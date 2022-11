¿Quiénes son los verdaderos Illuminati en el universo de los cómics de Marvel?

Si algo destacamos siempre del formato Must Have de Panini es que permite la entrada a lectores nuevos que se quieran acercar a un mundo, el de los cómics, que tiene infinidad de historias y personajes acumulados a lo largo de las décadas. Quizá ese lector venga rebotado de las películas y se haya encontrado este mismo año con un nuevo nombre que desconocía. Hablamos de los Illuminati, grupo que en la película de Doctor Extraño, el Multiverso de la Locura, estaba formado en un universo alternativo por el Dr Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, la Capitana Marvel, la Capitana Britania, Mordo, el inhumano Rayo Negro y el Profesor Charles Xavier. Pero, ¿qué puntos en común tienen realmente con la historia de los cómics? Para ello tenemos este Must Have Nuevos Vengadores Illuminati, que nos traerá un compendio de historias con las que podremos conocer quiénes son y qué hicieron como grupo dentro del universo Marvel.

Antes de entrar en ese grupo oculto y superhumano analizamos el apartado técnico del mismo: guion de Brian Michael Bendis y Brian Reed, dibujo de Jim Cheung, editorial Panini, 136 páginas, cartoné, contiene The New Avengers: Illuminati 1-5 y tiene un precio de 18 euros.

Vamos con la reseña

Los verdaderos Iluminati en un cómic recopilatorio

Doctor Extraño, Rayo Negro, Charles Xavier, Reed Richards, Iron Man y Namor. Esos son los verdaderos miembros del grupo secreto denominado como los Illuminati. Un grupo que como el propio cómic explica en los extras finales significó un antes y un después en el Universo Marvel. La razón es que estábamos acostumbrados a ver a héroes agruparse en equipos, como el formado por Los Vengadores, pero todos ellos actuaban de manera pública, no desde la oscuridad y ocultando su organización al resto. Esa forma de actuar era propia más de los malos que de los buenos, sin embargo, Marvel y el bueno de Brian Michael Bendis decidieron crear a estos Illuminati que, ocultando su grupo incluso a aliados y familiares, trabajarían juntos en la sombra para defender al planeta Tierra o al universo de cualquier amenaza.

Eso es lo que veremos en este Must Have. A través de varias historias cortas situadas entre diferentes eventos del Universo Marvel, los Illuminati actuarán de incógnito para proteger a nuestro mundo. Lo harán luchando contra los Skrull antes y durante la Invasión Secreta de estos extraterrestres a la Tierra. También buscarán resolver el problema de las gemas del infinito con las que Thanos hizo desaparecer a la mitad del universo. Se enfrentarán a un inmaduro villano llamado el Todopoderoso y a Marvel Boy. E incluso los veremos actuar en plena Civil War entre superhéroes.

Al ser un recopilatorio de historias cortas no nos encontramos ante un cómic con una narrativa lineal y centrada en un evento en concreto. Esa quizá sea la peor parte del mismo, pero se compensa con una buena dosis de entretenimiento y sobre todo con la capacidad de Bendis y cía de explicar en pocos momentos qué papel tiene cada uno de los Illuminati en el grupo. A través de conversaciones, incluyendo una en la que hablan de lo confusos que están en sus relaciones personales de pareja, el guion nos mostrará las diferentes personalidades de estos superhumanos. Veremos lo contundente que es Namor, rey de Atlantis y un histórico de los cómics que por fin tendrá protagonismo en cines de la mano de Black Panther. Estará el poderoso Doctor Extraño y su mística manera de afrontar la vida. Mr Fantástico y Charles Xavier pondrán, nunca mejor dicho, cerebro al asunto. Rayo Negro, el rey de los Inhumanos, que no necesitará de su poderosa voz para hacerse escuchar por los demás. Y como no, Iron Man, capaz de lo mejor y de lo peor. Los seis tendrán su espacio y su rango de acción para que el lector pueda hacerse una idea del papel de cada uno.

En cuanto al dibujo, Jim Cheung aprovecha que el guion ofrece varias batallas interesantes y que nos moveremos entre realidades y universos. Eso hace que él se pueda venir arriba a la hora de otorgar espectacularidad a las viñetas y coronarlas con impresionantes splash page. Dejo dos ejemplos:

Además, como hemos comentado varias veces, los extras que ofrece el formato Must Have harán que todo el mundo pueda contextualizar lo que sucede en el cómic sin perderse entre eventos y momentos estelares del universo Marvel.

Conclusión: perfecta toma de entrada para conocer a los Illuminati. Bendis y Reed dan a cada uno de sus miembros el espacio que necesitan y los perfiles quedan bien marcados a través de estas historias cortas. El dibujo se adapta muy bien al guion. Y por último, los extras, que guiarán a cualquier neófito que pueda perderse entre historias. Si gustan, disfruten de la lectura.