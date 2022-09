En la actualidad en nuestros hogares podemos tener una gran comodidad gracias a los avances en la domótica. Una prueba de ello son los interruptores de pared inteligentes como el SONOFF T3EU2C , que sin duda facilitará en gran medida controlar los interruptores de luz de forma sencilla y remota.

Los interruptores de pared inteligentes son dispositivos que están pensados específicamente para reemplazar al interruptor común. Además de encender y apagar las luces, permiten conectarse al móvil, para controlarlos fácilmente de forma remota.

Algunos funcionan mediante la conexión wifi, mientras que otros modelos utilizan un control remoto para su funcionamiento. La gran variedad de interruptores que encontramos en el mercado hace que no sea fácil tomar una decisión de compra de forma rápida, y es mejor no apresurarse y tomarla a la ligera.

¿Cuáles son los mejores interruptores de pared inteligentes del mercado?

Encontrar un buen interruptor de pared inteligente no siempre será fácil, porque existen muchos modelos y no todos nos ofrecen la misma calidad o características. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones del mercado, para que tomes una decisión de compra totalmente acertada. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Interruptor de pared inteligente SONOFF T3EU2C

Interruptor de pared inteligente SONOFF T3EU2C

Sin duda este es un interruptor de pared inteligente de muy buena calidad, y que nos permite controlarlo fácilmente. Ofrece un control remoto mediante radiofrecuencia y desde la aplicación eWeLink, que permite controlarlo desde nuestro móvil fácilmente. Además, se puede controlar con la voz porque es compatible tanto con Alexa como con Google Home, lo que permitirá que puedas conectarlo fácilmente con tu asistente de voz.

También se puede programar para encender y apagar una lámpara en un momento específico, y se pueden crear escenas inteligentes en el hogar fácilmente. Además, podrás controlarlo fácilmente desde cualquier lugar, incluso si no te encuentras en casa, lo que permitirá que puedas encender y apagar las luces para simular que estás en casa. Tiene un diseño con panel de vidrio reforzado, que se adaptará a cualquier espacio, quedando muy elegante.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el producto es genial para hacer la vida más cómoda, con un diseño moderno y que queda perfecto". Por otra parte, destacan que "va muy bien, tiene una luz LED que está encendida siempre, con la app funciona muy bien y con Alexa va perfecto".

2. Interruptor de pared inteligente Maxcio KS641

Interruptor de pared inteligente Maxcio KS641

Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque es un interruptor wifi compatible con Alexa y Google Home. Para un correcto funcionamiento se debe activar la habilidad Maxcio de Alexa o Google Assistant. También es compatible con la aplicación Maxcio, con la que podremos controlar los interruptores desde nuestro móvil en cualquier momento. Incluso podremos controlarlo cuando estemos fuera de casa, lo que aportará una mayor seguridad en nuestro hogar.

Es compatible con redes wifi de 2.4GHz únicamente, y se puede controlar fácilmente la misma luz con dos interruptores. Se puede configurar el horario de encendido y apagado de las luces de forma automática, por lo que no tendrás que preocuparte por dejar las luces de tu hogar encendidas, lo que te permitirá ahorrar energía. Está fabricado en vidrio templado + PC lo que aportará un toque muy elegante a nuestro hogar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "responde perfectamente lo que promete, se integra perfectamente con Alexa, y requiere una conexión de neutro". También destacan que "el interruptor funciona a la perfección, se sincroniza con la aplicación de Android de forma sencilla y rápida".

3. Interruptor de pared inteligente BSEED V1-T1

Interruptor de pared inteligente BSEED V1-T1

Se trata de un interruptor que tiene una gran calidad, y que es fácil de instalar, aunque requiere cable neutro para su funcionamiento. Se conecta a las redes wifi de 2.4GHz, y puede ser controlado desde el móvil de forma muy sencilla y rápida. Es totalmente compatible con Alexa y Google Home, por lo que podrás controlarlo fácilmente simplemente con la voz.

Se puede configurar el interruptor para que se encienda o se apague automáticamente, dependiendo del tiempo específico que se establezca. Además, permite reducir el consumo de energía, por lo que ahorraremos en nuestro recibo eléctrico. Se puede utilizar la aplicación Smart Life, con la finalidad de controlar todos los interruptores de nuestro hogar de una forma muy cómoda y sencilla.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el interruptor funciona perfectamente, su función táctil es genial y se vincula con la aplicación sin ningún tipo de problema". Además, destacan que "son muy bonitos, cómodos, se pueden controlar fácilmente las cuatro instalaciones de luz de la habitación". Esta es una opción perfecta cuando buscamos aplicar la domótica en nuestro hogar fácilmente.

4. Interruptor de pared inteligente Meross MSS550XHK

Interruptor de pared inteligente Meross MSS550XHK

Este es un interruptor inteligente que es compatible con el control por voz, y se puede usar con Apple HomeKit, Apple Watch, Alexa, y Google Assistant. El interruptor es de dos vías, y requiere de un cable neutro para que pueda funcionar adecuadamente. Cuenta con la certificación CE y RoHS, por lo que será un dispositivo que será completamente seguro para nuestro hogar.

Es compatible con redes wifi de 2,4GHz, y tiene un gran alcance gracias a su chipset Mediatek IoT, por lo que la tasa de desconexiones es muy baja. También se puede utilizar la aplicación Meross con la que se podrá controlar el interruptor de forma remota desde cualquier lugar que te encuentres fuera de casa. Es un interruptor de dos vías, por lo que se puede conectar la luz a dos interruptores al mismo tiempo. No requiere de ningún tipo de hub para funcionar, y cuenta con un botón físico que permite encender y apagar las luces fácilmente.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es muy fácil de instalar, hay que poner el cable neutro, y la integración se puede hacer en menos de un minuto". Por otra parte, destacan que "la toma se conecta sin problema a HomeKit, y simplemente se debe poner el cable neutro para que funcione adecuadamente". Este es un modelo que es muy fácil de instalar, siendo totalmente recomendable si quieres modernizar tu hogar.

5. Interruptor de pared inteligente Meross MSS510X-T

Interruptor de pared inteligente Meross MSS510X-T

Se trata de un interruptor que está disponible en formato táctil o con botón, y que puede funcionar con cualquier enrutador wifi de 2.4GHz. Permite el control de cualquier luz de una forma sencilla, rápida y efectiva, y se puede utilizar para el control de voz, porque funciona con Alexa y Google Home.

Viene con un chip Mediatek que permite tener una conexión wifi más estable, y permite configurar los horarios o escenas gracias a su App. Este interruptor es compatible únicamente con para instalaciones de 1 vía, y no se puede usar para instalaciones de 2 vías. Incorpora un panel de vidrio resistente a las descargas eléctricas, y una carcasa ignífuga de ABS, así como un circuito de protección contra sobrecargas. Cuenta con certificado CE, RoHS y WEEE, por lo que aportará una total seguridad.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el interruptor es fácil de instalar, el tamaño cumple con lo estándar, y cabe en cualquier caja empotrada fácilmente". También afirman que "es muy fácil de enlazar, es compatible con Alexa y Google, y es compatible con Smart Life para controlar todos los dispositivos del hogar desde una sola aplicación". Estos interruptores son de muy buena calidad, y la instalación es relativamente sencilla.

6. Interruptor de pared inteligente Maxcio KS-601

Interruptor de pared inteligente Maxcio KS-601

Este es un interruptor que es compatible con Alexa y Google Assistant, y simplemente se debe conectar a la red wifi de 2.4GHz, y se puede controlar en cualquier momento y en cualquier lugar. Permite la configuración de temporizador, que puede ser simple, de repetición o en bucle para controlar automáticamente los aparatos eléctricos en nuestro hogar. Incluso se puede establecer un grupo para controlar varios dispositivos a la vez de forma muy sencilla.

Viene con una retroiluminación LED, por lo que será fácil de alcanzar en la oscuridad, para que se pueda utilizar el interruptor físico. Soporta una potencia máxima de hasta 600W, y puede funcionar con la mayoría de luces o aparatos eléctricos. Viene con certificación CE y RoHS, así como con protección contra sobrecarga o sobrecalentamiento.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funcionan muy bien, son muy fáciles de instalar y quedan bastante bien, aunque entran un poco justos en los cajetines de empotrar". Además, destacan que "responde muy bien, funciona de modo independiente, y siempre que se activa queda muy bien".

7. Interruptor de pared inteligente MOES AK3-AT1-GL-M-X

Interruptor de pared inteligente MOES AK3-AT1-GL-M-X

Se trata de un interruptor de pared que tiene una excelente relación calidad-precio, y que es compatible con Alexa y Google Home para controlarlo por voz. También se puede controlar fácilmente desde cualquier lugar y en cualquier momento, con la aplicación Smart Life o Tuya. Viene con un plan de interruptor de cuenta regresiva que se enciende y apaga de forma automática cuando estés en casa o de viaje.

Viene con una función de ajustes inteligentes que permitirán sincronizar las luces para adaptarlas a la puesta del sol y al amanecer, al clima y a la temperatura. Tiene 2 años de garantía, y para su correcto funcionamiento es necesario tener una conexión con un cable blanco neutro. Está disponible en opciones de 1, 2 o 3 interruptores dependiendo de tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tienen una buena calidad y funcionamiento, se puede conectar fácilmente con Smart Life y los botones son muy buenos al tacto". Por otra parte, destacan que "es genial, cuando llegas a oscuras lo enciendes fácilmente como uno tradicional". Es una opción muy buena a tener en cuenta, pero debes asegurarte de que sea instalado correctamente por un profesional.

8. Interruptor de pared inteligente SONOFF MINIR2

Interruptor de pared inteligente SONOFF MINIR2

Esta es una opción bastante interesante si buscas un interruptor de pared inteligente que únicamente se vaya a controlar desde el móvil o con los asistentes de voz. Se puede controlar fácilmente con la aplicación eWeLink, desde cualquier lugar tanto desde dispositivos Android como iOS. Además, es compatible con interruptores de luz convencionales en caso de ser necesario.

Se pueden crear escenas inteligentes, y podremos agrupar varios dispositivos en un solo grupo para ponerlos todos en marcha al mismo tiempo. Es completamente compatible con Alexa y Google Home, por lo que podremos utilizar el control por voz de una forma muy sencilla. Es compatible únicamente con conexiones wifi de 2,4GHz, y se puede controlar fácilmente desde el smartphone.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es fácil de instalar, pero la primera vez puede llegar a ser difícil de configurar". También destacan que "se puede instalar sin tener mucho conocimiento de electricidad, siguiendo las instrucciones y se puede configurar fácilmente". Este es un modelo que es muy pequeño, y viene con pulsadores integrados.

9. Interruptor de pared inteligente Philips Hue 929002398602

Interruptor de pared inteligente Philips Hue 929002398602

Si estás buscando un interruptor de pared inteligente barato, no cabe duda de que este será una gran opción a tener en cuenta. Este permite regular la intensidad de la luz de nuestro hogar gracias a su práctico control remoto. Se puede acoplar fácilmente en cualquier pared de nuestra casa y así conseguir una gran comodidad.

Se puede programar desde la App de Philips Hue para que podamos crear hasta 4 escenas con nuestros ambientes favoritos. Es compatible con los asistentes de voz Alexa, Google Home y Apple HomeKit.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es perfecto, con un funcionamiento ideal, la placa se adapta a la perfección a las placas nuevas con tornillos en forma de cruz". Además, destacan que "es un producto de buena calidad, es fácil de instalar y de utilizar". Es una opción bastante interesante, aunque no podrás conectarlo por vía de wifi como los modelos anteriores, sino que funciona con un mando inalámbrico.

Recomendaciones para escoger un interruptor de pared inteligente: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un interruptor de pared inteligente, tendremos que fijarnos en algunos aspectos que resultarán importantes, dentro de los que están:

Funciones

Cada modelo puede ofrecer unas funciones diferentes dependiendo de lo que necesitemos de acuerdo a nuestro estilo de vida. Algunos cuentan con temporizador que permite programar la hora de encendido y apagado de las luces de espacios específicos de la casa, lo que los hace muy prácticos.

Otros cuentan con comandos de voz lo que permite que podamos controlarlos fácilmente con los asistentes virtuales. Por otra parte, los modelos que se conectan por wifi, suelen tener la opción para controlarlos de forma remota desde nuestro smartphone, por lo que son muy prácticos.

Conectividad

Para funcionar de forma inalámbrica los interruptores requieren de una conexión a una red wifi que normalmente es de 2.4GHz. Es importante tener esto en cuenta, porque no valdrán si únicamente tienes una conexión de 5GHz en tu hogar, por lo que debes fijarte si tienes una red compatible.

Algunos, cuentan con tecnología bluetooth que les sirve para conectarse con el HomeKit de Apple.

¿Con botones o táctil?

Existen ambas opciones cuando escogemos este tipo de interruptores, y esto dependerá en gran medida de nuestros gustos. Los modelos que vienen con un panel táctil suelen ser más elegantes, y no se notarán demasiado en la pared, siendo fabricados normalmente con una lámina de vidrio templado.

Por otra parte, los que vienen con botones, pueden ser usados de forma tradicional, porque se asemejan a los interruptores tradicionales de toda la vida. Para muchas personas estos son los preferidos, porque son más fáciles de operar en la oscuridad que los modelos táctiles.

¿Qué es un interruptor de pared inteligente?

Es un aparato que puede tener un diseño muy parecido a los interruptores tradicionales, o que puede ser mucho más moderno cuando son táctiles. Algunos diseños funcionan con comandos por voz con los asistentes virtuales más comunes del mercado como Alexa o Google Home.

