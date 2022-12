'As Bestas', de Sorogoyen, lidera las nominaciones a los Goya que vuelven a ningunear a Santiago Segura

As Bestas, con diecisiete nominaciones, Modelo 77, con 16, y Alcarràs y Cinco lobitos, con once cada una, parten como favoritas en los Premios Goya 2023, que este año en su 37º edición vuelven a Sevilla por segunda vez, el día 11 de febrero de 2023, tras celebrarse el año pasado en Valencia.

La película de Rodrigo Sorogoyen, ambientada en Galicia donde los vecinos de una pequeña aldea se enfrentan por la instalación de molinos eólicos, partía como la favorita y ha cumplido con las previsiones. Copa las principales categorías como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión y las actorales. Los actores franceses Denis Ménochet y Marina Foïs están en Protagonista y Luis Zahera, Diego Anido y Marie Colomb por Reparto.

La película de Alberto Rodríguez, centrada en la famosa prisión barcelonesa, es la segunda favorita y al igual que As Bestas también está nominada en las principales categorías. La categoría de Mejor Película la completan Alcarràs, historia personal de Carla Simón; La maternal, en la que Pilar Palomero habla de los embarazos en adolescentes; y Mantícora de Carlos Vermut.

Además, Cerdita y Los renglones torcidos de Dios reúnen seis nominaciones, En los márgenes e Irati, cinco; Mantícora, cuatro y La maternal, La piedad y Un año, una noche, tres. Este año, por primera vez, con un mínimo de cinco nominados por categoría

Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas han sido las encargadas de realizar la lectura este jueves en la sede de la Academia de cine. El Goya de Honor es para Carlos Saura.

Ninguneo a Santiago Segura

Tras la pandemia las taquillas de los cines no han vuelto a ser las mismas. La pérdida del hábito junto al auge de las plataformas han mermado considerablemente la recaudación en las salas de cine, no sólo en España sino en todo el mundo. Por eso es muy noticioso cuando una película supera en España los 10 millones de euros, si es española ya es casi un milagro.

Este 2022 sólo dos películas han superado esa barrera, Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda con 11 millones de euros y Padre no hay más que uno 3, con unos excelentes 15.604.729 € y 2.706.439 de espectadores. La primera tiene su premio con la nominación en la categoría de Mejor Película de Animación, cierto que otras entregas de la saga también han estado nominadas en más categorías. La primera tuvo 5 nominaciones y ganó 3 Goyas.

Sin embargo, la relación amor-odio de Santiago Segura con la Academia viene de largo, concretamente desde 1998 con su Torrente, el brazo tonto de la ley. Aquella primera entrega tuvo tres nominaciones y ganó dos de ellas, director novel para Santiago y reparto para Tony Leblanc. Pero ninguna de sus sucesoras volvió a ser nominada, ni siquiera en el apartado de efectos especiales, algo de lo que en su día se quejó Santiago Segura.

El director madrileño ha sabido reinventarse y pasar de una saga como Torrente, adulta y gamberra, al cine familiar y blanco con las sagas de Padre no hay más que uno y A todo tren -cuya segunda parte llega este mismo viernes a los cines. Pues bien, ninguna de las entregas ha sido nominada a los Premios Goya nunca.

En el caso de Padre no hay más que uno 2 fue especialmente indignante. La película fue estrenada en el verano de 2020, cuando las salas de cine cerraban por toda España. Su distribuidora prefería guardarse la película para mejores momentos, pero Santiago Segura se empeñó en estrenarla en cines y negoció directamente con los exhibidores. Su valentía fue recompensada, recaudó más incluso que la primera entrega estrenada antes de la pandemia.

Santiago Segura lideró como nadie la recuperación de las taquillas, pero la Academia no la reconoció, no tuvo ni una sola nominación. Igual pasa este 2022 con Padre no hay más que uno 3, que ha batido récord siendo de las tres entregas la que más ha recaudado con más de 15 millones de euros. Sin embargo, la Academia sólo la tiene en cuenta para las cifras totales para sacar pecho de los espectadores que han ido a ver cine español. Nominaciones, ni una.

La lectura ha corrido a cargo de las actrices Blanca Portillo y Nora Navas, acompañadas por el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina. En total, en la próxima edición de los Goya habrá 28 categorías, que por primera vez contarán con cinco nominaciones.

A la 37 edición de los Premios Goya han optado un total de 165 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Antonio de la Torre y Clara Lago conducirán los Goya 2023, que se entregarán el 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla.