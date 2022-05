Como posiblemente te has dado cuenta muchos de los móviles, tablets o incluso los ordenadores actuales no traen una conexión de Jack de 3.5mm para los auriculares. Para lograr conectar tus auriculares cableados necesitarás un adaptador USB para auriculares como el NIMASO 2 en 1 , que te permitirá conseguir conectarlos fácilmente y puedes encontrarlos disponibles tanto para el ordenador como para el móvil.

Sin embargo, la variedad que nos encontramos de estos productos es muy amplia, porque existen muchas marcas que han desarrollado sus propios diseños. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para que escojas sin miedo a equivocarte. ¡Vamos con nuestra selección!

1. Adaptador USB para auriculares NIMASO 2 en 1

Sin duda alguna este es uno de los mejores adaptadores USB para auriculares que podremos encontrar en el mercado. Esto gracias a que tiene una doble función porque puedes escuchar música y cargar tu teléfono al mismo tiempo gracias a su sistema de doble salida. Cuenta con 2 chips potentes que ofrecen una gran calidad de sonido que convierten las señales de audio digitales en analógicas sin perder calidad en el sonido.

Por otra parte, el adaptador de carga admite incluso los sistemas de carga rápida de hasta 60W, lo que permite que puedas cargar tu móvil con cualquier cargador. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el puerto USB C, únicamente admite la carga, no admite la transferencia de datos. Este modelo es compatible con la gran mayoría de móviles actuales, siempre que tengan una conexión mediante un puerto USB tipo C, y simplemente debes conectarlo para comenzar a utilizarlo. Su fabricación con alambre de cobre recubierto esmaltado garantiza la transmisión de audio estable y sin pérdidas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funciona a la perfección tanto en un smartphone como en un ordenador portátil, transmite el audio con nitidez y sin ruidos". Por otra parte, destacan que "es un excelente producto, cumple por completo con su función, y la carcasa de los conectores es metálica lo que reduce el riesgo de rotura". Es una muy buena opción si quieres una buena calidad de audio y cargar el móvil al mismo tiempo.

2. Adaptador USB para auriculares UGREEN 50393P

Este es un adaptador de USB-C a Jack de 3.5mm, que permite tener una conexión sencilla y rápida con los dispositivos que necesites. Admite llamadas, control de volumen y canción siguiente o anterior, lo que te permite utilizar todas las funciones de tus auriculares de una forma sencilla. Ofrece un sonido de alta fidelidad estéreo, garantizando el 100% de la calidad original, lo que permite que se tenga la mejor experiencia auditiva posible.

El cable de esmalte con el que está fabricado permite tener una alta supresión de la interferencia, lo que hace que la pérdida de la señal sea mínima. Gracias a su diseño se puede aumentar considerablemente la tolerancia a la flexión y una conductividad máxima. Recibirás 2 adaptadores, que son muy compactos y que son ligeros para que se puedan llevar a cualquier lugar. Funcionan con conexión Plug&Play, por lo que bastará con conectarlos al dispositivo que necesites y ya estará listo para funcionar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unos adaptadores para auriculares de buena calidad, funcionan correctamente, y no tienen DAC por lo que no funcionan con todas las marcas". También destacan que "es un adaptador que funciona bastante bien y funcionan los botones de volumen de los auriculares perfectamente". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, sin embargo, debes fijarte bien si tu teléfono exige DAC para funcionar porque de hacerlo no funcionarán.

3. Adaptador USB para auriculares UGREEN 30724

Si buscas una gran calidad de sonido, esta será una muy buena opción porque es una tarjeta de sonido y al mismo tiempo viene con adaptador para auriculares. Cuenta con conector tanto para auriculares como para micrófono, siempre que los conectores del micrófono sean TRS de 3 pines. Con esta tarjeta de sonido se puede tener una gran calidad de sonido sin ningún tipo de interferencias electromagnéticas, y con un sonido que será muy estable y óptimo.

