American Vampire, el cómic vampírico de Stephen King, Snyder y Albuquerque

Según mi punto de vista se le ha hecho mucho daño al mundo de los vampiros en los últimos años con obras en televisión, cine y literatura que han desmitificado e incluso blanqueado la ficción que gira alrededor de las historias de vampiros. En algunos casos no y se ha respetado ese ADN, pero la esencia de esta raza imaginaria de monstruos ha perdido potencial con historias que poco tienen que ver con lo que en su día explotó con la obra Drácula de Bram Stoker. Un vampiro debe dar miedo y si no lo da, la cosa no va bien. Por esa razón ha sido una grata sorpresa entrar en el mundo del cómic de Scott Snyder, American Vampire.

En primer lugar, apartado técnico con todos los detalles necesarios sobre este primer volumen de la editorial ECC que reseñamos hoy en Libertad Digital: contiene American Vampire núms. 1 a 11 USA con guion de Scott Snyder y Stephen King, dibujo de Rafael Albuquerque y Mateus Santolouco, cartoné de 384 páginas y precio de 37 euros.

Vamos con el análisis y empezamos con el argumento principal. Como siempre, sin spoilers.

Una historia de vampiros que arranca en el Oeste

Estados Unidos. El viejo Oeste. En ese contexto nos encontramos con un forajido que tiene todo lo malo y cruel que debe tener un tipo de su calaña. Skinner Sweet es un "malnacido". No hay bondad en sus actos. Es un delincuente capaz de todo por conseguir su objetivo. Él y su banda son temibles. Pero, ¿qué ocurre cuando un monstruo que ya lo es como humano es transformado en un monstruo aún mayor? Esa es la premisa de este cómic. Nuestro personaje, por diversas cuestiones, acaba siendo mordido por un vampiro de la vieja escuela, es decir, un vampiro europeo, y con su transformación, Sweet se convierte en el primero de esta raza en los Estados Unidos.

A través de los ojos inyectados en sangre de Skinner, Scott Snyder nos irá contando la historia de Estados Unidos desde el punto de vista de los vampiros. Veremos que la nueva raza americana tiene poderes y debilidades diferentes a los europeos. También entraremos de lleno en la guerra vampírica entre Europa y Estados Unidos. Todo ello con el magnífico guion de Snyder y con un Stephen King pletórico en las historias que hablan del origen de Skinner Sweet como vampiro. Iremos saltando del pasado al presente para ver qué va ocurriendo con nuestros protagonistas, sus diferentes amigos y enemigos y cómo evolucionan tanto los vampiros como los humanos que los combaten.

Skinner no está solo y ahí aparece la magnífica Pearl Jones

Skinner es sin lugar a dudas el gran protagonista de la obra, pero no está ni mucho menos solo sosteniendo la narración. Una aspirante a actriz llamada Pearl Jones será coprotagonista de esta historia siendo, víctima al principio de los vampiros, y luego una de las mejores depredadoras de esta nueva raza surgida en Estados Unidos. Vampiro y vampira se irán encontrando poco a poco a lo largo de la historia y sobre ellos gira el guion de Snyder.

Aparte de Pearl y Skinner, vitales en el desarrollo de la historia, encontraremos como secundarios a miembros de la ley, vampiros aristocráticos europeos y todo tipo de referencias a la historia norteamericana desde el viejo Oeste hasta tiempos más cercanos a la actualidad. Esto hace que American Vampire sea un cómic sobresaliente. No solo porque hablamos de una muy buena historia de vampiros sino porque dentro de la misma encontramos lucha entre clases, entre el bien y el mal e incluso historias de amor y vida que serán salpicadas por la sangre de estos monstruos.

Snyder y King consiguen conformar un guion sólido, ameno y muy bien llevado entre el pasado y el presente que nunca baja el listón. Empieza arriba y acaba arriba y se nota muchísimo que ambos se lo pasaron muy bien trabajando en ello. Es una ‘melodía’ que no tiene momentos de pausa y cuando llegan los estribillos de estas historias, los vampiros se desatan. Hablando de desatarse, pasemos al dibujo.

Rafael Albuquerque maravilla con sus dibujos

Dan miedo. Los vampiros aquí dan mucho miedo. Y eso es gracias a un equipo de dibujo con Rafael Albuquerque y Matt Santolouco a la cabeza que no tiene miedo a mostrar lo que una buena historia vampírica debe mostrar. Si el guion de Snyder y King es sobresaliente, el dibujo de este American Vampire es una auténtica bestialidad. Son vampiros, señoras y señores. Hay sangre, mucha sangre, y cuando un monstruo aparece tiene que dejarte helado. Aquí dejo dos ejemplos de lo que estoy diciendo:

Si ya de por sí la ambientación del Viejo y Salvaje Oeste es visualmente genial, el trato que Albuquerque le da a los vampiros roza la perfección. Trazos agresivos, sangre por doquier, viñetas que reflejan la fuerza y la voracidad de sus actos, escenas de acción, persecuciones, sustos bajo el mar, transformaciones... El pack completo del mundo de los vampiros está en este cómic. Por cierto, este primer volumen es solo el primero ya que nos esperan aún más tomos para recorrer junto a nuestros amigos de los colmillos la historia de Estados Unidos.

En conclusión, estamos ante una obra muy completa que trata con mucho respeto y con un punto de vista novedoso la mitología vampírica. Reinventa sin destrozar. Cambia sin borrar. Evoluciona sin olvidar. American Vampire volumen 1 merece y mucho la pena. Si les gustan los vampiros, no lo duden. Y si les pica la curiosidad sin ser adoradores de estos monstruos, Snyder, King, Albuquerque y Santolouco ponen ante tus ojos un cómic de alto nivel.