que puedas conseguir la máxima practicidad posible".

Ver precio

7. Auriculares para nadar Tayogo WP8-BLK

Auriculares para nadar Tayogo WP8-BLK

Se trata de unos auriculares para nadar que se destacan por tener una excelente relación calidad-precio, y que mantienen tus manos libres y se adaptan a la perfección a tu cabeza. El reproductor principal USB es desmontable, para que puedas actualizar fácilmente tus archivos de música en cualquier momento que lo desees. Tiene una memoria de 8GB que te permite almacenar hasta 2000 canciones, y son compatibles con muchos formatos de audio.

Incorporan unos tapones para oídos impermeable y con un diseño que es humanizado. Tienen una certificación IPX8, lo que permite disfrutar de la música bajo el agua, y se ajustan a la perfección al oído y nunca lastiman el oído. Están fabricados con un material resistente al calor, lo que hace que funciona incluso en el agua caliente, siempre que esté a una temperatura inferior a los 60°C.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son muy elegantes, con una diadema delgada que se siente cómoda en la cabeza sin llegar a ser intrusivo, y los auriculares encajan a la perfección en las orejas". Por otra parte, destacan que "es un modelo muy ligero, se escucha fenomenal, y cuando te sumerges es que se escucha realmente bien".

Ver precio

8. Auriculares para nadar Sunstech TRITON

Auriculares para nadar Sunstech TRITON

Si estás buscando unos auriculares para nadar baratos, no cabe duda de que estos serán una gran opción para ti. Es un reproductor MP3 con 4GB integrados en los auriculares, y son completamente sumergibles hasta 3 metros de profundidad. Cuentan con un diseño que es ergonómico, cómodo y adecuado para el deporte.

Estos auriculares tienen una alta fidelidad de audio estéreo, y ofrece una perfecta calidad de sonido. Ofrecen tanto audio MP3 como WMA, y cuenta con un puerto USB 2.0 para pasar tu música favorita. Tiene una capacidad en su batería de 180mAh, lo que permite tener una reproducción de hasta 10 horas continuas. Tiene un total de 12 almohadillas de silicona de distintos tamaños, lo que ofrece una protección hermética.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son de muy buena calidad, asegúrate de elegir el mejor tamaño de goma de auricular, porque si no se ajustan óptimamente te entrará agua". También destacan que "son perfectos para escuchar música mientras que nadas, y es un modelo que es muy moderno".

Ver precio

Recomendaciones para comprar unos buenos auriculares para nadar: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unos auriculares para nadar, debes tener en consideración algunos aspectos importantes. Dentro de los principales que debes tener en cuenta estarán:

Conectividad bluetooth

La conectividad bluetooth te permitirá utilizar tus auriculares fuera del agua, pero no todos los auriculares para nadar tienen esta tecnología. Esto se debe a que bajo el agua no se podrá transmitir el sonido, por lo que esta no es una característica específica que debas tener en cuenta.

No hay que darle mucha prioridad a este tipo de conectividad, sino que debes prestar atención especialmente a su memoria interna. Mientras más memoria tengan, más archivos MP3 podrás conseguir, lo que permitirá que puedas conseguir una gran versatilidad.

Protección del agua

Esto es algo básico a tener en consideración, en especial porque estos auriculares los vas a utilizar bajo el agua. Cuentan con certificaciones IP, y dependiendo de cuál sea la certificación podrás conseguir una gran versatilidad.

Lo ideal es buscar modelos que puedan soportar las inmersiones de por lo menos tres metros, lo que permitirá que puedas conseguir una gran resistencia. Así, no tendrás ningún inconveniente al nadar, puesto que así podrás conseguir una gran versatilidad.

Autonomía

La autonomía de la batería es algo básico que se debe tener en consideración, en especial porque cuanto más larga será mejor. Algunos modelos tienen una duración superior a las 6 horas, lo que te permite que escuches música durante todas tus sesiones de natación.

Estos normalmente cargan mediante USB, por lo que debes rellenar la batería para asegurarte de que estará bien protegido. Si no está bien protegido, esto podría ser un gran problema en el futuro, por lo que siempre es mejor buscar modelos que estén bien protegidos.