Es compatible con cualquier ordenador o con consolas de videojuegos PS4 o PS5. No es compatible con TV, automóvil, Xbox o consolas Wii. Funciona con la mayoría de sistemas operativos de Windows, Mac OS o Chrome OS, si lo deseas usar en Linux tendrás que instalar controladores por separado. Este es un modelo que es muy compacto, para que puedas transportarlo a cualquier parte, aunque se conecta por USB tipo A, por lo que no se adapta fácilmente a tu móvil.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona perfectamente, es perfecto para cualquier ordenador portátil en caso de que se busque un adaptador para auriculares de 3,5mm". Además, destacan que "es un adaptador que funciona al instante, no se requiere descargar nada, y se puede tener una calidad de sonido fantástica". Esta es una opción muy interesante a tener en cuenta, en especial si buscas una opción cómoda para el ordenador.

4. Adaptador USB para auriculares JSAUX JSESNZUA2AUXFRD

Se trata de un adaptador de sonido externo auxiliar que es compatible con los sistemas operativos de Windows, Mac OS X, Linux, etc., así como para consolas PS4 Pro. Esta es una tarjeta de sonido que se puede utilizar como un reemplazo de una tarjeta de sonido dañada, y también se puede usar como adaptador USB para auriculares. Soportan tanto auriculares TRRS o TRS de 3,5mm, y se puede usar incluso para llamadas de voz si el auricular es compatible.

Esta tarjeta cuenta con una experiencia auditiva de primera con 96KHz, con una frecuencia de muestreo DAC, lo que permite mantener la calidad de sonido. Además, viene con un chip inteligente que permite convertir las señales de audio analógicas más precisas y asegura un bajo nivel de ruido. No es necesario tener ningún tipo de controladores o aplicaciones, porque se conecta fácilmente mediante USB tipo A, por lo que es compatible especialmente con ordenadores y no con móviles.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funcionan perfectamente, se pueden conectar los auriculares y hacer videollamadas de una forma sencilla". Por otra parte, destacan que "tiene una calidad de sonido alta para el precio tan reducido, se conecta por USB y ya puedes empezar a utilizarla de una forma sencilla". Esta es una muy buena opción, que es cómoda y útil a la hora de conseguir una buena calidad de sonido.

5. Adaptador USB para auriculares ENVEL 0313BK

Esta es una tarjeta de sonido USB, la cual permite que se pueda reemplazar cualquier tipo de tarjeta de sonido defectuosa. Funciona con interfaz TRRS de 3,5mm, la cual integra tanto entrada como salida de audio. Es compatible con ordenadores, así como PS4 o PS5. No es compatible con TV, coche, Xbox o PS3. Su funcionamiento es Plug&Play, lo que te permitirá que únicamente al conectarlo sea reconocido de inmediato sin necesidad de descargar el controlador.

Cuenta con un chip inteligente integrado, el cual proporciona una mejor experiencia auditiva, decodificando eficientemente la señal de sonido. Se puede utilizar tanto para escuchar como para hablar, por lo que puedes hacer videollamadas de una forma bastante efectiva. Tiene una garantía de 12 meses lo que te permitirá conseguir una gran versatilidad.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "este es un dispositivo que es muy liviano y muy útil, permite conectar los auriculares a través de puerto USB fácilmente". También destacan que "es un muy buen producto, puedes conectarlo como un dispositivo Plug & Play y no dan problemas de sonido o de micrófono". Esta es una opción a tener en cuenta porque tiene una gran relación calidad-precio.

6. Adaptador USB para auriculares Olakin O-WH

Este es un adaptador de audio USB, que utiliza una tecnología avanzada de decodificación de audio que decodifica la señal de sonido y amplifica sus detalles. Este adaptador aporta un puerto auxiliar TRRS, por lo que tendrás tanto escucha como bocina de una forma bastante eficiente, y se puede conectar con la mayoría de los dispositivos.

Es muy compacto y se encuentra fabricado en aluminio duradero con un acabado en negro. Este modelo admite únicamente micrófonos TRRS o TRS, no es compatible con TS. No es necesario instalar ningún tipo de controlador, porque se puede conectar y comenzar a utilizar de inmediato. Es compatible con Windows, Linux, Mac OS X, y con diferentes dispositivos con conexión USB tipo A. Cuenta con un cable con funda trenzada de nailon de 7cm, que es durable y que no es fácil de romper.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es simple y eficaz, cumple por completo con su función sin ningún tipo de problemas". Además, destacan que "es un adaptador que cumple con su función en términos de tecnología son de muy buena calidad".

7. Adaptador USB para auriculares MOSWAG

Se trata de un adaptador de audio USB tipo C a 3.5mm, que permite escuchar música y responder llamadas telefónicas de una forma sencilla con tus auriculares. También soporta la función de control de cable, lo que permite que tengas una gran comodidad a la hora de usar tu móvil. Es compatible con la mayoría de los teléfonos con conexión tipo C, y solo bastará con conectarlo sin necesidad de descargar ningún software.

Es un modelo que es ligero, fácil de transportar, y que ofrece una calidad de audio de gran fidelidad, lo que permite conseguir una gran versatilidad. Por otra parte, cuenta con un diseño en nailon trenzado, lo que permite soportar más de 15000 flexiones sin ningún inconveniente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "cumple con lo esperado, tiene una buena relación calidad-precio y suena bastante bien". Por otra parte, destacan que "tiene una muy buena calidad de sonido, se oye perfectamente para escuchar música en el móvil". Es muy útil para utilizarlo con cualquier smartphone que no tenga una conexión USB tipo C.

8. Adaptador USB para auriculares EasyULT

Si estás buscando un adaptador USB para auriculares baratos, que permitirá adaptar cualquier tipo de auriculares a la conexión USB C de todos tus dispositivos, Permite tener el control de volumen, llamadas y micrófono sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, no admite el control de sonido para los auriculares Apple. Permite conectar cualquier auricular de 3,5mm a la mayoría de los teléfonos con conexión USB-C.

Este adaptador viene con un núcleo de cobre esmaltado, lo que garantiza una transmisión de audio estable. Su cable tranzado reforzado, con una trenza de algodón evitará que se anude y se rompa lo que garantizará su durabilidad. Tiene una longitud de 10cm, y es muy compacto y liviano para utilizar. Además, proporciona un chip DAC muy potente que permite tener una alta fidelidad de sonido.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es muy sencillo, tiene una muy buena construcción, permite conectar auriculares tradicionales a cualquier dispositivo USB-C". También destacan que "cumple por completo con la función de salida de sonido por puerto tipo C, solo hay que tener en cuenta que no funciona como antena de la radio del móvil".

Recomendaciones para escoger un adaptador USB para auriculares: ¿Qué debes tener en cuenta?

Antes de comprar un adaptador USB para auriculares, debes fijarte en algunos puntos importantes que debes tener en consideración. Dentro de los principales que debes tener en cuenta estarán:

Compatibilidad

Es crucial fijarse en el dispositivo al que quieres conectar tus auriculares cableados, porque de esta forma lograrás conseguir una gran versatilidad. Algunos son aptos para los móviles, lo cual permitirá que puedas escuchar tu música favorita en cualquier lugar.

Sin embargo, otros modelos están disponibles únicamente para el ordenador, por lo que debes tener en consideración para elegir de una forma completamente acertada el modelo que mejor se ajuste a tus necesidades.

Tipo de puerto

El tipo de puerto determinará en gran medida con qué dispositivos es compatible el adaptador que vas a comprar. Para los móviles, necesitarás un adaptador que tenga un puerto USB tipo C, porque es la única conexión que soportarán los móviles modernos.

Por otra parte, si vas a utilizarlo para el ordenador, debes tener en consideración que algunos modelos vienen con puertos USB tipo A. Sin embargo, algunos ordenadores también cuentan con puertos USB tipo C, lo que permite que puedas comprar un dispositivo que sea apto para ambos sin ningún tipo de inconvenientes.

Tarjeta de sonido

Dependiendo de tus necesidades, puede que necesites un modelo que venga con una tarjeta de sonido incorporada. Esto normalmente es para el uso con ordenadores a los cuales se les ha quemado su tarjeta de audio y necesitas reemplazarla para seguir disfrutando de tu música favorita.