¿Para qué sirve un interruptor de pared inteligente?

Los usos que tienen este tipo de interruptores pueden ser múltiples, porque estos pueden controlar diferentes tipos de aparatos. Esto quiere decir que se pueden conectar fácilmente a cualquier consola de videojuegos o a los aparatos de música para que podamos controlarlos a distancia.

Incluso algunos modelos permiten controlar las persianas o las puertas del garaje, pero esto dependerá del modelo que compremos y de la instalación. Normalmente, estos interruptores se utilizan en los hogares para controlar las luces de una forma mucho más cómoda, y esto ayudará en gran medida a tener una casa más inteligente.

Tipos de interruptores inteligentes que encontramos

Básicamente nos podemos encontrar con 3 tipos de interruptores inteligentes entre los cuales escoger que se pueden conectar a wifi y que se controlan con una aplicación. Estos serán los siguientes:

Táctiles: se conectan a la pared, y ocupan el lugar del interruptor de luz convencional. Normalmente funcionan con la App, por comandos de voz o de forma tradicional presionando el botón.

se conectan a la pared, y ocupan el lugar del interruptor de luz convencional. Normalmente funcionan con la App, por comandos de voz o de forma tradicional presionando el botón. Micromódulos: se conectan directamente en un punto de luz, y funcionan sin quitar el espacio al interruptor convencional.

se conectan directamente en un punto de luz, y funcionan sin quitar el espacio al interruptor convencional. Ópticos: Se conectan a la pared, y funcionan con relés y botones planos, y detectarán el movimiento de los dedos para encender o apagar las luces.

Los táctiles son los más comunes para la instalación en la pared para sustituir los interruptores tradicionales y aportar una gran funcionalidad.

¿Cómo se instalan los interruptores inteligentes?

Muchos de los modelos son fáciles de instalar, en especial si contamos con las herramientas necesarias en casa. Aunque, debemos tener unos conocimientos básicos en electricidad para su instalación, por lo que si no somos demasiado hábiles lo mejor será solicitar la ayuda de un electricista.

Por otra parte, todos requieren de un cable neutro, y son pocos los modelos de interruptores que además necesitan baterías para funcionar. Una vez que el interruptor está instalado en la pared, tendremos que descargar la aplicación correspondiente para que podamos hacer la configuración del mismo y que empiece a cumplir con su función.

Ventajas de tener un interruptor inteligente de pared en casa

Los interruptores inteligentes ofrecen una gran comodidad al poder controlarse de forma remota, por lo que no necesitaremos hacerlo de forma manual. Dentro de las principales ventajas que tienen nos encontraremos con:

Permiten un manejo remoto de las luces de nuestro hogar incluso si no estamos allí.

Muchos se pueden controlar con la voz.

Son muy fáciles de instalar en la mayoría de los casos.

Se pueden programar con temporizadores.

Permiten un buen ahorro en el consumo de energía.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el precio de este tipo de interruptores suele ser más elevado que el de los interruptores comunes. Por este motivo, no en todos los hogares vemos instalados estos interruptores, aunque por la comodidad que aportan, merece por completo pagar un poco más.

Interruptor con o sin cable neutro

Algunos interruptores inteligentes requieren de una conexión por cable neutro mientras que otros no. En las viviendas más antiguas normalmente no se cuenta con un cable neutro, por lo que puede llegar a ser un quebradero de cabeza intentar conectarlos.

Debemos fijarnos en que existen dos tipos de cables, el cable de fase, básicamente llevará la corriente eléctrica hasta el interruptor. Pero, por el cable neutro no circula corriente, lo que permite equilibrar el circuito y que exista diferencia de corriente. Sin un cable neutro no se puede producir corriente eléctrica a menos que se use el cable de tierra, por lo que es vital fijarse si en nuestra instalación hay un cable neutro o no lo hay.

¿Es necesario un interruptor inteligente si ya se tienen bombillas inteligentes?

La función de los interruptores inteligentes consiste en volver Smart a las bombillas tradicionales. Esto puede hacer que controlemos las bombillas simplemente enviando la señal al interruptor y este las encenderá o las apagará.

Cuando tenemos instaladas en nuestro hogar bombillas inteligentes, no siempre será necesario contar con interruptores de este tipo, porque podrás controlar las bombillas desde el móvil. Sin embargo, a largo plazo, será más costoso reemplazar las bombillas inteligentes que las tradicionales, por lo que en este aspecto la instalación de interruptores puede tener una gran ventaja si hablamos a largo plazo.