Ergonomía

Siempre es importante que estos dispositivos ofrezcan un diseño que esté bien pensado para adaptarse a tu cabeza. El peso debe ser lo más bajo posible, y lo ideal es que no supere los 300 gramos, para que no tengas ninguna incomodidad.

Por otra parte, estos deben fijarse en la parte trasera del cuello para que puedas conseguir la máxima comodidad posible. De esta forma, podrás asegurarte de que no se vayan a caer mientras que estás nadando.

¿Qué son los auriculares para nadar?

Los auriculares para nadar son accesorios que te permitirán escuchar música bajo el agua, sin que estos se vayan a averiar. Normalmente cuentan con un sistema de agarre que permite que se ajusten al cuello, para que no se caigan mientras que estés nadando.

Estos pueden tener un diseño que es intraural o que puedan tener un diseño de conducción ósea lo que evitará cualquier inconveniente. Existen muchos auriculares de este tipo, lo que permitirá que puedas conseguir siempre una gran versatilidad a la hora de utilizarlos, y están fabricados con materiales altamente resistentes.

¿Para qué sirven los auriculares para nadar?

Este tipo de auriculares no están hechos únicamente para utilizarlos para la natación, puesto que son perfectos para todo tipo de deportes acuáticos. Por otra parte, debes considerar que estos auriculares también se pueden utilizar en tu día a día si buscas unos auriculares que sean cómodos.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, para aprovechar al máximo la calidad de sonido que pueden ofrecer estos auriculares, lo mejor será utilizarlos bajo el agua. De esta forma, podrás tener la mejor calidad de audio posible, y podrás asegurarte de conseguir una gran practicidad a la hora de usarlos.

¿Son mejores los auriculares intraurales o de conducción ósea?

Esto dependerá en gran medida de tus gustos personales, porque ambas opciones pueden llegar a ser una buena elección. Por una parte, los auriculares intraurales te permitirán tener un aislamiento completo del medio ambiente, sin embargo, estos son más aconsejables para usarlos fuera del agua.

Cuando estamos nadando, estos auriculares pueden llegar a causarte infecciones auriculares de forma repetitiva, por lo que si eres propenso a este tipo de infecciones estos auriculares no serán para ti. Estos auriculares también suelen venir con gomas de silicona de diferentes tamaños, las cuales debes asegurarte de elegir correctamente. Si la goma es muy pequeña, podrías tener filtraciones de agua lo que reducirá en gran medida la calidad del sonido.

Para la natación, no cabe duda de que los modelos de conducción ósea pueden ser una opción mucho más cómoda de utilizar. Estos transmitirán las vibraciones de sonido directamente a tu hueso temporal, lo que permitirá que puedas disfrutar de una mayor comodidad.

Estos son completamente abiertos, por lo que no tendrás ningún tipo de inconvenientes si quieres usar tapones para los oídos. Suelen ser los más cómodos para nadar, en especial porque permiten que puedas disfrutar de una gran comodidad a la hora de utilizarlos.

¿Por qué comprar unos auriculares acuáticos?

Para muchos nadadores, los auriculares sumergibles son parte de su equipo de natación, puesto que permiten escuchar nuestra música favorita y tener una motivación extra. Según muchos estudios se ha demostrado que escuchar música mientras que se nada mejora las marcas bajo el agua hasta en 3 segundos en 200 metros libres.

Para los nadadores profesionales esto puede suponer la diferencia entre ganar o quedarse sin podio. Por otra parte, pueden ser un accesorio fantástico para disfrutar del verano, mientras que escuchamos nuestra música favorita, por lo que cada vez más personas los compran.

¿Es mejor un modelo con cable o inalámbrico?

Muchos de estos auriculares vienen con un reproductor de música incorporado, en especial porque la tecnología bluetooth no funciona bajo el agua. Por este motivo, lo mejor es optar por modelos que sean completamente inalámbricos, para que puedas disfrutar de tu música favorita sin inconvenientes.

Sin embargo, algunos modelos pueden ser cableados, pero debes considerar que en estos casos necesitarás un móvil sumergible si quieres utilizarlos bajo el agua. Además, estos entorpecen en gran medida tus movimientos bajo el agua, por lo que siempre que sea posible lo mejor será optar por un modelo que sea completamente inalámbrico.