En estos casos, debes fijarte en que la tarjeta de sonido pueda decodificar el audio de una forma correcta, y verificar si requiere de algún controlador extra para funcionar. Por este motivo, siempre es mejor fijarse en lo que necesitarás antes de escoger el modelo que mejor se ajuste a tus necesidades.

Chip DAC

Este es un aspecto muy importante que debes tener en consideración, en especial cuando vas a conectar el adaptador a tu móvil. Muchos de los móviles actuales requieren de un chip DAC que permita decodificar el sonido y que este sea de muy alta calidad.

Sin embargo, algunos modelos no cuentan con el chip DAC, por lo que su compatibilidad se verá limitada. Por este motivo, si tu móvil exige la presencia del chip, tendrás que escoger un modelo que lo incorpore, o de lo contrario te dirá que el dispositivo conectado no es compatible con tu móvil.

Compatibilidad con funciones extra

Debes considerar la compatibilidad con diferentes funciones, en especial si los vas a utilizar con el móvil. Algunos modelos únicamente permiten la reproducción de sonido, y la transmisión de audio por un micrófono, por lo que pueden servir para hacer y recibir llamadas.

Sin embargo, los modelos más avanzados permitirán utilizar las funciones de los auriculares como las de contestar con el botón o subir y bajar el volumen. Para ello debes asegurarte de contar con un modelo que tenga un soporte para auriculares TRRS, para que puedas aprovechar las funciones extra de los auriculares.

¿Qué es un adaptador USB para auriculares?

Los adaptadores USB para auriculares son unos elementos que permiten disfrutar de una conexión por cable en dispositivos que no cuentan con entrada de 3,5mm. Este tipo de elementos normalmente permiten adaptar una conexión USB tipo C o tipo A, a una conexión de auriculares tradicionales.

Esta siempre será una muy buena opción a tener en consideración, en especial porque te permitirá que puedas conseguir una gran versatilidad. Además, estos dispositivos suelen ser muy prácticos y cómodos de llevar a todas partes, en especial porque suelen ser de un tamaño que es bastante compacto.

¿Para qué sirve un adaptador USB para auriculares?

Dependiendo del tipo de adaptador puedes utilizarlo con diferentes propósitos, en primer lugar, los adaptadores más sencillos están pensados para proporcionar únicamente una conexión de 3,5mm en móviles. Estos dispositivos únicamente aportan una conexión de una forma sencilla y rápida.

Por otra parte, están los que están pensados para sustituir la tarjeta de audio de los ordenadores que presentan un fallo. Estos dispositivos son más completos, en especial porque cuentan con chips especiales que decodifican el audio funcionando como una tarjeta de audio externa. Estos permiten que se pueda conseguir una solución práctica y rápida, en caso de que tu tarjeta de audio esté fallando, sin que tengas que llevar el ordenador a reparar.

¿Quién necesita un adaptador USB para auriculares?

Este tipo de accesorios son ideales para que puedas utilizar unos auriculares con clavija de 3,5mm con tu dispositivo USB C. Estos también pueden ser una muy buena opción para quienes tengan un ordenador que requiera de una conexión de 3,5mm para el ordenador.

Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta el tipo de dispositivo, porque si el móvil es antiguo lo más probable es que no tenga una conexión USB tipo C. Por este motivo, lo primero que debes verificar es el tipo de dispositivo que tienes y el tipo de conexión que requiere para comprar así el adaptador.

Ventajas de usar un adaptador USB para auriculares

Las ventajas que tienen este tipo de auriculares son muchas, dentro de las cuales las más representativas estarán:

Podrás seguir utilizando tus auriculares con cable incluso en dispositivos que no tienen conexión de Jack de 3,5mm.

Se puede tener una muy buena calidad de audio.

Puedes llevarlos a cualquier parte.

Son compatibles con la mayoría de teléfonos móviles y dispositivos que encuentras en el mercado.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que tendrás a la hora de utilizar este tipo de adaptadores para auriculares. Sin embargo, debes fijarte en la compatibilidad porque si escoges un modelo que no sea compatible con tu móvil no te servirá de nada.