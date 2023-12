Batman La muerte de la familia: la cara más terrorífica y gore del Joker

Punto número 1: ‘La muerte de la familia’ no es ‘Una muerte en la familia’. Dicho esto, que es bastante importante para evitar errores, nos metemos de lleno en esta historia de Batman que vuelve a reunir al murciélago y al Joker en otro loco duelo entre los dos enemigos más importantes de la historia de los cómics. Otra batalla más en la que ambos se llevarán al límite, hecho que se lo hace pasar muy mal a Batman, pero tremendamente bien a los lectores.

Este arco, que se puede leer como una historia autoconclusiva, forma parte de la cabecera del personaje que firmaron en su momento el guionista Scott Snyder y el dibujante Greg Capullo. Cabecera que también tenía dentro de la misma la famosa historia del Tribunal de los Búhos que tiene lugar justo antes de este tomo. Si el Tribunal tenía las grapas del 1 al 12 de esta etapa, esta muerte en la familia tiene del 13 al 17. ¿Se puede leer este tomo sin haber leído lo anterior? Sí, sin problema. ¿Tendrás una experiencia mucho más completa juntando búhos y muerte en la familia? Totalmente. Y eso lo sabe ECC, que ha colocado las dos historias en este nuevo formato de grandes novelas de Batman. Ambas, en mi opinión, son grandes relatos del personaje y siendo mejor los búhos, esta muerte de la familia también tiene un nivel altísimo.

Antes de seguir con la reseña, vamos con detalles técnicos: guion de Scott Snyder, dibujo de Greg Capullo, color de Francisco Plasencia, cartoné tapa dura, editorial ECC, 176 páginas y un precio de 24 euros.

Vamos con la reseña

La peor cara, cosida, del Joker

Si ya de por sí el Joker es una figura terrorífica e irónica por ser un payaso desquiciado, asesino y sediento de caos y muerte, en esta historia vamos a ver una de sus peores versiones ya que por acontecimientos que ocurrieron en el pasado, el Joker ya no tiene cara. Bueno, sí la tiene, la suya, pero arrancada de su rostro y ahora pegada como si fuese una máscara por él mismo. Cómo acabó así es otra historia, pero lo que deben saber sobre el argumento de este cómic es que el Joker vuelve tras un tiempo desaparecido, recupera su cara y planea acabar con toda la familia de Batman, es decir, Alfred, Nigthwing, Capucha Roja, Tim Drake, su hijo Damian y Batgirl. De ahí, como se pueden imaginar, La muerte de la familia.

Suena redundante decir que en este cómic el Joker forzará los límites de Batman hasta puntos inimaginables, ya que es algo que hace habitualmente, sin embargo aquí lo hace con un plan que asusta incluso a sus aliados. En un momento dado la propia Harley Quinn, mítica amante del Joker, llega a decirle a Batman que el "señor J" ha cambiado y que esta vez es peor que nunca. Además, villanos míticos del murciélago como Dos Caras, Pingüino o Acertijo aparecerán por aquí para ser secundarios de lujo en el plan del payaso. Ellos, por supuesto, también tendrán miedo del payaso.

Los protagonistas son como siempre Batman y el Joker, aunque esta vez el papel de los secundarios, héroes y villanos, será muy importante. No por el hecho de lo que hacen ellos en sí sino porque el plan del Joker ataca el corazón de las debilidades de Batman y esa es su familia. No es la primera vez que Bruce Wayne pierde a una persona cercana y este Joker retornado le volverá a sumir en sus más odiosas pesadillas de pérdida y fracaso. Además, el payaso usará la famosa teoría de que la sola presencia de Batman es la que crea a monstruos como él y también veremos esa relación de amor-odio, necesidad y dependencia que tiene Joker con el caballero oscuro. De hecho en varias ocasiones el Joker le dice a Batman que ha vuelto para recuperar su versión más pura, la cual se aleja, según él, de preocuparse y mostrar debilidad por su familia.

La historia es una auténtica pasada. Sigue la estela del trabajo sobresaliente en el Tribunal de los Búhos y Snyder nos vuelve a ofrecer un thriller a gran velocidad en el que el plan del Joker se irá desarrollando de la manera más monstruosa y gore posible. Sí, gore. Aquí habrá escenas de auténtico terror y también otras de violencia explícita. Ni mucho menos me parece un cómic para todos los públicos. Ya solo por el rostro del Joker y la forma que tiene de mantener la piel pegada como una máscara a su cara, ya vale una advertencia para público sensible.

Veremos muchos momentos épicos con enfrentamientos personales entre Batman y Joker en plan duelo final. Hay uno en un puente que marcará el resto del guion, por ejemplo. Os dejo varias imágenes con una de esa misma escena entre ellas:

A nivel de guion como ya he comentado, tenemos un thriller trepidante con mucho misterio alrededor de las intenciones del Joker ya que deja caer que conoce la identidad, no solo de Batman, sino de todos sus aliados. ¿Será verdad? ¿Es otra broma asesina? Lo veremos en la resolución del cómic con un final que tiene sus críticos. Para unos no se cierra bien. Para otros, parte de la magia del Joker es no revelar toda su verdad. Ustedes elegirán de qué lado están.

Por último me gustaría destacar que entre grapa y grapa, se incluyen historias cortas con la presencia del también guionista de Batman, James Tynion IV. En ellas veremos cómo el Joker negocia sus alianzas con Dos Caras, Harley, Acertijo y Pingüino. Son menos importantes que la trama principal aunque conforman un gran complemento general.

Conclusión: gran historia de Batman y Joker con una versión terrorífica del payaso. Este arco y el anterior del Tribunal de los Búhos son grandes opciones si quieres hacerte con material del personaje. El dibujo de Capullo, nuevamente espectacular y en este caso muy visceral. Si gustan, disfruten de la lectura.