Confirmado un gran fichaje para la temporada 3 de 'The Mandalorian'

La tercera temporada de The Mandalorian que tiene previsto su estreno en febrero de 2023, trae importantes novedades para los fans de Star Wars. La ficción protagonizada por Pedro Pascal ha confirmado a un gran fichaje para los nuevos episodios, según publica Europa Press.

Por la serie han pasado muchas caras conocidas como Ming-Na Wen, Giancarlo Expósito o Gina Carano, entre otros. La próxima incorporación será la de Doc de Regreso al futuro, o lo que es lo mismo, el actor Christopher Lloyd.

Fue hace unos meses cuando se dio a conocer que Lloyd tendría un papel aún sin revelar en la serie de Star Wars. Ahora, el intérprete y protagonista de la saga de Regreso al Futuro junto a Michael J. Fox, parece haber roto su silencio sobre su presunta participación en la nueva tanda de capítulos de The Mandalorian durante su asistencia a un panel de preguntas y respuestas en la Fanboy Expo 2022.

Cuando el moderador del encuentro le preguntó por su posible debut en el universo creado por George Lucas junto al Din Djarin de Pedro Pascal y el entrañable Baby Yoda, su respuesta no se hizo esperar. "Todos juramos guardar el secreto. Así que no lo sé", sentenció Lloyd, que fue cauto con la elección de sus palabras. Aunque ni Disney ni el actor han confirmado oficialmente su participación, cabe la posibilidad de que el actor esté jugando al despiste, lo que no resultaría tan de extrañar.